Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo este jueves 24 de agosto

Aries

Busca dentro de ti las respuestas necesarias para que de esos pasos que has estado postergando con el ingreso del sol en Virgo. Más metódico, más analítico, más perfeccionista, y eso te va a ayudar muchísimo para que en cuestiones laborales y profesionales camines con mayor rapidez.

Tauro

Amor, paz, armonía, felicidad, el sol en Virgo te ayuda mucho mi querido Tauro, eh? que se dé la buena fortuna y la prosperidad en tu vida, tanto en lo personal como en lo laboral.

Géminis

Por medio de tus amistades vas a avanzar con muchísimas rapidez en algún tipo de negociación ahora que está mercurio retrógrado recuerda que es tu planeta, a todos nos da una influencia especial a ti y a Virgo tienen que poner mucha atención en todo lo que estás hablando, comentando, escribiendo, firmas, contratos, acuerdos, negociaciones, para que todo fluya a tu favor, mantén muy atento, eh? Las señales, el universo te está enviando muchos mensajes que son importantes para muchísimas negociaciones.

Cáncer

Todo está funcionando totalmente a tu favor mi querido cáncer, no detengas tus pasos por los ladrones de sueños y por las garrapatitas energéticas, al contrario, sigue hacia adelante, sigue brillando, ahorita que tenemos el sol en Virgo vas a poder hacer algo nuevo o algo diferente si tienes que hacer alguna compra o venta importante o un contrato importante, si puedes pasarlo a la firma a partir del 16 de septiembre sería muchísimo mejor, si tienes que firmar por algún motivo dentro del 23 de agosto al 15 de septiembre solamente lee muy bien las letras pequeñas.

Leo

Todo está muy bonito para ustedes, están reencontrándose con ustedes mismos que eso es súper mágico cuando nosotros nos reencontramos con nosotros mismos mi querido leo todo empieza a funcionar a favor, ahorita te encuentras en armonía, perfecta. Deja que todo siga caminando y ábrete a todas las cosas nuevas que te están ofreciendo, observa, la chécalas y las próximas semanas tomas decisiones.

Virgo

El sol en tu signo, mercurio en tu signo, pero ya está retrógrado, qué pasa para Virgo, analizar, observar, checar, va a ser parte de tu ciclo cuando salga mercurio retrógrado cualquier cosa que estuviera detenida a partir del día de hoy se va a abrir la puerta de par en par, hoy es muy importante por ser tu Virgo, darle la bienvenida a tu signo porque definitivamente te van a pasar cosas mágicas, fenomenales y maravillosas.

Libra

Si pones los pies en la tierra y tus ojos hacia el frente sobre a dónde voy, cuál es mi objetivo y cuáles son mis planes, hoy la creatividad está súper elevadísima, escribe toda la información que te está llegando, la lluvia de ideas, te va a ayudar muchísimo para esos próximos proyectos, que traes entre manos a partir de finales de septiembre que a desde ahorita ya los estás cocinando.

Escorpión

Hay que alejarse de las personas, pues tóxicas o conflictivas o negativas, tú eres luz, amor, tú tienes mucho que dar mi querido escorpión, pero por querer estar ayudando a los demás te estás contaminando, hay que saber cerrar ciclos y ahorita que está mercurio retrógrado te va a ayudar mucho a que puedas cerrar esos ciclos y guardar tu corazoncito en un cajón para hacer cosas nuevas y diferentes.

Sagitario

Las oportunidades están frente a ti mis queridos Sagitario, sigue fluyendo como lo has hecho en el transcurso de este año, después de haber pasado por muchas pruebas en el 22, en el 2022, todo este año te ha puesto a prueba de resistencia, de conocimiento, de sabiduría, de capacidad y te diste cuenta que puedes con eso y más, ahorita que trae las llaves mágicas para abrir cualquier puerta solamente analiza y abre aquella que tu verdaderamente quieres y en la que tú quieras estar, me estoy refiriendo tanto a los sentimental como a lo laboral.

Capricornio

No busques afuera lo que llevas en tu interior, esa paz, amor, tranquilidad, serenidad, está dentro de nosotros, no es afuera el ruido mi querido Capricornio, es adentro de tu de tu ser, ahorita con el sol en Virgo te va a ayudar mucho por ser tierra ambos aunque tú seas Saturno pero eres tierra igual que Virgo recordando que Mercurio está retrógrado, entonces analiza muy bien todo lo que estás diciendo en juntas, eventos y reuniones para que haya una relación adecuada contigo y con las personas involucradas en tu ambiente profesional.

Acuario

Si te lanzas a la aventura tan hermosa y preciosa que es vivir, sentir, gozar, vibrar, te vas a dar cuenta de cuántos caminos ha recorrido para estar donde te encuentras en estos momentos, apláudete, reconócete, pero también reconoce a todas las personas que se encuentran a tu alrededor, porque todos somos parte del todo.

Piscis

No te enfades. no te ofusques, no te alteres por cosas que no tengan la menor importancia. Acuérdate que quien se debe de quedar que se quede, y quien no, que le vaya requete bonito. Estás en un momento importante de tomar determinaciones, que lo traes en mente desde principios de febrero, ahorita, que está mercurio retrógrado, puede ser un poco de dudas, pero creo que es un buen momento para que cierre ciclos y este es más en conexión contigo mismo.

