Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos del mes de julio

Aries

Durante julio, Aries experimentará momentos clave en su vida, especialmente en días como el primero, séptimo, undécimo, decimotercero, vigésimo primero, vigésimo séptimo y trigésimo. Estos días son fundamentales para temas como cambios laborales, mudanzas, préstamos, ascensos y trámites legales, pasaportes o visas.

Es crucial poner al día asuntos fiscales y deudas, y es recomendable comenzar un régimen de ejercicio para prepararse para próximos viajes, lo que facilitará una reinventación personal.

En julio, se anticipa una nueva propuesta laboral y estabilidad, destacando el martes como el mejor día, con números de la suerte 20 y 28, y los colores rojo intenso y verde como protectores. El mes promete amor, pasión y realización, especialmente para quienes esperan compromisos o embarazos.

Además, se sugiere precaución en relaciones sentimentales y abrirse gradualmente. El Arcángel Miguel guiará y protegerá a Aries, promoviendo logros, eliminando energías negativas y asegurando estabilidad y éxito económico, con oportunidades de negocios y proyectos en el horizonte.

Tauro

Tauro se prepara para un mes crucial de crecimiento y maduración, con un enfoque claro hacia sus metas. Será un periodo de trabajo arduo y esfuerzo para hacer las cosas bien, además de dedicarse al ejercicio y la dieta para reinventarse físicamente. La inteligencia de Tauro brillará, capaz de resolver cualquier desafío, especialmente al tomar cursos o entrenamientos relevantes en idiomas, ingeniería, liderazgo o ventas.

Los días clave incluyen el 3, 5, 11, 15, 20, 21 y 28 de julio, ideales para cambios laborales y resolver asuntos legales y personales que impulsarán el crecimiento económico. Los números de la suerte son 09 y 12, y los colores recomendados son azul intenso y blanco, favoreciendo la comunicación con figuras políticas o empresariales importantes.

Es importante evitar personas tóxicas y centrarse en cerrar acuerdos legales y financieros con precaución.

Tauro recibirá revelaciones significativas y puede esperar propuestas de matrimonio o amor verdadero. Se aconseja evitar problemas ajenos y avanzar con determinación hacia objetivos como comprar una propiedad o un automóvil. En el ámbito amoroso, signos como Sagitario, Capricornio o Acuario serán compatibles.

El Arcángel Rafael será un guía poderoso, ofreciendo sanación física, mental y espiritual, así como el poder de persuadir y convencer para el crecimiento personal y profesional.

Géminis

Géminis se encuentra en un período de suerte, abundancia y estabilidad financiera. Es crucial mantener una mentalidad abierta para aprovechar las múltiples oportunidades que se presentarán en el ámbito laboral y personal. Se recomienda evitar personas tóxicas, así como controlar hábitos como el alcohol o la comida en exceso.

Géminis experimentará una abundancia sin límites, donde los únicos obstáculos son los propios pensamientos limitantes. Los días más importantes serán el primero, el 6, 12, 14, 21, 22, 28 y 30 de julio, momentos clave para encontrar propósito y realización personal. Los números de la suerte son 16 y 19, y los colores recomendados son verde y amarillo, ideales para rituales de sanación y prosperidad.

Es un mes propicio para realizar rituales como el de la riqueza o el de la sanación, así como para estar en contacto con el mar o utilizar el coco como elemento de purificación. Es momento de avanzar sin temores ni restricciones, dejando atrás cualquier obstáculo o persona que no contribuya a tu crecimiento.

En el ámbito amoroso, Géminis encontrará compatibilidad con personas de Acuario, Aries y Virgo, quienes aportarán estabilidad y crecimiento personal. El Arcángel Uriel será un guía espiritual importante, ofreciendo protección y dirección divina para alcanzar el éxito y la prosperidad financiera. Es fundamental mantenerse auténtico y original, sin temor al juicio de los demás, pues julio traerá milagros y oportunidades que llenarán de alegría y realización a Géminis.

Cáncer

Cáncer disfrutará de un periodo de abundancia, estabilidad y crecimiento, ideal para sonreír y viajar. Los días destacados serán el primero, segundo, sexto, séptimo, 11, 13, 16, 18, 20 y 27, cruciales para crecer económicamente y aprovechar oportunidades laborales importantes.

