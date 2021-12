Mira a Hilary Duff y Kim Catrall en el primer trailer de How I Meet Your Father

Hulu, la plataforma de video y entretenimiento por streaming ha publicado este jueves en redes sociales el primer tráiler de la esperada serie How I Meet You Father, que trae de regreso a la televisión a Hilary Duff y Kim Cattrall, de quien se había hablado mucho últimamente con el regreso de Sex & the City, tras darse a conocer que no interpretaría de nuevo su papel de Samantha en el grupo de amigas neoyorkinas y en su lugar la actriz de 65 años participaría en esta serie, que llega con su primera temporada a partir del 18 de enero del 2022.

Con una narrativa similar a la que ocurre en la tradicional How I Meet Your Mather, en el tráiler podemos observar como una versión madura de la protagonista (interpretada por Kim Catrall) comienza a contar a su hijo la historia de como conoció a su padre, incluyendo todas las desastrosas y divertidas experiencias que tuvo años atrás, representadas con Hilary Duff en una versión más joven de Sophie, el mismo personaje.