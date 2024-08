Mhoni Vidente comparte ritual EFECTIVO para atraer el dinero URGENTEMENTE

En épocas de incertidumbre económica, muchas personas buscan formas de atraer prosperidad y abundancia. Mhoni Vidente, conocida por sus acertadas previsiones y conocimientos esotéricos, ha revelado un ritual destinado a quienes sienten que el dinero no les alcanza o enfrentan problemas para recibir pagos. Este potente ritual está diseñado para atraer dinero de manera rápida y activar la buena suerte. A continuación, te explicamos los materiales necesarios y el procedimiento a seguir.

Materiales necesarios para el ritual de prosperidad financiera

Para llevar a cabo este ritual, necesitarás los siguientes elementos:

Un vaso de cristal lleno de agua.

Un incienso de tu elección.

Una vela plateada (si no tienes una vela plateada, puedes usar una vela blanca y decorarla con polvo dorado y plateado).

Siete monedas idénticas.

Una bolsita negra, similar a la conocida como “de siete machos”.

Tu perfume favorito.

Cerillas de madera.

Este ritual se debe realizar en cualquier día de la semana, preferentemente por la mañana, antes de la 1:00 p.m. Según Mhoni Vidente, los momentos más propicios son a las 6:00 a.m., 7:00 a.m., o 9:00 a.m., ya que estas horas están cargadas de energía positiva que potenciará el ritual.

Facebook/Mhoni Vidente

Procedimiento del ritual

Preparación de la vela: Si usas una vela blanca, cúbrela con polvo dorado y plateado. Luego, aplica tu perfume y la loción de siete machos sobre la vela.

Si usas una vela blanca, cúbrela con polvo dorado y plateado. Luego, aplica tu perfume y la loción de siete machos sobre la vela. Colocación de las monedas: En un plato de vidrio o de peltre, envuelto en papel aluminio, dispón las siete monedas alrededor de la vela.

En un plato de vidrio o de peltre, envuelto en papel aluminio, dispón las siete monedas alrededor de la vela. Inicio del ritual: Enciende primero el incienso. El humo del incienso ayudará a eliminar las energías negativas que puedan estar impidiendo la llegada del dinero. Luego, enciende la vela y recita un Padre Nuestro y un Ave María, pidiendo a los ángeles que te brinden abundancia y prosperidad.

Enciende primero el incienso. El humo del incienso ayudará a eliminar las energías negativas que puedan estar impidiendo la llegada del dinero. Luego, enciende la vela y recita un Padre Nuestro y un Ave María, pidiendo a los ángeles que te brinden abundancia y prosperidad. Visualización positiva: Mientras la vela se consume, visualiza que recibes dinero. Imagina que se saldan tus deudas y que el dinero llega con facilidad a tu vida.

Mientras la vela se consume, visualiza que recibes dinero. Imagina que se saldan tus deudas y que el dinero llega con facilidad a tu vida. Finalización del ritual: Cambia el agua del vaso diariamente hasta que la vela se consuma por completo. Una vez que la vela se haya extinguido, coloca las siete monedas en la bolsita negra. Aplica nuevamente tu perfume a la bolsita y guárdala en tu cartera durante todo el mes.

BB