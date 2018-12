Milliarden llega con su punk-rock teutón

El grupo alemán Milliarden se presenta por primera vez en Guadalajara. La entrada es gratuita para su concierto en Heidi’s. Del repertorio que interpretarán, Johannes Aue, tecladista del grupo, platicó: “Todavía no definimos el concierto de Guadalajara. Haremos algo distinto al concierto más reciente, en San Luis. Ayer tocamos algo de punk, tenemos que revisarlo. Tal vez mañana haremos más rock. Todavía no lo sabemos”.

Este año el grupo lanzó “Berlin”, su tercera producción: “Algunas canciones del disco anterior, y también del EP. Es más de una hora de canciones”. Su disco previo es “Betrüger”, de 2016: el EP data de 2014, con el título de “Kokain und Himbeereis”.

Su presencia en México es responsabilidad del Goethe-Institut; a Guadalajara llegan por el vínculo con Bezirk (Goethe-Zentrum), ambas instituciones dedicadas a la enseñanza del idioma alemán: “Buscamos convivir con los estudiantes, hacer los conciertos y pasarla bien. Me gustan las culturas diferentes, esa energía”. Con la gira mexicana apenas iniciada, el músico ya advierte algunas diferencias culturales: “Lo que me he dado cuenta es que la gente toca la música muy, muy fuerte: en la calle, en los carros. Me encanta”.

Sobre el origen de Milliarden, el músico recordó la amistad y el interés musical como un punto de arranque: “Conocí a Ben (Hartmann), el cantante, hace varios años. Empezamos a hacer música, luego de un año de juntar ideas necesitábamos más amigos para los otros instrumentos que no tocamos”.

El sonido de Milliarden resulta fresco, al tener varias venas musicales, motivadas por la personalidad de cada uno de los músicos del quinteto: “Rock, punk, pop… Nuestras influencias son muy variadas: con Ben es más punk, tocó en bandas punk. Yo soy más ecléctico, del lado del pop también”.

Temáticamente, sus temas son igualmente variados, como las influencias musicales: en las letras también recurren al humor y a la referencia a otros músicos, como sus canciones “JaJaJa” o “Katy Perry”: “Nuestras canciones tratan de nuestra vida. El nuevo disco es de la ciudad Berlin, pequeñas historias del área. Pero también hay temas de amor, libertad, la lucha con la vida siendo jóvenes en este mundo enloquecido”.

Ya que en sus conciertos por México no todos los presentes son germanoparlantes, “entre las canciones trataremos de explicar de qué se trata, para que llegue a la audiencia”, comentó el músico.

A la par de su gira por México, el grupo visitará Costa Rica y Guatemala. Tras la visita a esta región, los Milliarden buscará escribir más material para su siguiente álbum. Para el 2019 planean participar en más festivales en Europa, además de estar en pláticas para uno en México (para 2020): “Sería una buena oportunidad venir a un festival, sería genial”.