La noticia de que la actriz de 19 años Millie Bobby Brown se comprometió con Jake Bongiovi, de 20, ha conmovido a todos sus fans pero también ha sorprendido a muchas personas debido a la importancia de la decisión que toman ambos famosos a pesar de ser muy jóvenes.

Millie y Jake lo hicieron de conocimiento público a través de una publicación de Instagram en la que la actriz puso la cita de una canción de Taylor Swift: “Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos”, junto a una fotografía en blanco y negro donde los dos se ven felices y ella porta su anillo de compromiso. Ambos oficializaron su romance en 2022.

¿Quién es Jake Bongiovi?

Jake Bongiovi, cuyo nombre es Jacob, es un joven de 20 años que es actor y productor.

Hijo de Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley, el joven actualmente estudia en la Universidad de Syracuse en Nueva York, Estados Unidos, donde además es entrenador del equipo de futbol americano. Se graduó de la Pennington High School en 2020.

Ha hecho algunas colaboraciones con marcas como Versace y Steve Madden, donde modela algunos productos para sus más de 1.3 millones de seguidores en Instagram.

Otros famosos con “prisa”

Es importante señalar que la protagonista de la serie “Stranger Things” y el hijo del cantante Jon Bon Jovi no son la única pareja del mundo del espectáculo que ha anunciado su compromiso siendo muy jóvenes. Ellos son otros famosos que también se comprometieron a temprana edad:

Cuando Miley Cyrus tenía sólo 19 años, la cantante y actriz se comprometió con Liam Hemsworth, a quien había conocido tiempo atrás en la cinta “The Last Song”. El hermano de Chris Hemsworth (“Thor”) tenía 22, duraron ocho meses, se separaron y después volvieron, pero su divorcio se oficializó en 2020.

En 2019 el mayor de los hermanos Jonas -Kevin- celebró 10 años de compromiso con Danielle Delesa. Se comprometió cuando tenía 21 años, siendo el primero de sus tres hermanos en tomar esta decisión.

Durante una prueba de sonido que estaba haciendo con su banda One Direction, Zayn Malik le propuso a la cantante Perrie Edwards que se casara con él. “Estábamos viendo una película en el jardín trasero y su madre estaba allí, mi madre estaba allí y mis dos mejores amigos estaban allí… ella dijo que sí así que fue muy loco”, contó el intérprete. Ambos tenían 20 años para entonces pero poco después cancelaron su compromiso.

La hermanita pequeña de Britney Spears -Jamie Lynn Spears- anunció su compromiso en 2008 con Casey Aldridge, su entonces pareja. Ella tenía 16 años y aunque ambos tuvieron una hija, su matrimonio se canceló un año después.

Finalmente, Cher Lloyd, la cantante pop que saltó a la fama tras su participación en “The X Factor”, tomó la decisión de casarse con Craig Monk cuando apenas tenía 18 años y menos de un año de noviazgo, fue en marzo del 2012. Seis años después de convirtieron en padres y hoy siguen juntos.

El Universal

La cantante estadounidense Miley Cyrus y su ahora exesposo, el actor australiano Liam Hemsworth. AFP

Compromiso de Bobby Brown abre debate generacional

“Eres muy joven para casarte” y “cuando lo sabes, lo sabes”, fueron de los comentarios que recibió Millie Bobby Brown en la publicación donde anunció su compromiso con Jake Bongiovi.

La protagonista de “Stranger Things” causó controversia entre sus seguidores, quienes se dividieron entre los que consideran que a sus 19 años es demasiado joven para tomar una decisión tan formal, y los que la apoyan.

Al respecto, la psicóloga egresada de la UNAM Sonia Ávila considera que sí es recomendable que las decisiones a futuro se tomen unos años más tarde, debido al desarrollo.

“La etapa de adolescencia termina a los 21 años, usualmente cuando somos adolescentes nuestro cerebro no está completamente apto para la toma de decisiones. Algo que caracteriza la adolescencia es que tomamos decisiones sin pensar, todavía no está bien formada nuestra personalidad, nos llevamos por impulsos y es por eso que tomamos decisiones repentinas”, explica.

Esto, aclara la especialista, no quiere decir que hay una edad recomendada para comprometerse, pero sí es importante este factor para considerar.

Además, señala un cambio de perspectiva en la sociedad actual que influencia sobre todo a jóvenes y adolescentes.

“Antes la idea de un matrimonio era basada en mamá, papá y un 'para toda la vida', pero en el siglo en que nos encontramos estamos cambiando esa manera de pensar.

Ahora no es tan necesario, ya no influye tanto la religión, hay relaciones abiertas y un nuevo pensar que ya no es necesariamente una atadura”, señala.

El cantante Zayn Malik, le propuso matrimonio a Perrie Edwards; al poco tiempo cancelaron sus planes. AFP

La actriz Jamie Lynn Spears, anunció su compromiso en 2008 con Casey Aldridge, su entonces pareja. Ella tenía 16 años. AFP

CT