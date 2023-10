Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 16 al 22 de octubre

Aries

Querido Aries, es fundamental que prestes atención a tus sueños y a tu intuición en este momento. Tu percepción es clave, así que toma nota en tu diario de las señales y mensajes que el Universo te está enviando. Vale la pena hacerlo.

Además, estarán llegando señales muy evidentes que te guiarán en la toma de decisiones relacionadas con tu vida laboral y profesional. Aprender a decir sí o no será crucial, así como reconocer y ocupar tu lugar.

Este es un momento propicio, ya que recibirás excelentes propuestas durante esta semana, es el momento adecuado para continuar con estudios o iniciar nuevos, así como para cerrar y abrir ciclos. Hay muchos aspectos muy favorables para ti, gracias a la influencia positiva del sol en Libra.

Mercurio también estará a tu favor, facilitando la expresión amorosa y dulce. Este es el momento propicio para firmar contratos y acuerdos. Por favor, no dudes en hacerlo.

Tauro

Para los Tauro, esta semana se presenta como excepcional en términos de poder y éxito, abarcando lo físico, mental y espiritual. Es una semana mágica donde se aconseja dejar el pasado atrás y, si es necesario, pedir perdón o aceptar el perdón de alguien. El acto de perdonar es algo maravilloso que contribuye a sanar el alma; ya sea perdonando o siendo perdonado, este proceso puede tener efectos positivos en el bienestar emocional.

Tu tarea personal clave esta semana como Tauro es dejar el pasado atrás, lo cual abrirá puertas significativas de abundancia y prosperidad, especialmente en tu vida económica y profesional.

Al liberarte de ataduras y enfrentar situaciones, estás haciendo espacio para un crecimiento positivo. Es crucial apartar el ego y aprovechar el magnetismo que posees, especialmente en eventos y reuniones, ya que esto te proporcionará grandes beneficios.

Géminis

Para los Géminis, es posible que surjan algunas diferencias en la comunicación en el entorno profesional, pero mediante el diálogo se pueden alcanzar acuerdos significativos.

Se recomienda expresar abiertamente pensamientos y opiniones en lugar de suponer lo que la otra persona podría estar pensando. La energía positiva proveniente del sol en Libra, junto con la presencia de Mercurio, también en Libra, beneficia especialmente a los Géminis, que son de signo aire.

Esta alineación favorecerá una comunicación amorosa y armoniosa, lo que facilitará la resolución de conflictos y la negociación con beneficios para todas las partes involucradas en el ámbito profesional.

Si estás explorando nuevas oportunidades laborales, este es un momento propicio para hacerlo. En el ámbito amoroso, te encuentras feliz y enamorado, ya sea que estés formalizando una relación existente o considerando iniciar una nueva.

Cáncer

Para Cáncer, este período es propicio para gestionar asuntos materiales como firmas de contratos, planificación de viajes, acuerdos, compras y ventas, ya que todo se alinea de manera excelente. Sin embargo, es necesario reservar un poco más de espacio y tiempo tanto para ti como para tus seres queridos, ya que la agenda sigue bastante ocupada.

Querido Cáncer, a pesar de las responsabilidades, esta semana promete ser un tiempo de alegría, felicidad, aplausos, recompensas y reconocimientos. No solo para ti, sino también para algún miembro de tu familia o quizás alguien de tu pasado, como una antigua amistad, un romance o alguien relacionado con tu trabajo.

En este período, te reencontrarás con esa persona que llenará tu corazón de gran felicidad y alegría.

Leo

Para los Leo, estás experimentando un momento excepcional, marcado por un eclipse solar que abre puertas de par en par. Ahora, lo esencial es determinar a dónde te diriges, qué deseas, cuánto deseas, cómo lo deseas, cuándo lo deseas y qué estás dispuesto a ofrecer a cambio.

Estas son las preguntas fundamentales que surgen en la comunicación: ¿Qué quiero lograr y hacia dónde me dirijo? ¿Cuáles son mis deseos? Porque, según el principio de "tus deseos son órdenes", el universo está conspirando a tu favor para otorgarte lo que anhelas.

Tu parte en este proceso implica poner empeño, amor, entrega, conocimiento y compromiso. Con tu carisma, atracción y magnetismo, es crucial aprovechar estas cualidades, ya que podrían surgir experiencias novedosas en tu vida, especialmente en el ámbito del amor y el romance.

Virgo

Para los Virgo, te encuentras en uno de tus periodos más favorables, gracias a la influencia de Mercurio, tu planeta, transitando por el signo de Libra y luego moviéndose hacia Escorpio a partir del próximo 22.

En resumen, Mercurio te está ofreciendo su apoyo de manera directa, facilitando el progreso de algo que anteriormente no avanzaba, no funcionaba o no fluía como esperabas.

Este impulso se experimentará de manera notable a través de tus amistades, relaciones sociales significativas y conexiones de larga data. Estos amigos te brindarán el impulso, las referencias y las recomendaciones necesarias, así como asesoramiento, para todo lo nuevo que estás emprendiendo o para aquello que deseas realizar en relación con tu vida laboral, profesional y económica.

Libra

Para los Libra, la tendencia de los viajes continúa en sus vidas, con numerosos desplazamientos programados para este mes y el próximo. Estos viajes podrían implicar cambios, ya sea en la disposición de tu hogar o incluso en una mudanza de casa.

Los viajes también desempeñarán un papel destacado en tu vida profesional, especialmente con el cambio de Mercurio de Libra a Escorpio. Este cambio augura noticias significativas sobre algo que se mantenía en espera, bloqueado o detenido.

