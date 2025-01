En respuesta a las políticas implementadas por Donald Trump durante su segundo mandato, muchos ciudadanos de Estados Unidos han utilizado las redes sociales para mostrar solidaridad con los migrantes y combatir el acoso hacia ellos. Estas iniciativas buscan evitar que sean denunciados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), organismo responsable de las deportaciones.

Redes sociales como herramienta de apoyo

En TikTok, una plataforma que, según algunos, "sobrevivió" gracias a la clemencia de Trump, usuarios han compartido videos creativos que simulan escenarios para proteger a migrantes. Un ejemplo destacado es el de Taylor Lee-Ann, quien publicó un video editado en el que interactúa con un supuesto agente del ICE.

En el clip, se escucha a un agente preguntar: "¿Puedes decirnos si has visto a algún migrante ilegal en el área?". Taylor responde con calma: “¿Migrante? ¿Eres del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas?”, a lo que el agente ficticio confirma: “Sí, estamos haciendo redadas”. Finalmente, Lee-Ann concluye diciendo: “Oh, no, no he visto nada en esta área”. Su video incluye la descripción: “Si los conoces, no, no los conoces”, en clara referencia al apoyo hacia los migrantes.

Otro material popular muestra a un personaje que aparenta ser indocumentado mientras es detenido por agentes que le exigen identificarse. Sin embargo, el individuo les presenta sus documentos en regla, lo que provoca que los agentes ficticios salgan huyendo. Este video lleva el título: “Ilegal solo de nombre”, y ha sido ampliamente compartido.

Derechos básicos en caso de deportación

En situaciones de deportación, la embajada recuerda que toda persona cuenta con derechos fundamentales que deben ser respetados. Uno de los más importantes es el derecho a permanecer en silencio. Ante una solicitud de identificación, solo se debe proporcionar el nombre, y si se enfrenta a una revisión que no apruebas, es posible declarar explícitamente: “I do not consent to a search” (No consiento que me registren).

Si se produce un arresto, es fundamental solicitar un abogado inmediatamente utilizando la frase: “I want to speak to a lawyer” (Quiero hablar con un abogado). Asimismo, la persona detenida tiene derecho a realizar una llamada durante las primeras horas, para lo cual debe decir: “I want to make a call” (Quiero hacer una llamada).

En el caso de los ciudadanos mexicanos, también pueden solicitar contactar a su consulado indicando: “I am a Mexican citizen and I want to speak to my consulate” (Soy ciudadano mexicano y quiero hablar con mi consulado). Conocer y ejercer estos derechos puede marcar una diferencia crucial durante cualquier interacción con las autoridades migratorias.

