Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 10 al 16 de junio

Aries, enfrentas nuevos retos y oportunidades esta semana. Aprovecha cada chance que se te presente. Con Júpiter en Géminis y Plutón en Acuario, tienes todas las claves para abrir cualquier puerta, por más cerrada que parezca.

Eres un pionero, líder e independiente, te encanta la actividad y la energía. Esta semana, con la Luna Nueva y creciente, todo lo que has estado planificando desde finales de enero comenzará a dar grandes resultados. Enfócate en tus proyectos laborales y profesionales, y usa tu alegría y entusiasmo para emprender cosas nuevas y diferentes. Esta es la semana ideal para hacerlo.

Tauro

Tauro, has estado pasando por una gran maduración, cambios, y transformaciones. Te has dado cuenta de lo fuerte, capaz, amable y agradable que eres. Si estás en la etapa de cerrar ciclos y reencontrarte contigo mismo, es fenomenal. Sin embargo, si te encuentras en la etapa de negación, es momento de cambiar. Esta semana lo entenderás de manera positiva y amable.

Has madurado mucho más de lo normal, un proceso que comenzó hace unos 8 o 9 meses con muchos cambios en tu perspectiva de vida. Esta semana, todo lo que has sembrado comenzará a florecer. Además, tendrás un reencuentro familiar que te brindará paz, serenidad y tranquilidad. En lo económico, no te preocupes. Si buscas un nuevo trabajo, cambios laborales, o mejorar tus ingresos, esta será una semana muy exitosa para ti.

Géminis

Géminis, esta semana todo está a tu favor. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Eso sí, recuerda escuchar dos veces y hablar poco, aunque sé que es complicado para ti. Con varios planetas en tu signo, te esperan buena fortuna, abundancia y prosperidad. Habrá muchos viajes, cambios de casa y remodelaciones. Deja que tu creatividad brille: tienes muchas ideas excelentes. Si no puedes ejecutarlas de inmediato, escríbelas, ya que te serán muy útiles en el futuro.

Encontrarás el momento adecuado para ponerlas en acción antes de mediados de agosto. Esta semana, especialmente los días 10, 11, 12 y 13, serán muy importantes para ti. Recibirás respuestas sobre algo que pensabas perdido, y lo que te corresponde por derecho de conciencia será tuyo, brindándote mucha alegría y felicidad porque te lo mereces.

Cáncer

Cáncer, enfrentas nuevos retos y oportunidades. Recuerda que todo lo que pasa por tu mente, sin importar la edad, lo logras. Algo que entra en la cabeza de un Cáncer no hay nada ni nadie que lo quite; siempre alcanzas tus sueños y anhelos. Esta semana es de realización de sueños. Todo lo que has tenido en mente se concretará.

Todos los días, de lunes a domingo, recibirás buenas noticias en el hogar, en tu vida personal, en el trabajo y con tus amistades. Estarás muy alegre, juguetón y simpático. La Luna Nueva y la Luna Creciente te favorecen enormemente. Además, Júpiter en Géminis te abre nuevos canales de abundancia y prosperidad para tu bienestar y el de tus seres queridos.

Leo

Leo, nunca dudes de tus capacidades bajo ninguna circunstancia. No permitas que nadie haga que bajes la cabeza; al contrario, levántala y sonríe. Si alguien te molesta por tu brillo, diles con confianza que si les molesta, se pongan lentes de sol. No dejes que duden de tus planes; estás seguro de lo que quieres. Aunque puedas sentirte incómodo o inquieto en este momento, recuerda que tienes muchos planetas en Géminis, lo que favorece a Leo.

Ignora las voces negativas y rodéate de personas que valoren tu capacidad y tu ser luminoso. Eres un ser lleno de aspectos positivos en dinero, trabajo, viajes, placer y amor. Si te sientes vulnerable a comentarios negativos, aléjate de esas influencias y brilla con tu enorme corazón, típico de todos los Leo. Es momento de avanzar, triunfar y alejarse de quienes no creen en ti.

Virgo

Para los Virgo, las oportunidades están frente a ti, y es hora de actuar. Aunque seas meticuloso y analítico, este es tu momento para brillar. A veces, con tu visión detallada, puedes exagerar los acontecimientos, pero en realidad, te esperan la buena fortuna, la abundancia, el triunfo y la prosperidad. Todo lo que has sembrado a lo largo de meses o años dará frutos ahora.

Mantén una actitud optimista y enfócate en lo que realmente quieres. Cancela cualquier pensamiento negativo y aprovecha al máximo esta semana, especialmente el día 13 con la Luna Creciente en Virgo, que marca días estelares para ti. Es momento de avanzar en todo lo que tengas en mente.

