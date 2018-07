Morrissey abre segunda fecha en el Auditorio Nacional

Tras la grata respuesta de sus fans mexicanos, el cantante británico Morrissey anunció un segundo concierto en el Auditorio Nacional para el 22 de noviembre.



Morrissey, quien en 2017 se presentó en el Palacio de los Deportes y en marzo pasado encabezó el cartel del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, dio a conocer que volvería a la ciudad el 23 de noviembre, ahora para subir al escenario del Coloso de Reforma.





Sin embargo, ante la alta demanda (los boletos se agotaron), el cantante abrió una nueva fecha, cuyos boletos estarán disponibles el 18 de julio en preventa para tarjetahabientes de un banco y un día después comenzará la venta general, de acuerdo a un comunicado de OCESA.



Estos conciertos forman parte de su nueva gira mundial con la que promociona el álbum "Low in High School", además de que también interpreta temas de "This is Morrissey", disco recopilatorio que estrenó el 6 de julio.

LS