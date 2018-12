Michael Ronda te sube a la “Luna”

Formar parte de uno de los fenómenos juveniles más importantes del momento significa todo un reto para Michael Ronda, el mexicano que a través de su simpatía y talento ha cautivado a niños y adultos por igual al dar vida a “Simón Álvarez” en la afamada serie “Soy Luna” de Disney.

El actor que también ha fortalecido su carrera gracias a proyectos televisivos que apuestan por la reflexión familiar con personajes como “Poncho” en “Como dice el dicho”, ahora experimenta deseos más íntimos dando impulso a su voz en su lanzamiento como solista, faceta que compartirá en Guadalajara con una presentación especial en el Vintage Club (Av. Vallarta 1480) el próximo 15 de diciembre.

“Estoy muy contento de ir a Guadalajara, es un formato que están haciendo muchos artistas. Me emociona porque es un concierto más íntimo, podemos convivir más, tomarnos fotografías, es algo muy divertido porque es algo más íntimo, no es tan grande como estamos acostumbrados en ‘Soy Luna’; y llegar a Guadalajara otra vez, me gusta”, anota el artista.

“Favorito” y en crecimiento

Tras la presentación de su sencillo, “La diva de la escuela” y causar toda una euforia ante sus fans, Michael Ronda destaca sus intenciones por construir una carrera capaz de abarcar diferentes facetas y aunque no descuidará la actuación, el canto y enfocarse a giras más personalizadas son una prioridad para este capitalino nacido en 1996.

Tal es el cariño que los fans tienen por el actor, que Michael se ha consagrado ante la crítica y el público como uno de los histriones más populares del país y eso ha quedado claro en las pasadas premiaciones de los “Kid’s Choice Awards México”, que tanto en sus ediciones de 2017 y 2018 se llevó el título de “Actor favorito”.

“Este año ha sido una verdadera locura ahora que me enfoco más al canto, he estado de gira por todo el mundo y ya estoy listo para lo que viene en 2019, que también será una locura. Sé que Guadalajara ha sido una ciudad elemental para ‘Soy Luna’, me encanta la calidez de su gente, son muy amorosos y siempre nos reciben muy bien con cada proyecto y vienen más que podré revelar más adelante”, apunta.

Encuentro generacional

Si algo disfruta Michael Ronda de ser parte esencial del elenco de “Soy Luna” es el impacto que logra en el público, no solo en los niños y adolescentes que no pierden pista de las temporadas de esta serie juvenil llena de canto y patinaje, pues los padres de familia también se han convertido en todo un punto de atención para el actor que considera que su trabajo gusta por su sentido familiar y propuesta de valores.

“Esta respuesta es muy padre, sé que cada público es diferente, pero es de verdad una locura el darte cuenta que tú como actor puedes representar, el que tus propuestas te abren muchas opciones, que te consideren como algo muy familiar, que tanto adultos y niños pueden ir y ser tú esa razón para que pasen un fin de semana juntos, eso para un actor y cantante es muy enriquecedor”.

Aunque por su edad Michael Ronda está más apegado a los personajes juveniles, el intérprete asegura estar listo para dar ese brinco total a historias más complejas que le permitan no encasillarse en producciones de corte más infantil.

“Yo siempre estoy dispuesto a todos los proyectos, soy actor y le presto mi cuerpo a los personajes para que el público se divierta, ese cambio no es algo que me tenga preocupado ni estresado o ansioso, sé que vienen cosas muy divertidas”.

Agéndalo

Michael Ronda en Vintage Club (Av. Vallarta 1480, colonia Americana) a las 15:00 horas. Boletos de venta en el sistema Boletia.com: acceso general al show en $350 pesos y paquete “Meet and Greet + Show” (fotografía y concierto) en mil 200 pesos.