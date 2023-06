Uno de los iconos más importantes de la música romántica es Michael Bolton, quien en la década de los 70 y los 80 fue todo un suceso por la manera en la que desarrollaba sus historias musicales, aderezadas de mucho romanticismo. Y esta vez el público tapatío tuvo la oportunidad de interactuar con esta leyenda de la música la noche del lunes cuando se presentó en el Auditorio Telmex para interpretar sus más grandes éxitos.

La escenografía fue por demás minimalista, solo Bolton y su banda más sus coristas y un juego de luces. La noche se prestaba para ser muy bohemia y melosa, y así fue. La velada comenzó cerca de las 21:16 horas con un opening a manera de introducción, después apareció el artista ataviado de negro y comenzaron los acordes de "Stand by me", una de las canciones más reconocidas en la historia de la música.

Durante el espectáculo, Michael estuvo hablando de lo que fue cada una de sus canciones en su carrera y también estuvo interactuando con el público que le decía que lo amaba. Siempre se mostró cálido y bromista con la gente que lo reconocía como la gran estrella que es. El amor se respiraba en el aire y era inevitable no rendirte a la dulzura de sus letras, himnos que han acompañado a generaciones enteras a lo largo de los años.

Otros temas que también sonaron durante el show fueron: "To love somebody", "The dock of the bay" y "Said I love you.... But I lied". El público estuvo atento en todo momento al espectáculo, captando desde sus asientos los momentos más inolvidables del concierto. Además hay que decir que entre la audiencia se encontraba Pablo, integrante de Matisse, quien acudió con su familia para ver en vivo a Michael Bolton.

En el repertorio no podían faltar canciones como "You don't know me" y "That's life". Después llegó el momento de cantar a dueto, donde el artista invitó a una gran cantante de su equipo de colaboradores y juntos interpretaron "Make you feel my love" y después recordó el artista que el tema "How am I supposed to live without you", fue la canción que le abrió las puertas de la industria internacional, así que se dispuso a cantarla con su acompañante con mucha pasión de por medio.

Y pronto llegaría un clásico de clásicos en la carrera de Bolton, el himno al amor: "When a man loves a woman", así que fue uno de los momentos más atesorados por el público, Bolton dio cátedra que no hay mejor artista que le cante al amor que él. Y para seguir en el mood amoroso, también sonó "How can we be lovers".

La noche continuó plagada de hits que Bolton ha dejado indelebles en la memoria colectiva. Aún el público estaba a la espera de escuchar otros clásicos como "Soul provider", "Lean on me" y "Georgia on my mind", previamente ya habían sonado "Steel bars" y "Time, love and tenderness".

MF