Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 12 al 18 de agosto

Aries, tu planeta Marte está favoreciendo una comunicación más fluida, ayudándote a evitar cualquier tipo de malentendido. Serás escuchado y lograrás excelentes acuerdos. Con el Sol en Leo y Mercurio ingresando a Leo el próximo 14, es importante que controles y canalices tus impulsos y emociones, ya que hay una gran influencia de fuego en tu carta.

Esta semana promete ser muy buena, trayendo oportunidades de cambios en tu vida laboral, profesional, económica y en tu estatus. Es un buen momento para dedicar más tiempo a ti mismo, ya sea para cuidarte, descansar, hacer ejercicio o seguir un régimen alimenticio, algo que te beneficiará enormemente.

Con más trabajo, responsabilidades y estudios en tu agenda, todo se perfila favorablemente. Solo necesitas enfocar tus energías, controlar tus impulsos, y pensar un poco más antes de tomar decisiones. No permitas que nada ni nadie te desvíe de tu camino.

Tauro, la justicia está de tu lado esta semana, lo que significa que todo lo que te corresponde por derecho llegará a ti, ya sea en el trabajo, el amor, la pasión o en tu vida diaria. Durante estos días, verás resultados muy favorables y situaciones que te beneficiarán.

Si necesitas organizar una junta, evento, reunión, contrato o convenio, es un excelente momento para hacerlo. Solo asegúrate de analizar bien lo que pondrás sobre la mesa, para que todos a tu alrededor comprendan claramente lo que estás proponiendo. Con Mercurio retrógrado, es fácil que cada quien interprete las cosas a su manera, pero tú tienes las ideas claras, así que escribe todo lo necesario para que todo fluya a tu favor.

En el ámbito sentimental, ya sea en el romance, las asociaciones, el noviazgo o el matrimonio, esta semana es ideal para mejorar la comunicación y tomar decisiones importantes.

Géminis, esta semana está llena de viajes, algo que te caracteriza mucho. La comunicación y la expresión se te dan de manera excepcional, y con la Luna creciente y el Sol en Leo, tendrás grandes oportunidades para reencontrarte contigo mismo.

Este es un momento para recuperar esas partes de ti que se habían perdido, reconociendo tu valor y ocupando el lugar que te corresponde en este maravilloso universo. Es un excelente momento para tomar decisiones importantes, y si sientes la necesidad de alejarte un poco de las personas para reconectarte contigo mismo, es completamente natural y valioso.

Además, se avecinan sorpresas, reconocimientos y cambios muy positivos en tu vida emocional y sentimental.

Cáncer, si te quitas el antifaz de los ojos, verás las cosas tal como son. A menudo te pones lentes color de rosa, lo cual es hermoso porque ver la vida de esa manera es positivo, pero la realidad tiene una gama de colores diversa, con días buenos, no tan buenos, y otros excelentes.

Esta semana, bajo la Luna creciente, te sentirás feliz, lleno de energía y satisfacción, moviéndote de un lado a otro con muchas ideas y planes en mente. Es probable que estés planeando o realizando viajes y pensando en hacer cosas nuevas y diferentes para mejorar tu bienestar interior, tu relación con tu familia, y tu entorno social. Sin embargo, es importante que recuerdes equilibrar todas las áreas de tu vida, ya que tu responsabilidad, especialmente en el ámbito laboral, a menudo eclipsa otros aspectos que también son esenciales para tu equilibrio.

Leo, tu intuición, percepción y sueños premonitorios están más fuertes que nunca, así que presta mucha atención a todo lo que has estado soñando. Las señales, palabras y mensajes que recibes son claves importantes para tomar decisiones acertadas.

Con el Sol en tu signo y Mercurio entrando en Leo el 14 de agosto, podrías experimentar algunas pequeñas confusiones en tus decisiones. Sin embargo, ya has pensado y analizado lo necesario, así que no le des más vueltas. Ya sabes lo que es correcto, así que piensa poco, siente mucho y actúa con determinación, porque si no, podrías confundirte nuevamente. Todo esto afecta tu vida personal, emocional y económica.

Astrológicamente, todo está alineado para tu bienestar, y si tienes dudas sobre si las cosas se darán, recuerda que es natural, pero con Mercurio en tu signo a partir del 14, tienes buena fortuna, abundancia, triunfo y mucha prosperidad en todas las áreas de tu vida.

Virgo, Mercurio, que es tu planeta regente, está a punto de salir de tu signo para entrar en Leo, lo que traerá consigo muchos cambios en tu forma de pensar, sentir y actuar. Estos cambios te brindarán mucha paz y serenidad, haciéndote sentir pleno, contento y realizado. Virgo, tú sabes que eres metódico, ordenado, analítico y perfeccionista, y a veces eso puede llevar a que te consideren muy rígido o "cuadrado".

Esta semana, sin embargo, es justamente lo que has estado esperando: una oportunidad para hacer cosas nuevas y diferentes, algo que vale mucho la pena. Con la Luna en fase creciente, tendrás el impulso necesario para realizar no uno, sino varios de tus sueños. Incluso si no habías planeado hacer algo nuevo, todo comenzará a alinearse perfectamente.

Además, hay mucha pasión en tu vida en este momento, y si tienes una relación estable, ¡qué maravilla! Si no, se abrirán canales para nuevas relaciones.

