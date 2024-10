Muere la famosa influencer Rachel Yaffe ¿Qué le pasó?

Rachel Yaffe, una joven influencer estadounidense quien recientemente se había mudado a Nueva York, luego de haber vivido en Los Ángeles, se hizo viral en plataformas como TikTok e Instagram. En sus redes sociales compartía como sobrellevaba la grave enfermedad, por lo que empezó a tomar cariño de sus seguidores quienes se mantenían al pendiente de su estado debido a su carisma. De acuerdo con US Weekly, antes de ser diagnosticada era jugadora de lacrosse, "el campo deportivo es mi lugar feliz" .

En 2023 publicó un video que se hizo viral hablando de cómo se le diagnosticó cáncer a los 20 años.

“Fui a ver a una doctora durante el verano, que me conocía personalmente, y ella examinó todo mi cuerpo. Incluso palpó mi hígado y no sintió nada, pero me dijo, ‘Puedo ver en tus ojos que sientes que algo no está bien contigo’”.

La joven, narró que más tarde un especialista confirmo que tenía un "tumor de 20 centímetros" en el hígado llamado fibrolamelar, que era maligno.

“Es un cáncer de hígado adolescente muy raro” , dijo. “Unos días después, me reuní con el cirujano, quien me dijo que me lo iba a extirpar y que todo iba a salir bien, y le creí” .

Te podría interesar: La triste lista de celebridades que perdieron la vida en lo que va de 2024

Tres meses después de la intervención, el cáncer reapareció en el hígado y los pulmones. La enfermedad pronto avanzó a la etapa 4. A principios de este año, Yaffe se mudó de nuevo a casa de sus padres mientras se sometía a un tratamiento de terapia de protones.

En las ultimas interacciones de Rachel con sus redes sociales, la influencer contaba que no se encontraba bien de salud, la enfermedad la estaba debilitando.

"Perdí gran parte de mi fuerza cuando recibía radiación y estoy comenzando desde el primer día. Me ha resultado muy difícil levantarme y obligarme a moverme, así que estoy trabajando en lograrlo. Tengo muy poco apetito, así que ha sido un poco difícil tanto física como mentalmente, pero estoy trabajando para concentrarme en las pequeñas cosas que me dan alegría" , contó.

La muerte de Yaffe fue confirmada en un obituario publicado en línea, donde incluía información como la fecha de su descenso, el pasado 11 de octubre y la información de su funeral, el cual fue privado.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AF