El próximo domingo 8 de octubre, en punto de las 19:00 horas, en el Teatro Diana, los músicos y cantantes Alex Ubago y José María presentarán su gira “Dos Orillas Tour” para ofrecer una velada cargada de romanticismo que derretirá los corazones de los tapatíos.

Ambos intérpretes conversaron con EL INFORMADOR sobre las sorpresas que ofrecerán en este espectáculo donde estarán desarrollando sus respectivos repertorios, pero donde también tomarán el escenario en conjunto.

“Estamos muy emocionados y con muchas ganas de arrancar este tour compartido. Nos da la oportunidad de ofrecer algo diferente al público que se anime a venir a vernos. Será un concierto en el que la gente tendrá claro que no será un show de José María y luego uno de Alex Ubago, sino que es un espectáculo compartido donde unimos las canciones más significativas de ambos y las interpretamos juntos con una banda espectacular, con una puesta en escena preciosa. Será una velada llena de sorpresas, estamos seguros que la van a disfrutar muchísimo”, dice Alex, quien confiesa que esta propuesta surge de la conexión que han generado desde hace dos años que se conocen.

“Desde el primer momento que nos conocimos -que fue prácticamente por casualidad en el backstage del Auditorio Nacional en un concierto al que fueron invitados- conectamos desde el minuto uno tanto a nivel personal como musical y después de un tiempo hablando a la distancia, se nos ocurrió esta idea de hacer un proyecto musical juntos que verá la luz primero el 4 de octubre en Monterrey, luego el 6 en la Ciudad de México y el 8 en Guadalajara”.

Por su parte, José María relata que ha sido toda una aventura generar este proyecto con Alex, detallando cada aspecto del show: “Ha sido fácil ponernos de acuerdo, a mí me emocionaba mucho la idea (de la gira juntos), lo veía muy lejano, pero no hay fecha que no se cumpla y plazo que no se venza y la verdad es que ha sido un viaje muy disfrutable para mí en todos los aspectos, como el poder convivir de manera personal y profesional con Alex, porque cuando tuvimos la oportunidad de aterrizar los dos en la Ciudad de México para hacer los ensayos, ya le pusimos cara y voz a todo, como los temas versionados para este tour y estoy seguro de que la gente lo va disfrutar muchísimo”.

Reitera Alex que el espectáculo arrancará con los dos juntos en el escenario y luego habrán temas que cantarán por separados: “Habrá momentos con mucha energía donde la banda estará sonando a full, la cual es espectacular y la puesta en escena visualmente es muy potente; también habrá momentos más íntimos donde de pronto nos quedaremos solos o juntos, sobre todo el 95% del show son temas de nuestro repertorio, pero también hay sorpresas a nivel canción que no voy a revelar, pero que será algo nuevo y diferente, al menos para mí”.

Ambos músicos esperan que esta unión también los lleve a componer en conjunto: “Lo hemos platicado mucho, creo que habrá tiempo ahora que lleguemos a Monterrey, sobre todo en los tiempos muertos de los ensayos para conversar sobre el tema, a mí me encantaría”, refiere José María. “Estoy de momento muy enfocado en la gira al igual que Alex, para que todo salga perfecto o lo más cercano a esa palabra que es tan compleja, pero yo creo que sí, me encantaría poder hacer algo en el estudio. Para mí como compositor escribir al lado de alguien como Alex, quien es un cantautor consolidado, sería genial, el deseo lo hay y los planes también”, dice José María.

Por su parte, Alex está más que dispuesto: “Yo creo que es inevitable y que es cuestión de tiempo que escribamos y grabemos algo juntos”.

Además, ambos artistas se confesaron el gran respeto y admiración que se tienen, cada uno con una gran sensibilidad para desarrollar música y que esto permee en las carreras de ambos, sin duda será enriquecedor para ambos. También, refieren que el tipo de música que ambos hacen es sin etiquetas, les gusta hacer canciones, “tenemos los dos temas que le tiran a la balada o a la canción de autor, con otras más que son más pop rock; incluso, algunas con beats más latinos, también nos hemos atrevido a fusionar”, recalca Alex, así que no hay límites a la hora de cantarle al amor.

Horarios, sede y precios

“Dos Orillas Tour” con Alex Ubago y José María. Domingo 8 de octubre, a las 19:00 horas, en el Teatro Diana. Boletos de 600 a mil 900 pesos. De venta en Ticketmaster y taquillas del inmueble.

