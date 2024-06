A sus 66 años Manuel Mijares ha sido víctima de fuertes críticas en Internet desde que se arriesgó a probar un estilo nuevo un tanto más andrógino; ahora es el actor José Luis Reséndez, quien no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar un mordaz comentario al cantante.

Hay quienes señalan que su nuevo estilo "andrógino y juvenil" no va acorde a su edad; es Reséndez quien compartió en Twitter un mensaje señalado como homofóbico cuando "sin pelos en la lengua" compartió una imagen de Mijares en concierto "Mijares 'saliendo del baño de mujeres' al escenario...".

Tras dicho comentario las redes sociales explotaron en una guerra entre quienes defienden al cantante y quienes lo critican:

“Esos zapatos los necesitaba en la secundaria, caminaba mucho y esos se ven de uso rudo”

“Tan traumada, son solo zapatos. Te duelen los pies por los zapatos que no te has puesto? O qué te molesta, muchacho?”, “Cada quien sus gustos, la inclusión no creo que sólo deba ser exclusiva de alguna comunidad sólo por estar de moda el movimiento, y no por ser Mijares se ensañen por criticar lo que en otros es normal”, “Me recuerda a los zapatos que usaban las niñas en la primaria por allá por 1977″.

Mijares no ha salido a declarar al respecto de dichos señalamientos hasta ahora.

X/@joeredendez

BB