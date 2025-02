El 27 de febrero, Max estrenará Cóyotl, Héroe y Bestia, serie original que fusiona acción, terror y fantasía en una propuesta innovadora dentro de las producciones latinoamericanas. Con un enfoque distinto dentro del género, la historia introduce a un héroe mexicano que se enfrentará a una batalla épica entre el bien y el mal.

La producción cuenta con un elenco encabezado por Alejandro Speitzer, Paulina Gaitán, Horacio García Rojas y Hoze Meléndez. En entrevista con EL INFORMADOR, García Rojas y Meléndez, quienes interpretan a los antagonistas de la serie, compartieron detalles sobre la historia, sus personajes y el proceso de filmación.

Sobre cómo llegó la serie a sus manos, Hoze Meléndez recordó. “A mí Genaro Quiroga, que es el showrunner y coescritor, me presentó el proyecto. En cuanto leí la sinopsis y los capítulos, me atrapó inmediatamente porque me pareció una historia diferente, novedosa. Además, era muy clara la oscuridad que representa, pero también la luz que puede emanar a partir de estos personajes”.

Por su parte, Horacio García Rojas comentó que su primer acercamiento fue a través de un 'call back'. "En mi caso, fue una audición directa para el personaje. Lo describían como un líder de un cártel y, a dos segundos de cerrar la computadora, seguí leyendo y decía: ‘hasta que un héroe mitológico' ahí me atrapó’. Conforme me fui involucrando en el proyecto, entendí que a Hoze y a mí nos tocaba representar la parte oscura de una realidad terrible que vive el país, pero que puede ser subsanada por la luz del pueblo”.

El actor destacó que la serie explora mitología y tradiciones mexicanas desde un enfoque poco común en la televisión.

“Nuestro héroe mitológico no obtiene su fuerza de otro planeta ni es víctima de un proyecto atómico, sino que surge de leyendas y tradiciones. Es algo que sí somos como nación y que se explora muy poco a nivel aventura. Ese elemento me convenció de formar parte del proyecto”.

Además, García Rojas subrayó la importancia de que una serie de este calibre llegue a una plataforma como Max, hogar de producciones de alto impacto como House of the Dragon, Game of Thrones y The Last of Us. “Eso habla de la calidad de esta serie”.

Para la producción de Cóyotl, Héroe y Bestia, se recurrió a un alto nivel de producción, con efectos visuales (VFX), CGI y maquillaje práctico en el set. García Rojas destacó la relevancia de contar con estos recursos. "Es un proyecto en el que deseas formar parte. Utiliza los elementos que la industria moderna nos brinda y, ojalá, sirva de ejemplo para que se haga más contenido de este tipo, con nuevas narrativas y puntos de vista”.

El proceso de filmación llevó al equipo a distintas locaciones de México, como Tecajete y Durango. Meléndez relató la exigencia del rodaje. "Fue pesado, pero cuando todos los actores dan lo mejor de sí y confías plenamente en los directores, se disfruta. Viajamos mucho y el clima ayudó mucho al look de la serie. Hubo tormentas de arena y paisajes hermosos. Es cansado, pero vale la pena”.

A diferencia del modelo de maratón, Cóyotl, Héroe y Bestia estrenará un capítulo por semana. García Rojas destacó la importancia de volver a este formato. "Creo que es bonito volver a esa tradición, desmenuzar cada episodio y darte el tiempo para ver el siguiente. También apela a la nostalgia de esperar el próximo capítulo de tu serie favorita y no verlo todo de golpe. Este formato permite reflexionar sobre lo que acabas de ver".

En la serie, Horacio García Rojas interpreta a 'Cimarrón', un despiadado líder del cártel La Raya. "Es un psicópata sereno y calculador, sin vicios ni amigos, salvo cierta cercanía con su lugarteniente, El Armadillo”. Por su parte, Hoze Meléndez da vida a 'El Armadillo', un personaje violento y burlón que encarna el estereotipo del narco con lujos y ostentación.

Sobre cómo abordaron sus personajes, Meléndez reflexionó. "No hay forma de justificar las acciones de estos personajes, pero la tarea del actor es abrazarlos. Como seres humanos, tenemos un lado oscuro que puede ser llevado a su máxima expresión. No justifico a 'El Armadillo', pero intento conectar con su manera de sentir el amor; desde ahí lo humanizo".

García Rojas complementó. "Mi personaje no tiene justificación. Lo mueve la ambición del poder, el control absoluto. Es una metáfora de muchos líderes que toman decisiones hoy en día. Interpretarlo me obligó a entender mis propias oscuridades y comenzar a sanarlas. Fue un proceso doloroso, pero también lo que más me atrajo del proyecto: el villano es realmente un villano, alguien que representa lo más atroz que los humanos podemos hacer"

Cóyotl, Héroe y Bestia forma parte de MUCHO MÁS MEXA, una iniciativa de Max que busca destacar historias auténticas y de alta calidad que reflejen la riqueza cultural de México.

Bajo la dirección de Batán Silva (The Boys) y Julián de Tavira (Como agua para chocolate), y con guion de Genaro Quiroga (Búnker), Amaya Muruzábal (Reina Roja) y Antonio Garrido (Cicatriz),busca convertirse en un referente del género fantástico con identidad mexicana.

