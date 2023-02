La actriz y comediante mexicana Michelle Rodríguez, es la imagen de la portada para la revista internacional Marie Claire, lo que generó opiniones encontradas, a las cuales la actriz respondió en su canal de YouTube.

Agradeció a todos por los mensajes positivos, mientras que para los negativos dijo…

"Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza, lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños"

También argumentó que la gordofobia existe y que hace falta que la gente se informe más respecto, porque hay personas que disfrazan sus argumentos con supuestas preocupaciones por la salud, pero la realidad es que solo opinan de su apariencia física.

"La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado", comentó.

De acuerdo con un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de los años, la sociedad ha establecido lo que debe ser estético o hermoso y lo que no.

"Las dinámicas socioeconómicas de la globalización generalizaron el morfotipo atlético como canon normativo de belleza. Y, al reforzar estos conceptos, cualquier persona fuera de ese patrón no cumple con los estándares de belleza", describe el artículo.

En el imaginario popular, las personas delgadas entran en el estereotipo de belleza, en cambio, las personas con sobrepeso son discriminadas y constantemente son blanco de burlas.

Es por esto que se entiende como gordofobia a la discriminación y violencia basada en un juicio de valor moral.

Además, el artículo explica que no hay evidencia de que tener sobrepeso signifique un riesgo de mala salud o enfermedad. "Una persona con sobrepeso puede estar igual de sana o igual de enferma que una persona sin sobrepeso".

"De mi salud yo me encargo, y cuando haya que hacer algo para mejorarla en caso de que no esté bien; lo haré, porque así lo he hecho siempre", argumentó Michelle R.