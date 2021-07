Michelle Rodríguez, entre la nostalgia y el humor de “La Tía Mariela”

Aunque la comedia es uno de los géneros predilectos de Michelle Rodríguez, la actriz no pierde oportunidad de explorar el drama cuando el teatro la llama, es por ello que cuando conoció la trama de “La Tía Mariela”, no dudó en sumarte a esta puesta en escena impulsada por Once Once Producciones y Cultura UdeG, que regresa a la cartelera vía streaming el 31 de julio, para ir calentando motores para cuando pueda reencontrarse presencialmente con el público.

Acompañada por Conchi León y Monserrat Marañón, Michelle Rodríguez compartirá esta historia que rinde homenaje a todas esas mujeres de la familia, que sin ser la figura materna, se han consagrado como un pilar fundamental en el legado femenino del hogar por generaciones completas: las tías, quienes a través de sus historias invitan al público a reflexionar sobre los retos que han afrontado ante una sociedad como la mexicana.

“Es una obra maravillosa, muy poderosa. Vamos a llorar, reír, cantar y acordarnos de esas reuniones familiares donde las abuelas y las tías se juntaban a decir ‘¿te acuerdas cuándo de esto, de tu tío, de cuándo pasó tal?’ Creo que una de las cosas más bonitas de las reuniones familiares es cuando llegan los recuerdos y aventuras”, explica Michelle Rodríguez al detallar que este montaje creado por su actriz compañera Conchi León y dirigido por Francisco Franco, parte de las memorias de tres primas, quienes tras la muerte de su Tía Mariela inician un recorrido por el legado familiar.

“Son tres mujeres que se reúnen a recordar historias de mujeres de su familia y más allá de lo divertido, de todo lo que van a llorar y cantar, van descubrir mensajes muy poderosos de cada una de las mujeres de la familia. Nos invita a que en medida cómo conozcamos las historias de las mujeres que han estado atrás de nosotros, sabremos por qué estamos así como estamos”.

La actriz, quien actualmente comparte el programa nocturno con “Faisy Nights con Michelle Rodríguez” y recién estrenó el filme “Te llevo conmigo”, relata que “La Tía Mariela” es una historia conmovedora que más que nunca es necesaria para seguir impulsando la lucha que las mujeres llevan para erradicar a las violencias y machismos que antes eran normalizados desde los núcleos familiares.

“Es muy emotiva y amable para el espectador, porque de verdad te sientes en una reunión y familiar y sobre todo de adentrarnos a esas historias que pudieron haber sido normalizadas en alguna época en nuestras vidas y ahora son historias que las cuentas muchos años después y te sorprendes, preguntarnos qué podemos hacer ahora, es un mensaje poderoso”.

Apasionada por el canto y la comedia, Michelle Rodríguez celebra los cambios positivos que el humor tiene y cómo desde una perspectiva feminista pueden impulsarse discursos y reflexiones desde la comedia por con un alto grado de crítica y replanteamiento como sociedad.

“La comedia es una gran aliada, es una de las mejores maneras en las que puedes comunicar un mensaje, la gente está abierta a recibirla, porque sabe que lo pasará bien y un estímulo padre. Hay muchas maneras de contar las historias, de hacer lucha sin generar conflicto o de causar incomodidad en el otro y llevarnos a cuestionarnos nuestras acciones y las cosas que decimos”.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV