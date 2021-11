Miley Cyrus cumple 29 años aceptando sus luces y sombras

La vida y carrera de Miley Cyrus ha estado llena de altos y bajos: de ser la protagonista de la serie de Disney "Hannah Montana", cuando era una niña, a mostrar una imagen más rebelde y sensual ya iniciada su carrera musical, o protagonizar una relación y divorcio mediático del actor Liam Hemsworth.

Pero también en este último año la cantante y actriz estadounidense ha pasado por momentos de gloria y otros no tan buenos y así es como llega hoy a su cumpleaños número 29.

"Estoy volviendo a acostumbrarme al escenario, porque no hay ningún sitio más en el que quiera estar"

Cyrus nació el 23 de noviembre de 1992 y es hija del cantante de country Billy Ray Cyrus y la productora y actriz Tish Cyrus.

Estos son algunos de los momentos más destacados en la vida de Cyrus:

Se apodera del Super Bowl LV

A inicios de este 2021 la cantante formó parte de las actividades alrededor de este evento deportivo con un show previo al partido de futbol americano entre Tampa Bay y Kansas City, convirtiéndose en la primera "chica Disney" en aparecer en dicho evento. La interpretación fue seguida por redes sociales y en ella interpretó temas como "Wrecking ball" y "Plastic hearts".

Alma metalera

A mediados de año Cyrus dejó claro que no importa el género musical, ella tiene talento para todo, y lo hizo con su participación en el álbum de Metallica lanzado por el trigésimo aniversario del llamado Black Album interpretando el tema "Nothing else matters".

Sufre los estragos de la pandemia

En septiembre de este año, en el marco de su regreso a los escenarios después de la pandemia del COVID-19, Cyrus sufrió un ataque de pánico durante su presentación en el festival Summerfest de Milwaukee.

La propia cantante fue la que detuvo el concierto para compartir con sus fans lo que acababa de suceder:

"Hace un par de canciones, cuando las luces se apagaron, me volví hacia Stacy (Jones, director musical y baterista de su banda) a quien conozco desde los 12 años, y le dije que me sentía como si estuviera teniendo un ataque".

"Durante el último año y medio he estado aislada. Impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que antes solía sentirse como una segunda casa... Ya no me siento así por todo el tiempo que pasé encerrada en casa", comentó.

Fue así como Cyrus se sumó a la conversación que, con la pandemia, cobró mayor fuerza: la que tiene que ver con la salud mental.

"Estoy volviendo a acostumbrarme al escenario, porque no hay ningún sitio más en el que quiera estar", detalló.

