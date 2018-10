Montserrat Ibarra, voz con espíritu rosa

La música también funge como un factor de ayuda cuando se experimenta una situación compleja como el cáncer de mama. Es por ello que Montserrat Ibarra, cantante y exparticipante de “La Voz México” y “La Academia”, decidió componer una canción muy especial en solidaridad con aquellas mujeres que ha vivido y llevan un proceso difícil ante este tipo de enfermedades.

En el marco de las activaciones por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a celebrarse hoy -19 de octubre-, Montserrat Ibarra se suma a esta lucha desde la música y su voz con la canción “Soy vida” que motiva y da soporte a mujeres y familiares que están en este proceso y acompañamiento, de la mano de diversas organizaciones como Fundación Voluntarias contra el Cáncer de Mama A.C., que desde sus trincheras realizan dinámicas para reforzar la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno en el cáncer de mama.

“Compuse una canción especial para este día que habla sobre la vida, salir adelante… Sobre todas las adversidades. Durante mi infancia mi mamá padeció cáncer, no de mama, pero sé con ella sobre las dificultades, viví muy de cerca este proceso familiar doloroso de tener a alguien con esta condición, fue algo difícil, afortunadamente mi mamá es una sobreviviente”.

Con su canción, la cantante y compositora abarca diferentes perspectivas en este proceso de lucha contra el cáncer al hacer hincapié sobre el esfuerzo emocional y físico que implica una condición de salud en estas circunstancias.

“Es de cómo sales de esto, que después quieres comerte al mundo, salir adelante. Regresas más fuerte, ya no importa la belleza exterior sino la interior, que eso lo valoras más y no te importa la vanidad porque estás vivo y quieres vivir”.

Montserrat añade que es la primera canción con este corte más solidario que comparte, resultando una experiencia confortante y esperanzadora que la motiva a seguir en la composición y abordar otras temáticas complicadas.

“Nunca había hecho una canción que hable de este tema, estoy muy contenta por eso. Ya había pensado en hacer canciones en este rubro social. Pienso también en una canción sobre la trata de blancas, pero aun no la termino. He escrito canciones de motivación en lo personal, pero no en esta magnitud”.

Apoyo todo terreno

Previo al lanzamiento de “Soy vida” de Montserrat Ibarra y la caminata en apoyo contra el cáncer de mama celebrado en Guadalajara el pasado 13 de octubre, Esther Cisneros Quirarte, presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer A.C., señaló las acciones que organismos como éste emprenden para dar soporte a mujeres que viven este complejo proceso.

“Trabajamos con las mujeres durante todo el año en su rehabilitación, reinserción social para que aprenden oficios, tengan remuneración económica y cuenten con acompañamiento emocional y psicológico porque es muy importante tener este factor en este proceso tan terrible de la enfermedad”, señaló en entrevista.