Mónica Naranjo revela lo feliz que la ha pasado con mujeres

Mónica Naranjo compartió en su cuenta de Instagram un video en el que celebra la libertad de amar y confiesa lo bien que la ha pasado cada vez que se ha acostado con una mujer.

"Cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca", expresó en el video donde también informó que será la pregonera del MADO Madrid Orgullo 2019.

"Creo que en estos tiempos que vivimos, alguien como yo tiene que dar un paso al frente. Hace unos meses pedí personalmente que me gustaría ser la pregonera el día del Orgullo y como siempre mi comunidad me ha recibido con el mayor de los cariños. Un afecto tan grande que no creo que nunca pueda devolver. Gracias por dejarme ser vuestra pregonera y por celebrar este día con vosotros. Hoy más que nunca, la equidistancia no sirve", se lee.

OA