Mónica Naranjo vive un “Amor con fianza”

Mónica Naranjo seleccionó a México para el cierre de su gira “Puro Minage” en 2022, proyecto con el que celebra dos décadas del lanzamiento de “Minage”, material discográfico con el que la cantante española marcó una consolidación internacional a través de canciones como “Sobreviviré”.

Situada actualmente en España, donde da continuidad al tour que inició en octubre de 2020, Mónica Naranjo relata el proceso personal y creativo que la llevó a formular “Puro Minage”, recital en el que la también compositora y conductora interpreta sus éxitos acompañada solamente por el piano, con el objetivo de brindar una experiencia diferente al público.

La cantante llegará a Guadalajara el 13 de enero de 2022 para presentarse en el Auditorio Telmex y seguirá con shows en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y la Arena Monterrey de Nuevo León.

“Hacía mucho tiempo que tenía pensado poder recuperar este repertorio y llevarlo al escenario con un piano. Es un repertorio exigente, profundo e intenso y quería un momento de muchísima intimidad para poder crearlo, al final se atravesó la pandemia y coincidió con el 20 aniversario del disco, era el momento para hacerlo. Está siendo una gira preciosa que nos está dando muchísimas alegrías”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Mónica agrega que originalmente el tour se contemplaba con un cuarteto de chelos; sin embargo, decidió aprovechar la dirección del maestro Pepe Herrero con un instrumento como el piano con el que pudiera explorar su voz desde otra faceta.

Regresar a los escenarios no solo le ha permitido reencontrarse con el público que la respalda desde su disco debut homónimo de 1994 con éxitos como “Óyeme” y “El amor coloca”, pues también se enfrenta a nuevas audiencias que ahora se apropian de sus canciones emblemáticas como “Sólo se vive una vez” y “Sola”, por ejemplo.

“El reencuentro siempre es muy caluroso, es algo brutal, es como un abrazo a la distancia, una rectificación con la mirada, una sonrisa, es algo muy generoso el público que siempre ha estado allí, y con el nuevo público que se ha añadido es muy tierno, en cuestión de poco tiempo se han aprendido el repertorio de 30 años de carrera, les encanta, lo viven, lo asumen, lo entienden, es algo emocionante”.

Con dedicatoria

Aunque son muchas las canciones que Mónica Naranjo ha posicionado en la industria musical de México y que la han ligado íntimamente con Guadalajara, hay un tema en específico que le hace recordar a la Perla Tapatía y aunque no es de su repertorio destaca que esta conexión surgió en un encuentro particular mientras desayunaba en la ciudad durante su última gira en México: “Una de las últimas veces que estuve en Guadalajara con mi amigo Enrique Márquez, me llevó a comer un brunch muy rico, estábamos en la terraza y un cuarteto de músicos empezó a tocar ‘Let it be’, de The Beatles, y me eché a llorar, porque me llegó al alma, estábamos en un momento de máximo silencio, los dos en nuestro pensamiento y sonaron las notas, siempre que escucho ‘Let it be’ la canción me lleva a Guadalajara”.

Si bien Mónica se considera una apasionada por el mariachi, la cantante descarta de momento emprender un proyecto en el que tenga a la música popular mexicana como base: “La música popular mexicana me fascina, el mariachi me encanta, pero es como el flamenco, si no lo has mamado desde la cuna difícilmente puedes expresarlo con la maestría que se tiene que expresar. El flamenco es una disciplina que a mí me apasiona, pero no podría interpretarlo nunca”.

Alianza con Netflix

La trayectoria de Mónica Naranjo en la televisión también ha sido constante y desde su faceta como conductora ha llevado la batuta de proyectos como jueza en concursos de canto, así como programas de reflexión y trabajo emocional como “Mónica y el sexo” y “La isla de las tentaciones”, experiencia que nuevamente se verá reflejada en “Amor con fianza”, reality que se estrenará en Netflix el próximo 11 de noviembre, en el que la española pondrá a prueba a seis parejas explorando diversas perspectivas de las relaciones personales.

“Me llamó Netflix para invitarme a esta aventura de ‘Amor con fianza’, me fascinó, porque ya había conducido un reality en el pasado. El mundo de la pareja es algo que me apasiona, lo encuentro algo extremadamente excitante”.