La transición de Mercurio a Escorpio, programada para el próximo 22, promete abrir puertas que, aunque pudieran haber estado cerradas, ahora se desbloquearán. Además, el hecho de que esta semana culmine con el sol en tu signo sugiere un cierre positivo y enérgico para ti, Libra.

Escorpión

Escorpión, esta semana es propicia para lograr, hablar, avanzar y negociar todo lo que desees, y los resultados no solo serán inmediatos, sino que perdurarán en los próximos meses. En este momento, te encuentras tejiendo una multitud de ideas creativas. Eres sumamente creativo, por lo que se sugiere que anotes todas esas ideas mágicas, sensacionales y maravillosas en lugar de compartirlas.

Puedes comenzar a poner en práctica algunas de esas ideas tanto esta semana como la próxima, que coincide con la fase creciente, o incluso en la subsiguiente, que será la fase llena y coincidirá con el eclipse lunar en Tauro el día 28. Este eclipse lunar en Tauro se alinea perfectamente contigo, brindándote una oportunidad excelente para utilizar cada eslabón de la cadena y avanzar rápidamente en tus negociaciones.

Este es un momento ideal para emprender o continuar estudios, explorar nuevas y diferentes experiencias, e incluso para reencuentros con amistades o relaciones sentimentales. No postergues estas oportunidades, ya que la vida te está presentando estas situaciones ahora porque es el momento de abordarlas. Esta semana contarás con la fuerza, el apoyo y la energía necesarios, ya que la buena fortuna, la abundancia y la prosperidad están a tu favor.

Sagitario

Sagitario, es crucial que escuches tu voz interior antes de tomar decisiones o realizar determinaciones. Continúa con tus análisis de conciencia, reflexionando sobre si estás en lo correcto, lo que realmente deseas y lo que no deseas. Explora libros, ya que en ellos podrías hallar palabras, señales o mensajes de tus guías, ángeles y maestros, brindándote la orientación necesaria para tomar decisiones que traigan paz a tu corazón.

Dada la saturación en tu agenda, esta semana, aún con el sol en Libra, ofrece una conexión mágica contigo, proporcionándote la oportunidad de atender a tu ser interno.

Aprovecha tus contactos, los cuales son valiosos para resolver cualquier situación que enfrentes. Incluso si levantar la mano no es algo común para ti, Sagitario, ahora es el momento de hacerlo, ya que te beneficiará. No dudes en pedir ayuda, apoyo o simplemente consejo y asesoría. Esto es especialmente relevante para los planes profesionales, laborales y económicos que estás considerando. Sin embargo, más allá de las dimensiones profesionales, es una semana propicia para reencontrarte contigo mismo y dar ese paso que has estado postergando.

Capricornio

Capricornio, es esencial que equilibres las cosas, ya que todo parece inclinarse a tu favor, especialmente en el ámbito profesional y laboral. Presta atención a ti mismo, tu descanso y tu familia, así como a los planes futuros que tengas. Guardar silencio se vuelve crucial para tus próximas determinaciones y decisiones, ya que será beneficioso para principios o mediados de diciembre, cuando tomarás decisiones significativas.

Estas elecciones abarcan desde decidir quedarte en tu ubicación actual hasta considerar mudarte de ciudad, estado o incluso de país. Estás contemplando varios cambios, incluidos ajustes en la organización de tu hogar, los cuales te proporcionarán una gran sensación de paz, serenidad y tranquilidad.

Aunque salir de tus círculos de confort puede ser desafiante, valdrá enormemente la pena, ya que experimentarás una gratificación significativa al llenarte de alegría y felicidad.

Acuario

Acuario, es fundamental que observes detenidamente las experiencias que has vivido a lo largo del año, ya que estamos a punto de cerrar este ciclo, encontrándonos ya en octubre. Para prepararte para el cierre de diciembre y el inicio de 2024, te animo a que tomes papel y pluma, y te embarques en la tarea de escribir detalladamente el camino que has recorrido hasta este momento. Al hacerlo, experimentarás un reconocimiento propio que te llevará a aplaudir tus logros, a darte el lugar y el reconocimiento que mereces.

Es importante que tomes nota de los cambios que están ocurriendo en la organización de tu hogar, así como en tu entorno personal y familiar. Estos cambios, que traen consigo novedades y experiencias diferentes, son beneficiosos tanto para ti como para tus seres queridos. Además, esta semana te espera una noticia que llenará tu corazón de alegría.

Puede que esto implique un aumento en tu carga de trabajo o más responsabilidades, pero también conllevará alegría, felicidad, éxito y abundancia.

Piscis

Piscis, la rueda de la fortuna gira completamente a tu favor, impactando en todos los aspectos: físico, mental y espiritual. Experimentarás una atracción química y magnetismo notables, junto con cambios favorables en tu economía, asociaciones, relaciones y vida profesional. Sin embargo, es fundamental que creas en ti mismo, recordando que el pasado es un recuerdo y el futuro es incierto. Aprender a vivir el momento presente es esencial.

En este gran momento de tu vida, estás tomando decisiones excepcionales que tienen el potencial de sacarte de tu zona de confort o de hábitos arraigados. Este cambio será beneficioso, ya que te permitirá descubrir la fuerza excepcional que posees para emprender nuevas experiencias y desafíos.

Ahora es el momento de poner a prueba tu capacidad en relaciones, ventas, negociaciones, arte y belleza. Aprovecha la energía del sol en Libra, que está abriendo nuevos caminos, puertas y ofreciendo grandes oportunidades para ti.

Con información de Mizada Mohamed

MF