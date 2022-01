Mónica Naranjo no se le resistió a Bunbury

La cantautora española Mónica Naranjo abre oficialmente la temporada de conciertos en Guadalajara con su espectáculo “Puro Minage”, en medio de la alza de contagios por COVID-19 tras la llegada de la variante Ómicron, por tal motivo, este jueves 13 de enero cuando se presente en el Auditorio Telmex, al público asistente se le pedirá presenten su certificado de vacunación -con una o dos dosis, dependiendo de la vacuna-, o una prueba PCR negativa con vigencia de 48 horas, la cual tendrá que ser realizada en los laboratorios autorizados por COFEPRIS.

Al respecto, Mónica Naranjo habla desde la Ciudad de México en conferencia de prensa sobre estas medidas establecidas por las autoridades para garantizar en la medida de lo posible la salud de la población: “Nosotros venimos de España y hemos tenido una ola altísima en los últimos meses, pero la cultura ha sido segura, tanto en teatros como cines y museos, ahora mismo estamos al 100% del aforo, pero porque nosotros hemos respetado totalmente el protocolo en cuanto al COVID”.

Valeria Wolf, creativa “Entre las nubes”

Expresa que al final, todos los protocolos puestos en marcha “están para protegernos a todos, es decir, nosotros hemos hecho conciertos con distancias, respetando las burbujas familiares, todos con la mascarilla, incluso nosotros también detrás (de escena) mantenemos ese rigor y ese protocolo para que todas las personas que estén trabajando y vengan a disfrutar del espectáculo, se sientan seguras. Si se respeta cada paso que se tiene que dar, no tiene que pasar absolutamente nada, pero claro, todos tenemos que poner de nuestra parte, eso es importante para no seguir extendiendo la pandemia”.

En cuanto a cuál es su sentir sobre los famosos que tienen opiniones polémicas sobre el COVID-19, como: Miguel Bosé, Paty Navidad y María Conchita Alonso, la cantautora responde: “Yo creo que al final todas las opiniones tienen que ser respetadas. Todas las personas que están a favor de las vacunas hay que respetarlas y las que no estén a favor, también. Cada uno tiene su historia personal, la solución a toda esta situación es el respeto, pero obviamente seguir con los protocolos”.

También se le cuestionó si ella está vacunada, pero se reservó la información, “no me gustaría contestarte esa pregunta si me lo permites”, dijo.

Prepara nuevo disco

Mónica también compartió que su próximo disco llevará por nombre “Mimétika”, un álbum bajo el género del rock electrónico que llegará en mayo próximo; de hecho, en febrero publicará el single “¡Ey!” en colaboración con Enrique Bunbury. “Hace muchísimos años que Enrique y yo nos conocemos, somos grandes amigos, y ya nos habíamos planteado la posibilidad de poder hacer una colaboración juntos”, pero desde que lo hablaron en la vida de los dos sucedieron muchas cosas y es hasta ahora que cuando comenzó a componer las canciones de su nuevo disco, desarrolló “¡Ey!”, “totalmente reivindicativa”. Resalta que lo llamó, le presentó la canción y él aceptó, “él es una de las voces más versátiles que tenemos, ¿qué se le resiste a Enrique Bunbury?... Nada, ni una mujer”.

En la conferencia de prensa estuvo presente el promotor Sergio Gabriel, quien es el que trae a México a Mónica, y él mismo también es promotor de los shows de Gloria Trevi, ambas estarán ofreciendo conciertos por los mismos días, pero no habrá alguna sorpresa de momento donde compartan el escenario. Hace un par de años grabaron juntas una canción llamada “Grande”, pero lo que sí resaltó Mónica es que las sorpresas con la regiomontana continuarán: “A Gloria y a mí nos espera algo mucho más grande dentro de un tiempo y no solo para cantar una canción”.

Sobre desarrollar una bioserie sobre su vida, Mónica descartó un proyecto así, pues comparte que su vida es aburrida: “No me gustaría, mi vida es muy aburrida, lo digo de corazón, yo soy una persona entregada a la disciplina militar. Yo siempre he tenido una vida de casa, trabajo, trabajo y casa, con mis perros, mis gatos, mis animales… pero no he tenido especialmente una vida atractiva en cuanto a mi vida personal. Mi vida profesional ha trascendido a paso firme siempre enmarcada por la disciplina”.

Al cuestionarla si participaría en un concepto como el de “90s Pop Tour”, a lo que atinó a decir que al final del día todo depende de agendas.

TOMA NOTA

Agéndalo

Mónica Naranjo presenta “Puro Minage”. Jueves 13 de enero a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex. Boletos de 600 a tres mil 900 pesos.

Si asistirás al concierto de Mónica, toma en cuenta esto: Deberás presentar el día del evento, tu certificado de vacunación oficial (digital o impreso) o una prueba PCR negativa realizada en un máximo de 48 horas antes del concierto (digital o impreso) acompañado de una identificación oficial. “Recuerda que es obligatorio contar con tu certificado de vacunación o prueba PCR negativa para ingresar al Auditorio Telmex, así como tu cubrebocas”, externó el inmueble.

Después del concierto de Mónica Naranjo, al siguiente día en el Auditorio Telmex se presentaría Gilberto Santa Rosa pero el espectáculo ha sido suspendido hasta nuevo aviso.

MQ