El inesperado deceso de la actriz estadounidense Michelle Trachtenberg, reconocida por sus papeles en series como "Gossip Girl" y "Buffy, la cazavampiros" ha puesto en luto a la comunidad artística.

En los meses previos a su fallecimiento, la protagonista de “Sueños sobre hielo” había sido objeto de críticas y preocupaciones en redes sociales debido al aspecto físico desmejorado que mostraba en sus publicaciones, sin embargo, hasta el último momento ella defendió su estado afirmando estar “feliz y saludable”.

En una de sus respuestas, expresó: "Explíquenme por qué me veo enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38".

De acuerdo con la información emitida por The New York Post, Michelle fue encontrada sin vida en su residencia de Manhattan, cerca de Columbus Circle. Hasta el momento, las causas del deceso permanecen desconocidas, sin embargo, las autoridades no consideran su muerte como un acto criminal.

Esta fue la última publicación de Michelle Trachtenberg

Su última actividad en Instagram fue hace una semana, donde compartió una fotografía de 2013 durante una alfombra roja de National Geographic, acompañada del mensaje: "Quería verme como #tinkerbell #throwback."

La publicación acumuló más de 14 mil "me gusta" y, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, se llenó de mensajes de condolencia y despedida por parte de sus seguidores.

¿Quién fue Michelle Trachtenberg?

Michelle Christine Trachtenberg nació el 11 de octubre de 1985 en Nueva York. Inició su trayectoria artística a los cinco años, participando en episodios de “Ley y Orden”. Su primer papel destacado llegó con la serie “Las aventuras de Pete y Pete” a mediados de los años 90.

En 1996, protagonizó la película “Harriet, la espía”, consolidándose como una estrella juvenil. Posteriormente, interpretó a Dawn Summers en “Buffy, la cazavampiros”, participando en más de 60 episodios, y a Georgina Sparks en “Gossip Girl”, papel que retomó en la nueva versión de la serie estrenada en 2022. Su filmografía también incluye títulos como “Sueños sobre hielo” y “EuroTrip”.

Según información proporcionada por ABC News, fue su madre quien encontró el cuerpo sin vida de la actriz en su apartamento, de igual forma indican que recientemente se había sometido a un trasplante de hígado y que "podría haber estado experimentando complicaciones", lo que sugiere que su muerte podría deberse a causas naturales. Se espera que se realice una autopsia para determinar con precisión la causa del deceso.

No te pierdas: Pensión IMSS: esta es la fecha exacta para el pago de marzo 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB