Mhoni Vidente predice que Kenia Os está embarazada de Peso Pluma

Luego de que el cantante jalisciense, Peso Pluma realizará una colaboración con Kenia Os recreando a la mediática pareja de los años 90, Pamela Anderson, actriz de Baywatch, y Tommy Lee, baterista de Mötley Crüe, en la canción con el nombre de dichos artistas “Tommy & Pamela” surgieron los rumores de una posible relación entre La Doble P y Kenia.

Sin embargo, los rumores desaparecieron rápidamente, al darse conocer que el intérprete de “Ella baila sola” estaba saliendo con la modelo Hannah Howell, pero ahora un nuevo rumor ha surgido.

Pues la popular astróloga, conocida por sus predicciones acertadas ha aseverado que Peso Pluma embarazó a Kenia Os:

"Kenia Os está embarazada de Peso Pluma, tenía que pegarle con una de Sinaloa, jovencita, guapa. Y Kenia Os está guapa, jovencita y es de Sinaloa; y como estuvieron haciendo colaboración juntos (...) pues traen una relación muy estable, muy fuerte entre ellos dos..." , mencionó Mhoni Vidente.

Además, Mhoni informó que La Doble P tomó la decisión de dejar a la también cantante Anitta, porque es de Brasil y que considera que lo mejor es que ella este en su país y Peso Pluma en México, dando a entender que una relación a distancia no funcionaria.

Sin embargo, recordemos que aunque Mhoni Vidente es muy acertada con sus predicciones, también había mencionado en el pasado que Selena Gomez estaba embarazada de The Weeknd, hecho que no sucedió, incluso recientemente, la dueña de “Rare beauty” reveló que no puede tener hijos.

Por lo anterior, tanto los fans de Peso Pluma como de Kenia Os están esperando a conocer si esta nueva predicción de Mhoni Vidente se hará realidad.