Es importante evitar chismes y personas intrigantes que puedan obstaculizar el progreso. La carta de los negocios nuevos y el dinero rápido indica posibles oportunidades financieras.

El mejor día será el lunes, y se esperan propuestas de amor o matrimonio, con suerte potenciada por los números 11 y 18, y colores favorables como el rojo y el azul.

La intuición y sensibilidad de Cáncer serán recursos clave; es fundamental protegerse de energías negativas y mantener la privacidad. La salud también es prioritaria, con recomendaciones de dieta y ejercicio para mantenerse en forma.

Géminis, Piscis y Escorpio serán signos compatibles en el amor y los negocios. Se sugiere considerar emprendimientos adicionales o cambios de carrera, con posible éxito en áreas gubernamentales, políticas o internacionales. El Arcángel Metatrón será el protector, guiando hacia la estabilidad, la disciplina y el cumplimiento de ambiciosos planes.

Leo

Leo experimentará un periodo auspicioso de crecimiento y estabilidad, marcado por la carta de la Rueda de la Fortuna, que indica estar en la cúspide. Desde el 21, con la entrada de su signo, tendrás la oportunidad de viajar dos veces por vacaciones, pero es crucial cuidarte de problemas mentales como ansiedad, depresión o insomnio. Concéntrate en tu felicidad y realiza avances significativos en tu carrera sin permitir que los pretextos obstaculicen tu éxito.

Tu mejor día será el viernes y los días clave incluyen el 1, 6, 11, 13, 15, 20, 22 y el 26 de julio, ideales para impulsar tu crecimiento económico y obtener mayor estabilidad laboral. Siempre considera abrir un negocio adicional o tener múltiples fuentes de ingreso para mantener tu estilo de vida y satisfacer tus deseos.

Evita las traiciones de amigos cercanos o familiares confiando menos detalles sobre tus finanzas y emociones. Los números de la suerte son 05 y 13, con tres golpes de fortuna, y tus colores auspiciosos son el rojo y el naranja. Bañarse en agua de mar con sal y agua bendita te purificará y llenará de energías renovadas y felicidad.

Este mes, está prohibido enojarse, cargar energías del pasado o conformarse con estar mal; en su lugar, progresa continuamente hacia el éxito económico y el bienestar. Puedes estar negociando la compra o venta de un automóvil o una casa, así como ajustando tu situación bancaria y resolviendo asuntos laborales en el extranjero.

En el amor, los signos compatibles para Leo en este momento son Capricornio, Aries y Géminis, prometiendo estabilidad y un amor verdadero y desinteresado. El Arcángel Jofiel será tu guía, ayudándote a tomar decisiones claras y liberándote de ataduras del pasado, remordimientos y culpas. Este mes será de ejercicio, depuración y alimentación saludable para mantener tu fortaleza física y mental mientras enfrentas desafíos familiares o legales con tu carácter poderoso y decidido.

Virgo

La carta del Mundo indica que es hora de preparar las maletas, Virgo. Estás destinado a crecer en todos los sentidos este mes de julio. No temas a las críticas ni a los reproches por ser quien eres y por tu éxito; sigue adelante con tu estabilidad económica. Este periodo te anima a volver a estudiar, especialmente idiomas, y a establecer relaciones públicas con personas influyentes. Además, es un momento propicio para transacciones como la venta de una casa, un coche o un terreno, lo que fortalecerá tu economía.

Tus días más favorables serán el 1, 6, 10, 15, 19, 20, 23 y el 30 de julio, ideales para reinventarte y superar cualquier obstáculo. Si tienes programada una cirugía estética o médica, adelante, todo saldrá bien. Presta atención a tu imagen personal, ya que como te traten es importante. El jueves será tu mejor día, y tus números de la suerte son el 02 y 35, con dos golpes de suerte. Los colores auspiciosos para ti serán el rojo y el amarillo.

Avanza paso a paso, como subiendo escalones, sin saltar varios a la vez para evitar caídas. Es crucial tener una dirección clara hacia donde vas y qué quieres lograr para ser verdaderamente feliz. Olvida el pasado y las relaciones que no te benefician; concéntrate en construir un futuro brillante. En el amor, Tauro, Capricornio y Sagitario serán signos muy compatibles contigo, buscando estabilidad y crecimiento.

