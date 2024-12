La escritora Colleen Hoover, reconocida por su obra Romper el círculo, expresó públicamente su apoyo a la actriz Blake Lively luego de que salieran a la luz acusaciones de acoso sexual contra el director y coprotagonista de la adaptación cinematográfica, Justin Baldoni.

En una publicación realizada en sus historias de Instagram, Hoover compartió una fotografía en la que aparece abrazando a Lively durante una proyección de la película. En el pie de foto, la autora escribió:

“@blakelively, has sido nada más que honesta, amable, comprensiva y paciente desde el día que nos conocimos”. A este mensaje agregó: “Gracias por ser exactamente el ser humano que eres. Nunca cambies. Nunca te marchites”.

La cercanía entre ambas figuras se ha hecho evidente en varias ocasiones. A inicios de diciembre, Lively conmemoró el cumpleaños de Hoover mediante una publicación en Instagram, donde resaltó las virtudes personales de la autora:

“Todo el que conoce a esta mujer cambia por ello. Es tranquila y estable. Su integridad es su fundamento. Su humor te desarma de la nada. Su silenciosa fortaleza es poderosa”, expresó la actriz.

En esa misma publicación, Lively añadió: “Ama a sus fans. Ama a sus amigos. Ama a su comunidad. Ama a su familia. Pero sobre todo ama la Diet Pepsi. Y vaya que nosotros la amamos a ella”.

Colleen Hoover no ha escatimado en reconocer el talento de Lively en su interpretación de Lily Bloom en la película Romper el círculo. Durante una entrevista con People en agosto, la autora describió la actuación de la actriz como “cautivadora, impresionante y emotiva”.

“No hay suficientes palabras para describir su fenomenal talento”, afirmó Hoover, quien además destacó: “Blake realmente dio vida a Lily Bloom de una manera que superó todas mis expectativas. Cuando escribí el personaje, tenía una imagen clara en mi mente, pero su interpretación aportó tanta profundidad y complejidad que no había anticipado”.

AP/ARCHIVO

Detalles de la demanda contra Justin Baldoni

Blake Lively, de 37 años, presentó una demanda contra Justin Baldoni, de 40, en la que lo acusa de comportamientos inapropiados durante el rodaje de Romper el círculo.

De acuerdo con los documentos legales, el actor y director habría incurrido en acciones que llevaron a una reunión con los productores, donde se implementaron reglas específicas como “no más improvisación de besos” y “no más contacto físico personal o comentarios sexuales” sin consentimiento expreso.

La denuncia también señala que Baldoni, junto con el productor Jamey Heath, ingresó sin permiso al camerino de Lively en momentos en los que la actriz estaba desnuda o amamantando. Además, Heath habría mostrado un video explícito de su esposa durante el parto.

Lively sostiene que, tras la reunión en la que se establecieron restricciones, Baldoni inició una campaña de desprestigio contra ella. Según la demanda, esta estrategia incluyó la difusión de mensajes y correos electrónicos en los que representantes de relaciones públicas planeaban “plantar historias” sobre la actriz y crear “hilos de teorías” para dañar su reputación.

La actriz afirmó haber experimentado “dolor, miedo, trauma y ansiedad extrema” a raíz de las acciones de Baldoni. La demanda también detalla que el impacto emocional ha afectado a su familia, incluyendo a su esposo y a sus cuatro hijos.

Por su parte, Bryan Freedman, abogado de Baldoni, rechazó las acusaciones, calificándolas como “falsas, escandalosas e intencionalmente sensacionalistas con el propósito de dañar públicamente” la imagen de su cliente.

Consecuencias para la franquicia cinematográfica

SONY PICTURES

El escándalo ha puesto en duda la realización de una posible adaptación de la secuela literaria de Hoover, It Starts With Us. Mientras tanto, Romper el círculo, la primera entrega cinematográfica, se estrenó en agosto de este año, abordando temas como el abuso doméstico y los patrones tóxicos en las relaciones de pareja.

La controversia en torno a las denuncias contra Baldoni añade una capa de complejidad a una historia que ya de por sí se centra en las dinámicas de poder y las relaciones humanas.

BB