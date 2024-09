Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre

Aries

Júpiter, el planeta de la abundancia, la buena fortuna y el triunfo, está vinculado a Sagitario y Piscis, y te está brindando oportunidades para embarcarte en nuevas aventuras. Es un momento ideal para vivir plenamente, sentir, disfrutar, amar y, sobre todo, hacer que las cosas sucedan.

Tus relaciones sociales jugarán un papel crucial en tu avance, ya que podrás progresar rápidamente en proyectos, negociaciones o iniciativas nuevas que están surgiendo en tu vida. Esta también es una época propicia para planificar algo diferente. Además, esta semana se producirá un eclipse en Libra, que impactará positivamente tu vida personal, dado que está en la misma cruz cardinal.

Así que no dudes en seguir adelante con tus sueños, deseos y anhelos, ya que las circunstancias están muy favorables también en el ámbito profesional, lo que te ayudará a alcanzar muchos de tus objetivos.

Tauro

La rueda de la fortuna está girando a tu favor, trayendo buena suerte, abundancia, triunfo y prosperidad. En este momento, tu intuición y percepción están agudizadas, permitiéndote discernir entre verdades y mentiras. Es un periodo ideal para embarcarte en algo nuevo que te beneficie a ti y a quienes te rodean, como tu familia o tu entorno profesional.

No es momento para dudar, Tauro. Aprovecha el eclipse en Libra el próximo 2 de octubre, que está regido por Venus, el mismo planeta que tú. Este sol en Libra te ofrece numerosas oportunidades para realizar cambios significativos en tu vida. Aunque tiendes a ser estable y a resistirte a mover tus cimientos, si prestas atención a las propuestas y opciones que se te presentan, notarás que son valiosas. Te permitirán generar más y mejores resultados en negociaciones, proyectos y cualquier situación que involucre tu experiencia, creatividad e imaginación.

Géminis

Es momento de ser directo y decir las cosas como son, querido Géminis. Tú y los Sagitarios somos conocidos por nuestra franqueza. Esta semana, tendrás la oportunidad de expresar tus pensamientos con claridad. Sin embargo, te aconsejo que evites hacerlo el día del eclipse, ya que las emociones pueden intensificarse, incluso en un eclipse solar.

Mi recomendación es que te tomes el tiempo para hablar, expresar y comunicar tus ideas a partir del 3 de octubre. Después de esa fecha, los tratos, acuerdos y negociaciones fluirán de maravilla. El eclipse en Libra impacta positivamente tu signo, favoreciendo nuevas oportunidades y cambios. Además, Júpiter está en tu signo, brindándote triunfo, abundancia y prosperidad, especialmente en la comunicación y en la consecución de tus objetivos. ¡Aprovecha esta energía positiva!

Cáncer

Vienen cambios patrimoniales que traerán paz, serenidad y tranquilidad a tu corazón, querido Cáncer. No dudes de tus posibilidades. A menudo, las personas hablan de ti como si te conocieran completamente, pero solo tú realmente entiendes tu esencia.

Tienes la inteligencia y la capacidad para estar en el lugar correcto y recibir los aplausos, recompensas y reconocimientos que mereces. En los próximos días, tendrás oportunidades para planificar o realizar viajes, así como para cerrar ciclos y abrir nuevos, lo que traerá cambios en tu economía y mucha paz interior.

Leo

A través de tus amistades, establecerás contactos con personas que serán clave para tu futuro a corto plazo. Son individuos que necesitabas conocer para avanzar más rápido en tus planes y proyectos, especialmente aquellos nuevos y diferentes que has estado considerando.

Quiero reiterar, querido Leo, que es importante que no compartas tus planes indiscriminadamente. Mantén tus ideas para ti y para las personas que realmente están involucradas. El eclipse en Libra te beneficiará enormemente en aspectos de comunicación, negociación y acuerdos. Aunque se recomienda que actúes después del eclipse, que será el 12, puedes comenzar a planificar desde el inicio de la semana.

Además, se vislumbra un cambio positivo, ya sea en la organización de tu hogar o incluso en la compra o venta de una casa. Hay cuestiones financieras o bancarias en el horizonte que podrían estar relacionadas con este cambio.

Virgo

Esta semana, querido Virgo, la observación y el análisis serán clave en tu vida. El eclipse solar te brindará la oportunidad de reconectarte contigo mismo, trayendo felicidad y alegría. También puedes esperar reconocimientos, recompensas o regalos bien merecidos; recuerda que todos recibimos lo que merecemos.

Es un periodo propicio para firmar contratos, establecer acuerdos y resolver diferencias. La comunicación será fundamental, tanto en el hogar como en el ámbito profesional, y te proporcionará una gran paz interior. Todo esto contribuirá a mejorar tus relaciones laborales y profesionales, permitiéndote avanzar con confianza y serenidad. ¡Aprovecha esta energía positiva!

