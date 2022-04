Molotov regresa más irreverente

Con un tour que recorrerá todo México, América Latina, Estados Unidos y Europa, Molotov está listo para reencontrarse con su público tras dos años de enfocarse principalmente en la creación de lo que será su nuevo álbum.

La banda conformada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala está trabajando en canciones inéditas que, desde la crítica, la diversión y la irreverencia exploran y recuerdan estampas y personajes polémicos de la vida política y social de México.

Molotov tocará hoy sábado 16 de abril en Guanamor Teatro Studio (antes Estudio Cavaret), por lo que su bajista y vocalista Micky Huidobro charló con EL INFORMADOR; resaltó que en esta tocada, los tapatíos podrán tener pistas de los nuevos temas que la agrupación irá revelando poco a poco como fue el caso de “No olvidamos”, tema estrenado en el marco de la votación por la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La canción salió en un gran momento, para recordarle a la gente lo que nos ha pasado a través de la historia y no repetirla, fue nuestro granito de arena. De alguna manera sí concientizó a la gente, era parte del proyecto. El pez por la boca cae cuando estás en un discurso que te predica austeridad y ya ves lo que pasa… Que dicen que terminó la corrupción y resulta ser el gobierno más corrupto, ya no estás en una época en la que te puedas esconder”.

No solo AMLO figura como uno de los protagonistas de este tema que repasa la historia de los exmandatarios mexicanos, pues también menciona a Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, a quienes cuestionan si realmente han ayudado al país ante situaciones complejas como la devaluación y las crisis económicas, la persecución y desaparición forzada, el narcotráfico, la pobreza, el uso de la fuerza y hasta el manejo de la pandemia por COVID-19.

Apegados siempre a la esencia clásica de Molotov, pero también apostando por nuevos sonidos y dinámicas diferentes en sus letras, Micky Huidobro resalta cómo la banda ha logrado mantener y acertar en sus visiones sobre las expectativas de la política mexicana, pues aunque “No olvidamos” logró adelantar su estreno para invitar a la reflexión y la crítica ciudadana ante la votación por la revocación de mandato, el tema fue compuesto desde hace dos años.

“Es un poco adelantarse a la época, confiar en lo que dice el oráculo. ‘No olvidamos’ fue de las primeras canciones que se hicieron para este proyecto, tenemos casi dos años haciendo este disco y ha pasado por varios procesos, canciones que se grabaron en otros lugares y otros productores, y hoy las estamos volviendo a hacer, temas que retomamos que eran para otros discos”, comparte Micky al resaltar el apoyo que tuvieron de Meme del Real como coproductor del nuevo álbum.

De frente a sus secretos

Micky Huidobro comparte que la nueva producción de Molotov aún no tiene una fecha concreta para su lanzamiento total y aún definen el título que llevará este nuevo disco, sin embargo, adelanta la diversidad de temáticas que ofrecerán en su nuevo recorrido sonoro que hablará no solo del poder bancario y el dinero y del periodismo “chayotero”, pues también habrá un par de temas que mostrarán por primera vez anécdotas personales que la banda experimentó, como cuando Paco enfermó y alertó a sus compañeros de escenario en plena gira.

“Molotov siempre es ecléctico, uno llega con cierta música y tiene una credibilidad y aceptación por toda la banda, se confía en ese proceso. Escucharán también cosas muy personales, cuando Paco se enfermó y él cuenta esa historia, que ahora es algo chusco, pero fue algo real en plena gira, también hay temas fuertes que le tocaron vivir hace dos años a Tito y que contará. Nos quitamos el sombrero para reconocerle que haya escrito de este tipo de cosas en este disco, es algo bastante rocanrolero”.

Micky adelanta que también hará un tema especial sobre la esencia urbana y cómo los reguetoneros se pelean en las redes sociales: “¿De qué se pelean si no saben tocar?”, indica con humor Micky, al revelar que en el marco de la Batalla de Puebla, el próximo 5 de mayo, lanzarán su segundo sencillo.

Celebran valentía de Sasha Sokol

Ante la denuncia pública que la actriz y cantante Sasha Sokol hizo acusando al productor Luis de Llano como su abusador cuando ambos mantuvieron una relación sentimental, ella siendo menor de edad con 14 años y él de 39 años, Micky Huidobro fue cuestionado sobre su sentir al conocer el testimonio de Sokol, pues en 1998 Molotov lanzó el tema “El carnal de las estrellas”, en el que el apellido del productor es nombrado como parte de la crítica que la banda hizo hacia los supuestos engaños y abusos que la televisora más popular de México realizaba sistemáticamente para lanzar al estrellato a jóvenes artistas.

“‘El carnal de las estrellas’ es sobre la parte artística de Televisa, creo que no necesariamente es sólo Luis de Llano, pasaron varios personajes, a varios les queda el saco. Qué desgracia que te tengas que enterar 30 o 40 años después de este tipo de abusos, no está chido. Creo está bien que haya aceptado esto en las redes sociales y lo haya hecho público, de alguna manera podrá tener -Sasha- algún respiro o un apoyo moral, ojalá también tenga justicia. No sé personalmente qué es lo que haya pasado, pero uno se imagina, uno tiene la imaginación muy creativa, y qué mejor que la gente despierte a hacer este tipo de denuncias”.

Agéndalo

Molotov en Guanamor Teatro Studio, hoy 16 de abril a las 21:00 horas, en avenida Parres Arias y Periférico, en el Núcleo de Calle 2, colonia Industrial los Belenes, en Zapopan. Estará prohibido el ingreso con playeras referentes a equipos de futbol. Más información en Facebook.com/guanamorteatrostudio.