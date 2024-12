Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 2 al 8 de diciembre

Aries

Esta semana promete ser intensa y llena de trabajo, pero también viene cargada de grandes oportunidades y abundancia. No te detengas a pensar demasiado, ya que tus impulsos naturales te guiarán bien, aunque es importante que controles tus emociones. Marte, tu regente, está retrógrado en Leo, lo que puede generar cierta intensidad, pero también te invita a brillar y no tomarte las cosas tan a pecho.

Si alguien no cumple sus promesas, simplemente toma nota y sigue adelante. Esta es una gran semana para avances laborales, profesionales y económicos, así como para fortalecer relaciones personales. Respira profundo, mantén la calma y enfócate en lo que realmente importa.

Tauro

Aléjate de la negatividad y de personas con malas intenciones; no desperdicies tu energía en cosas que no valen la pena. No necesitas convencer a nadie de tu punto de vista. Confía en tu experiencia y sabiduría, y actúa según lo que beneficie a ti y a los tuyos.

Venus, tu regente, en Acuario te favorece, pero Marte retrógrado en Leo puede alterar tu paciencia. No permitas que el enojo te controle. Avanza con seguridad, pues la fortuna está de tu lado en todos los aspectos. Ya lo pensaste y lo sentiste, ahora es el momento de actuar.

Géminis

Aunque Mercurio y Marte están retrógrados, esta semana es ideal para dar pasos importantes en tu vida profesional. Es el momento de negociar y llegar a acuerdos que impacten positivamente en tu futuro inmediato. Venus en Acuario te da un impulso extra, pero evita compartir demasiado tus planes con otros.

Aunque te encante hablar, es mejor mantener tus proyectos en secreto por ahora. Usa tu intuición y conocimientos para avanzar, porque es una semana de éxito y grandes logros. Habla contigo mismo si necesitas desahogarte, pero no con los demás.

Cáncer

Es momento de abrirte a lo nuevo y dejar atrás las dudas sobre tus capacidades. Estás en un excelente período para iniciar proyectos propios y cerrar ciclos importantes. Desde 2018, con Plutón en Capricornio, trabajaste intensamente y atravesaste grandes transformaciones.

Ahora, con Plutón en Acuario, te encuentras liberado y listo para cosechar los frutos de tanto esfuerzo. Reflexiona sobre tus metas y actúa con madurez, confianza, y amor propio. Recuerda que el cuidado de ti mismo es esencial; lo que no hagas por ti, nadie más lo hará. La abundancia y la prosperidad están a tu alcance, solo necesitas creer en ti.

Leo

Estás en una posición de poder y avance, especialmente en temas financieros y profesionales. Es una excelente semana para organizar tus finanzas: haz un balance entre ingresos y egresos, y asegúrate de reservar algo para ti mismo.

Los cambios en tu economía serán muy favorables y te brindarán paz y estabilidad. Además, tu hogar se llena de armonía, con posibles noticias felices, como la llegada de un nuevo miembro a la familia. Vienen viajes y ajustes positivos en tu entorno, ayudándote a lograr un equilibrio perfecto.

Virgo

Todo está alineado a tu favor, pero el secreto está en enfocarte en el presente. Deja atrás los errores del pasado y no te obsesiones con el futuro; hoy es el día para actuar. Aprovecha tu intuición, creatividad y las conexiones sociales que tienes para avanzar rápidamente en tus proyectos.

No te preocupes por lo que otros piensen; pide ayuda cuando la necesites, y si no la recibes, aprenderás a priorizar mejor en el futuro. Con Mercurio y Marte retrógrados, la clave está en la paciencia, pero Júpiter te abre nuevas oportunidades. Este cierre de año te prepara para nuevos comienzos llenos de éxito.

Libra

Es el momento de desplegar tus alas y transformar tus sueños en realidad. La vida te ha ofrecido múltiples oportunidades, y ahora es tiempo de aprovecharlas sin dudar. Aunque en el pasado has preferido esperar gracias a tu intuición, que siempre te ha guiado de manera acertada, esta semana trae eventos importantes que te llevarán a tomar decisiones que has postergado por meses o incluso años.

Estas decisiones serán correctas y marcarán un cambio significativo en tu vida. A través de tus contactos sociales, avanzarás rápidamente en temas de trámites, acuerdos y proyectos profesionales o personales.

Escorpión

La rueda de la fortuna gira a tu favor, pero necesitas dar ese paso que has estado posponiendo. Es una semana para confiar en la abundancia del universo y liberarte de memorias dolorosas que ocupan espacio en tu vida. Trabaja en el perdón, escribe y rompe lo que ya no sirve, dejando espacio para lo nuevo.

Encontrarás guía y consuelo en alguien que, con sus palabras, te llenará de calma y felicidad. Esto te permitirá avanzar en aspectos personales, familiares y económicos, brindándote el respiro que tanto esperabas.

Sagitario

Con Mercurio en tu signo, Marte en Leo y Venus en Acuario, este es un periodo lleno de celebraciones, reconocimientos y armonía. Estás en tu temporada de cumpleaños y esto se refleja en nuevas oportunidades laborales, económicas y personales. Además, el amor toca tu puerta, y los viajes, que tanto disfrutas, están en tu horizonte.

Tal vez pases tiempo en otro lugar, ya sea otra ciudad, estado o incluso país, con cambios muy favorables para tu vida. Aprovecha este ciclo para hacer que las cosas sucedan y seguir creciendo.

Capricornio

Todo lo que imaginas tiene el potencial de convertirse en realidad, así que presta atención a tus pensamientos. Con Saturno directo en Piscis, estás en una etapa de toma de decisiones importantes, especialmente a medida que te acercas a tu cumpleaños. Es un buen momento para reencontrarte con amistades del pasado que pueden abrir puertas a negocios o proyectos.

Si sientes la necesidad de realizar cambios en tu hogar, ya sea mudanza, remodelaciones o ajustes, hazlo, pues reflejan transformaciones internas. Además, esta semana puede traer buenas noticias relacionadas con préstamos o negociaciones financieras. En el ámbito sentimental, podrías conocer a alguien que llene de armonía y felicidad tu vida.

Acuario

La buena fortuna está de tu lado gracias a Venus en tu signo. Este tránsito no solo favorece el amor y las relaciones, sino también la creatividad y las finanzas.

Es el momento perfecto para explorar tu lado artístico y creativo, ya que esto puede generar ingresos adicionales. Aunque lo que haces actualmente es importante, no te limites; tienes el carisma y la capacidad para hacer más. Usa tu creatividad y encanto para avanzar, y permite que Venus te inspire a nuevas posibilidades.

Piscis

Es tu momento para triunfar, avanzar y cerrar ciclos. La buena fortuna está de tu lado, pero depende de ti dar el primer paso: toca puertas, manda correos y toma acción. Eres naturalmente creativo y esta semana tu intuición estará más activa que nunca.

Aprovecha esta energía para anotar ideas, ya que podrías recibir inspiración clave para proyectos innovadores. Valora todo el esfuerzo que te ha llevado hasta donde estás y defiende tu valor. Rodéate de personas que aporten a tus sueños y utiliza tus habilidades sociales para abrir nuevas oportunidades. Es una semana llena de sorpresas, creatividad y serenidad.

Con información de Mizada Mohamed