Libra, estás atravesando un período muy interesante. Con el Sol en Leo y Mercurio que entrará en Leo a partir del 14 de agosto, junto con Júpiter en Géminis y Plutón en Acuario, tienes la batuta en mano para tomar decisiones que te permitan ser la mejor versión de ti mismo. Es el momento de quitarte el antifaz de los ojos y ver las cosas tal como son.

Los aspectos astrológicos de Júpiter en Géminis y el Sol en Leo te están brindando éxito en acuerdos, convenios o negociaciones que posiblemente iniciaste en noviembre o diciembre de 2023. Aunque a veces los resultados se demoran en manifestarse, esta semana comenzarás a ver las flores y frutos de todo lo que has sembrado.

Escorpión, esta semana está llena de renacimientos, cambios, novedades y oportunidades. Es momento de quitarte el antifaz y ver las cosas tal como son, sin exagerar los acontecimientos. Lo que estás experimentando se llama maduración, aprendizaje y crecimiento, especialmente en tu forma de ver la vida. Cuando nos sacan de nuestra zona de confort, es normal sentirse inquieto, pero tú tienes la fuerza necesaria para hacer realidad tus sueños.

Debes trabajar mucho con tu mente, ya que tienes una de las mentes más poderosas, y como sabes, somos lo que pensamos. Enfoca tu mente en lo que realmente deseas y hacia dónde quieres ir, porque esta semana tu mente tiene un poder multiplicado, como si tuvieras una varita mágica. Los aspectos astrológicos te favorecen en atracción, química y magnetismo, con cambios favorables en tu economía, hogar y mucha paz. Si tienes una relación afectiva reciente, esta semana te darás cuenta de si es la correcta o no. No me refiero a las relaciones de muchos años, sino a aquellas que apenas están comenzando.

Todos creemos que conocemos perfectamente a los demás, pero esta semana serás más consciente de muchas cosas. Además, algo hermoso ocurrirá: te pondrás en primer lugar, lo cual es positivo, ya que siempre te preocupas por los demás, y ahora es momento de dedicar más tiempo a ti mismo.

Sagitario, es tiempo de extender las alas en todos los sentidos. Es momento de salir de tus círculos de confort y comodidad para ser, hacer y tener lo que realmente deseas. Sagitario necesita libertad de acción para que las cosas sucedan, y aunque estés disfrutando de abundancia y prosperidad en lo económico y material, si sientes que estás perdiendo tu esencia, es hora de liberarte.

Esta necesidad de extender las alas no es algo nuevo, sino que viene desde hace mucho tiempo, incluso años, y has estado tomando decisiones importantes desde mediados del 2023. Ahora, con el Sol y Mercurio en Leo, Júpiter en Géminis y Plutón en Acuario (que pronto pasará a Capricornio), estos movimientos astrológicos te están impulsando hacia el éxito. Te irá muy bien en el amor, el romance, el trabajo, el dinero y especialmente en los viajes.

Capricornio, esta semana se abren las puertas de tu economía de par en par. Muchas veces te he dicho que cuando una puerta se cierra, se abre un portón aún más grande. Este es el caso ahora, especialmente el 13 y 14 de agosto, así que toma nota de estas fechas. Aunque el 14 Mercurio sigue retrógrado al entrar en Leo, esto te favorecerá, ya que algo del pasado que esperabas regresa a ti.

Esto está relacionado con tu profesión, tu trabajo y tu economía. Lo que deseas, necesitas y esperas, incluso si ya lo habías dado por perdido, te corresponde por derecho, y nadie podrá quitártelo. Además, habrá sorpresas en tu hogar, en la organización de tu espacio, que llenarán tu alma, ser y corazón de gran alegría.

Acuario, tienes el poder y la fuerza necesarios para hacer que las cosas sucedan. Cuando tu mente te diga que no puedes, recuerda que sí puedes. Júpiter, el planeta del triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, está en Géminis y te está afectando de manera espectacular.

Te recomiendo que te pongas "lentes color de rosa" esta semana, rodeándote de personas que compartan tu vibración alta y positiva, enfocadas en el éxito y la abundancia. Necesitas estar en contacto con personas que también vibran en la frecuencia del amor y la positividad.

Aunque Mercurio esté retrógrado y pueda parecer que hay obstáculos, confía en que lo que has estado trabajando durante meses se materializará. Los aspectos astrológicos son muy favorables, así que confía en la abundancia que el universo tiene para ti.

Piscis, Venus, el planeta del amor, el arte, la belleza y la atracción, está influyendo positivamente en todas estas áreas para ti. Si estabas involucrado en acuerdos o negociaciones para compras, ventas, inversiones, créditos o firmas de contratos que comenzaste antes de que Mercurio entrara en retrógrado, este es un excelente momento para avanzar.

Sabemos que a veces los Piscis tardan en tomar decisiones, pero esta semana, con la Luna creciente, estás en una etapa muy bien aspectada, tanto en lo material como en lo personal. Empezarás a trabajar en el reencuentro contigo mismo, lo que traerá muchas sorpresas y novedades. Puedes comenzar un nuevo negocio, explorar nuevas oportunidades o viajar más, ya que se ven cambios muy positivos en tu vida. Confía en ti mismo y en tu capacidad de abundancia en todos los sentidos, algo que siempre debes recordar.