Libra

Es un tiempo de renacimiento y de reencontrarte contigo mismo, de abrir tus alas y confiar en la abundancia. El eclipse solar en tu signo te brinda la clave para hacer cosas nuevas y diferentes, sin dudar de tus posibilidades. Tienes un gran arte en tu mente, así como imaginación, creatividad e inteligencia, junto a un corazón generoso y bondadoso.

A partir del eclipse, que ocurre el 2 de octubre, se te presentarán excelentes oportunidades. Prepárate para disfrutar de juntas, eventos, reuniones, aplausos, recompensas y celebraciones. También recibirás noticias sobre algo que has estado esperando, que puede relacionarse con compras, ventas, trámites, créditos o algún tipo de acuerdo que necesitabas. ¡Aprovecha este momento de abundancia y crecimiento!

Escorpión

No permitas que los comentarios negativos y malintencionados te detengan, querido Escorpión. Esta semana será clave para ti. Tienes una memoria casi fotográfica y una gran capacidad para detectar la negatividad a tu alrededor, lo cual es una ventaja. Así, podrás identificar quién realmente merece estar en tu vida.

Recuerda que, en la amistad, es mejor tener pocos pero valiosos que muchos que no aportan nada. Esta semana notarás a un par de personas que no deberían estar a tu lado, ya que solo buscan lo que tú puedes ofrecerles. Es el momento de cerrar ciclos y abrir nuevos.

El eclipse solar en Libra te beneficiará enormemente. Tu habilidad para relacionarte te permitirá hacer nuevas conexiones, incluso con personas de otras ciudades, estados o países, lo que facilitará excelentes negociaciones que mejorarán tu estatus profesional y tus ingresos. Además, recibirás buenas noticias en casa que llenarán tu corazón de alegría y felicidad.

Sagitario

La Providencia está actuando en tu vida, Sagitario. Has sembrado mucho y ahora es el momento de cosechar. Se abren una cascada de oportunidades en el ámbito sentimental, social y laboral. La decisión está en tus manos para hacer cosas nuevas y diferentes.

Con el eclipse que se aproxima, te sentirás más pleno, contento y realizado. Ese día, tu intuición y percepción estarán altamente desarrolladas. Recuerda anotar claramente tus intenciones durante la luna nueva con eclipse, ya que estas tendrán un poder especial, equivalentes a tres lunas nuevas, y marcarán lo que deseas que se realice en los próximos seis meses.

Libra, que se lleva muy bien contigo, te apoyará en que todas tus relaciones sociales, tu abundancia económica y tu vida profesional se desarrollen al máximo.

Capricornio

No te inquietes, amor. Mantén la calma y no desesperes. Si has tenido paciencia, persistencia y prudencia, incluso ante personas imprudentes, ha valido la pena. Esta semana recibirás muy buenas noticias sobre trámites, acuerdos, convenios y contratos de todo tipo.

Es un momento para cerrar ciclos y reforzar tu posición, ya que los nuevos caminos que estás abriendo realmente valen la pena. El eclipse te ayudará a facilitar cambios en tus relaciones sociales y laborales. No se trata de llevarte bien con todos, sino de que reconozcan quién eres, la calidad de tu trabajo y cómo, a través de ti, pueden generar mejores ingresos para tu bienestar y el de quienes te rodean.

Acuario

Es un momento excelente para hacer tus intenciones durante el eclipse del 2 de octubre en Libra. Tómate un tiempo para escribir exactamente quién eres, qué deseas, a dónde quieres ir y con quién te gustaría compartirlo. Tu mente está especialmente mágica esta semana, lo que la convierte en un periodo fenomenal para ti.

Vienen muchos viajes y cambios, así como reorganizaciones en tu hogar. Esto puede incluir remodelaciones, decoraciones o incluso la visita de amigos y familiares que traigan propuestas interesantes. Todo esto te permitirá explorar cosas nuevas y diferentes, creando un ambiente de mayor paz y tranquilidad.

Si estás buscando un nuevo trabajo o nuevas fuentes de ingresos, esta será una semana propicia para ello. Te sentirás feliz y seguro, como cuando sabes que tu película comienza a la hora exacta en casa. Así, las oportunidades llegarán a ti en el momento preciso que mereces, brindándote esa paz y tranquilidad que anhelas.

Piscis

Tienes la fortaleza, el compromiso y la entrega necesarios para avanzar rápidamente en esos planes y proyectos que tienes en mente. Estos no solo te beneficiarán a ti, sino a muchas personas a tu alrededor. Cuentas con la fuerza, capacidad e inteligencia para presentar tus ideas en el entorno laboral y profesional, lo que te permitirá alcanzar excelentes acuerdos que beneficiarán a todos.

La honestidad, bondad y dedicación que te caracterizan se harán evidentes en cualquier reunión, evento o acuerdo que realices. Sigue planificando todo lo que has estado trabajando, ya que octubre, noviembre y diciembre serán meses muy positivos y favorables para nuevas iniciativas, ya sean cambios de casa, remodelaciones, viajes o incluso el inicio de relaciones sentimentales.

Con información de Mizada Mohamed.

 

