El primer show masivo del año en Guadalajara este 2023 ha sido el de la banda internacional Muse, quien fue muy bien recibida y arropada por el público tapatío (15 mil personas) este viernes por la noche, el cual se dio cita en la Arena VFG para celebrar con la alineación sus casi tres décadas de trayectoria.

La banda llegó a la ciudad como parte de su gira "Will of The People World Tour". Apenas el pasado 18 de enero estuvo en Monterrey, y ahora de Guadalajara irá a la Ciudad de México, el próximo 23 de enero, donde recibirá al público en el Foro Sol.

El tráfico estuvo cargado para llegar a la VFG, pero había que ser pacientes para darle paso a una noche rockera que curaría en salud esos momentos de estrés en carretera. Al interior del inmueble el público disfrutaba entre amigos de una buena charla y con una cerveza fría mientras iniciaba el concierto. También hay que decir que el frío hizo de las suyas, el invierno en la ciudad, y más en zona de la VFG, es imperioso.

Previo a la salida de Muse, la banda femenina The Warning calentó los motores de la velada, ofreciendo un estilo estridente y poderoso; las chicas fueron muy bien recibidas por la audiencia. Interpretaron temas como "Disciple" y "Narcisista". Después todo estaba listo y dispuesto para que la agrupación Muse saltará a escena con su característico toque sonoro que ha dejado huella en los amantes del estado puro del rock.

Los músicos tomaron la tarima de la VFG en punto de las 21:50 horas, el público ya estaba ansioso y silbando para que Muse comenzara con el concierto. Pero apenas apareció un instalación en llamas sobre el escenario, el público se entregó por completo a la banda, la cual abrió con temas como "Will of the People" , "Hysteria", "Drill Sergeant" y "Psycho".

Los integrantes, en especial, Matt Bellamy, demostraron su estridencia arrolladora que erizaba los sentidos de los presentes. No hay duda de que Muse tiene dominando el escenario.

En recientes declaraciones, la banda resaltó que el éxito y la fama los viven de manera distinta, pues ahora todo lo disfrutan a su ritmo, sin pretensiones de ser los más cool; por el contrario, valoran lo que tienen de una forma sana y así tambien es como gozan su labor como músicos.

Esto tal vez ha sido la fórmula que los ha consolidado como una de las agrupaciones más importantes del rock actual, género que ha pasado momento complicados, pero que Muse refrenda, no se trata de moda, sino de permanencia y de trabajo arduo, redifiniendo siempre su estilo sonoro.

Otras canciones que son muy reconocidas por el público son "Map of the problematique", "Won't stand dow" y "Compliance", cuyos acordes resonaron con fuerza y agradecieron los asistentes.

El escenario de Muse, aunque sencillo en su estructura, tenía muy buen juego de luces, las cuales revitalizaban la potencia de los instrumentos de la banda. Así como parafernalia que redondeaba el espectáculo. Además, al centro del escenario se movía una máscara de gran formato, una instalación que daba la percepción de un momento futurista y distópico.

Había también una plataforma la cual podían recorrer los músicos para estar más cerca de la gente, además de dos pantallas de cada lado del escenario para que la gente de gradas no perdiera ningún detalle del show.

El público seguía disfrutando de la furia de Muse con éxitos como "Plug in baby", "Behold, the glove", "Uprising", "Starlight", "Kill or be killed" y "Knights of Cydonia". Sin duda una noche redonda para la banda en esta reciente vuelta para Guadalajara.