Libra

Para los Libra, se esperan aplausos, recompensas y reconocimientos, no solo esta semana, sino en general. Has estado un poco inactivo en las últimas semanas debido a eventos como el eclipse del 25 de marzo y luego el del 8 de abril, seguido por el período de Mercurio retrógrado. Sin embargo, es hora de poner en acción todo lo que tenías guardado. A partir de esta semana, y no solo del 10 al 16 de junio, vas a sacar todo eso que tenías en espera y te vas a dedicar a ello.

La buena fortuna y la abundancia te acompañan a través de tus amistades y relaciones familiares. Es posible que tengas un contacto importante que te asesore y guíe en algo que estás planeando, y que comenzará a avanzar de manera perfecta esta semana. En tu hogar, vienen sorpresas y novedades, con posibles aplausos, recompensas o reconocimientos para algún miembro de la familia. En términos de firmas, contratos y acuerdos, esta es una buena semana para avanzar en ellos.

Escorpión

Para mis queridos Escorpiones, esta semana todos los días son excelentes, pero especialmente el 12, 13 y 14 son días destacados para ti. Aprovecha esta bonanza y buena fortuna que te acompaña en todos los aspectos. Es crucial evitar la contaminación de pensamientos negativos de personas a tu alrededor, ya que esto puede afectar tu energía.

Presta atención a las conversaciones y a las personas con las que te relacionas. Aprovecha estos días para realizar compras, ventas, negociaciones o arreglos, ya que estarán a tu favor. Es posible que alguien del pasado regrese a tu vida en este momento, ya sea en el ámbito laboral o social, y esta reunión será beneficiosa tanto para ti como para esa persona en términos laborales y económicos.

Sagitario

Para los Sagitarios, esta semana es de siete estrellas en términos de oportunidades y éxitos. Con tantos planetas en Géminis y en la cruz mutable, y con Júpiter en Géminis alineado contigo, las puertas se abren de par en par. Es una semana preciosa para hacer lo que desees en todos los aspectos.

Aunque no puedo señalar un día específico, el 12, 13 y 14 serán especialmente productivos y te darán resultados para los próximos meses. No te preocupes por pensar demasiado las cosas debido a la influencia de Mercurio en Géminis; solo el hecho de tener a Júpiter, el planeta de la buena fortuna, en Géminis trabajando a tu favor, es el momento ideal para lograr lo que desees en la vida.

Capricornio

Para los Capricornio, la clave esta semana es pensar menos, sentir más y actuar de manera contundente. Sé que puede ser complicado para alguien tan inteligente y ordenado como tú, pero no se trata de dejar de pensar o de perder tu orden, sino de equilibrar esa tendencia con más acción y menos rumiación. Evita posponer las cosas, especialmente si ya has experimentado situaciones de agenda saturada que te dejan poco tiempo para ti mismo. Sabes lo revitalizante que es para ti estar en contacto con la naturaleza, así que aprovecha alguno de estos días para ir al campo, estar cerca de ríos, arroyos o mares, y recargar tus energías.

No dudes en buscar asesoramiento de expertos para las decisiones importantes, pero también aprende a delegar responsabilidades. Sé que esto puede ser complicado para un Capricornio que quiere hacerlo todo, pero permitir que otros se encarguen de ciertas tareas te brindará más tranquilidad y evitará que tu agenda se sature tanto. Delegar no significa perder el control, sino mostrar a los demás cómo hacer las cosas para que puedas explorar nuevas oportunidades y crecer sin límites.

Acuario

Para los Acuario, esta semana está marcada por la influencia positiva de Venus y Júpiter. Venus, el planeta del amor y la abundancia, te brinda la fuerza y energía necesaria para trabajar en tu crecimiento personal y profesional. Júpiter te ofrece arte, belleza, atracción y magnetismo, lo cual está alineado con tu esencia interna. Espera noticias importantes que te llenarán de alegría entre los días 10, 11 y 12, especialmente el día 13, que será muy mágico gracias a la presencia de Júpiter en Géminis.

Aprovecha este periodo para visualizar, decretar y afirmar tus metas y deseos. Es un buen momento para trabajar en tu yo interno y estar preparado para asumir nuevas responsabilidades y desafíos. Recuerda anotar todas tus ideas para no dejar pasar ninguna. Con tantos planetas en signos de aire, es importante aterrizar tus ideas, y Venus te ayudará en este proceso.

Piscis

Para los Piscis, esta semana se abren las puertas de par en par, lo que significa que es el momento perfecto para expresarte, comunicar todo lo que tienes en mente y en el corazón. La casa del dinero está muy bien aspectada, lo que indica la llegada de dinero inesperado o la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo. Puedes esperar cambios positivos en tu economía no solo esta semana, sino en adelante, ya que esta tendencia continuará.

Es importante que aprendas a recibir en la misma medida en la que das. Aunque eres dulce, tierno, romántico y sensible, también necesitas darte amor y cuidado a ti mismo. Esta semana es propicia para realizar compras, ventas, negociaciones o iniciar algo nuevo por tu cuenta, ya que la fortuna está de tu lado.

Mizada Mohamed

