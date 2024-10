As I Lay Dying dará conciertos en México, Guadalajara incluida

La banda estadounidense de metalcore As I Lay Dying ha confirmado su regreso a Latinoamérica, y México será una parada importante en su gira de 2025. El grupo se presentará en cuatro ciudades del país: Monterrey el 27 de marzo, Guadalajara el 28 de marzo, Ciudad de México el 29 de marzo y Querétaro el 30 de marzo, ofreciendo a los fans la oportunidad de disfrutar en vivo de su energía arrolladora.

La gira será un repaso por toda su discografía, que abarca casi dos décadas de música llena de intensidad, precisión técnica y carga emocional. Los seguidores podrán escuchar tanto los clásicos que han definido su carrera como los nuevos temas que forman parte de su próximo disco, "Through Storms Ahead", cuya fecha de lanzamiento está programada para noviembre de este año.

Este será el octavo álbum de estudio de la banda y marcará su primer trabajo con la actual alineación, que incluye a Phil Sgrosso, Ken Susi, Ryan Neff, Nick Pierce y, por supuesto, al vocalista Tim Lambesis. Entre los sencillos ya revelados destacan 'Burden', 'We Are the Dead' (colaboración con Alex Terrible de Slaughter to Prevail y Tom Barber de Chelsea Grin), y 'The Cave We Fear to Enter', generando una gran expectación entre sus seguidores.

Su concierto en Guadalajara será en el C4 Concert House ubicado en Av. Patria 2440, Colli Urbano, 45070 Zapopan, Jal.

Aunque los precios de los boletos aún no han sido revelados, las entradas estarán disponibles a partir del jueves 10 de octubre.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV