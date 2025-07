Michelle Rodríguez confiesa el miedo de revelarle a su familia su orientación sexual

Durante el mes dedicado al orgullo LGBT+, la actriz y comediante Michelle Rodríguez decidió compartir un aspecto muy personal de su vida. Por primera vez, habló públicamente sobre su identidad y sobre el proceso que vivió al sincerarse con su familia acerca de su orientación sexual.

La revelación ocurrió durante su participación en el programa "Netas Divinas", donde, además de conversar sobre su trayectoria artística y sus proyectos actuales, se dio el espacio para hablar desde una perspectiva íntima y honesta.

Michelle relató que desde muy pequeña, alrededor de los cinco años, ya sentía atracción por otras niñas, aunque en ese momento no sabía cómo interpretarlo. En sus palabras, recordó entre risas: “Dije: ‘no va a pasar, a ver con qué señor me voy a casar, ahorita busco’”. Confesó también que, en un principio, se asumía como bisexual, pero con el tiempo entendió que se sentía más plena y auténtica al relacionarse con mujeres.

Abrirse con su familia no fue una tarea sencilla. Aunque siempre sintió que sus seres queridos eran personas comprensivas, le costó dar ese paso. Particularmente, le preocupaba la reacción de su madre, quien, según relató, no se lo esperaba. “Mi historia de vida pues no fue tan fácil, ¿no? Creo que para mí salir del clóset, aunque mi familia siempre ha sido muy aliada, le costó su trabajo en su momento” , comentó.

Por otro lado, Rodríguez también confesó que durante mucho tiempo sintió temor de hablar públicamente sobre el tema por las posibles consecuencias en su carrera artística: “Por muchos años decía genuinamente: '¿y si luego ya no me contratan?'”. Afortunadamente, señaló que la realidad fue más favorable de lo que imaginaba. A pesar de que ha enfrentado algunos momentos incómodos, destaca el respaldo y cariño que ha recibido por parte de su entorno.

Hoy, Michelle no solo mantiene una relación sentimental con la actriz Victoria García, sino que también se ha convertido en una figura destacada en la televisión mexicana. “Personalmente, puedo decir que sí ha sido muy revolucionario y muy valiente mostrarme por como soy. He recibido, seguramente, la mala cara y no me cuesta tanto, porque recibo muchos más abrazos y es algo que agradezco”, concluyó.

