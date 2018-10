Muere el ingeniero de audio James Emswiller en set de rodaje

El ingeniero estadunidense de audio y ganador del Emmy, James Emswiller, falleció en un trágico accidente durante el rodaje de la película "You are my friend", en el municipio de Mt. Lebanon, Pensilvania.

La policía local informó a los medios que en la noche del jueves 11 de octubre la producción tomó un descanso, por lo que Emswiller fumaba en un balcón cuando los espectadores escucharon un ruido y descubrieron su cuerpo en el suelo.

De acuerdo con Variety, el ingeniero fue llevado al Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh en condiciones críticas y empeoró al llegar al hospital.

"Esto es una noticia devastadora y el estudio ya se encarga de investigar las causas. Nuestros pensamientos y rezos están con la familia, amigos y colaboradores de Jim", mencionó Sony en un comunicado.

Emswiller ganó el Premio Emmy en 2015 por Mejor Mezcla de Sonido en una Miniserie o Telefilme por su trabajo en "Bessie" y ha colaborado en películas como "Los Vengadores", "Bajo la Misma Estrella", "Jack Reacher", entre otras.

"You are my friend" es una película protagonizada por Tom Hanks y basada en la vida de Fred Rogers, creador del "show" para niños "Mister Rogers' Neighborhood".