Cuida tu salud mental y física, evitando problemas como migrañas o tensiones familiares y chismes. Protégete siempre. El Arcángel Gabriel te acompañará este mes, siendo el mensajero que te guía y protege de los enemigos ocultos. Actúa según tus metas y planes; es el momento de realizarlos en julio. Disfruta de la abundancia y el crecimiento que te están esperando, Virgo.

Libra

La carta del Mago augura un mes poderoso para ti, Libra. Será un período de realización tanto económica como laboralmente. Personas influyentes te estarán observando y podrías recibir oportunidades de crecimiento o mejores trabajos. Además, sentirás alivio de cualquier sentimiento de culpa del pasado. Este mes será beneficioso en todos los aspectos; recibirás ingresos extras y podrás mejorar tu hogar, firmar contratos importantes y finalmente obtener tu pasaporte o visa esperada.

Tu mejor día será el miércoles y los días clave serán el 1, 3, 5, 12, 13, 19, 22 y el 27de julio. Estos días serán cruciales para cambios de trabajo, cirugías estéticas o médicas, movimientos en tu hogar o posiblemente obtener un préstamo. Es momento de aumentar tu patrimonio y dejar atrás a quienes solo te restaban energía y estabilidad.

Recuerda la importancia de la alimentación; cuida lo que comes y evita los chismes. La salud es clave para mantener tu estabilidad económica y progreso laboral. Este mes te enterarás de eventos felices como un matrimonio en la familia y un embarazo, eventos que te llenarán de alegría.

Tus números de la suerte son el 07 y 23, con dos golpes de suerte. Los colores que te beneficiarán son el naranja y el amarillo, que simbolizan la transformación positiva en todos los aspectos de tu vida. Purifica tu cuerpo, alma y espíritu mediante la meditación, el yoga y mantener hábitos saludables.

En el amor, Escorpio, Acuario y Géminis serán signos compatibles que estarán cerca de ti, ofreciéndote estabilidad y crecimiento. Aprovecha para darte gustos como ropa, zapatos o un celular nuevo, sintiendo que tu dinero vale y que estás progresando.

Controla tus nervios y asegúrate de descansar lo suficiente. El Arcángel que te acompañará este mes será Miguel, quien te brindará fuerza, paz y progreso. Invócalo constantemente para liberarte de ataduras del pasado y tomar decisiones inteligentes que te permitan avanzar.

Recuerda no sacrificar tu energía ni esforzarte demasiado por personas que no desean progresar. Este es tu mes para vivir según tus propias necesidades y disfrutar de las oportunidades que se presenten, especialmente en temas de adquisiciones como un coche o una moto que fortalecerán tu situación económica. ¡Disfruta del mar y de todo lo bueno que te espera, Libra!

Escorpión

La carta de la Torre trae cambios significativos y positivos para ti, Escorpio, en el mes de julio. Es el momento de construir un patrimonio, ahorrar dinero y progresar económicamente. Este mes te anima a realizar ese negocio que tanto deseas y a sacrificarte por alcanzar mayores ingresos y estabilidad financiera.

Debes cuidarte especialmente de problemas relacionados con oídos, garganta y vista, que serán tus puntos débiles. Si fumas, considera dejarlo; si tienes problemas de visión, consulta a un especialista. Tu mejor día será el lunes, y los días clave para la suerte y la abundancia serán el 1, 5, 6, 9, 12, 20, 21 y el 27 de julio. Aprovecha estos días para dar un giro positivo en tu vida, tomar decisiones importantes y avanzar hacia tus metas.

Es momento de dejar atrás lo negativo y dar lo mejor de ti. Si alguien no supo valorarte en el pasado, déjalo ir y enfócate en tu crecimiento personal y profesional. Considera hacer una operación estética si eso te hace sentir mejor, invierte en ti mismo. Mantente alerta en el trabajo y en la escuela; evita prestar cosas personales para evitar conflictos y energías negativas.

Tus números mágicos son el 21 y 25, y tus colores de suerte son el verde y el rojo. Sé prudente al hablar y elimina cualquier pensamiento limitante; este es tu momento para la abundancia y el crecimiento. Controla los celos y las inseguridades; limpia tu mente de energías negativas y construye pensamientos positivos.

En el amor, Escorpio, los signos compatibles para ti son Piscis, Aries y Cáncer. Busca relaciones estables y verdaderas. Este mes podría traer la noticia de un embarazo, así que mantente preparado para cualquier eventualidad y sé responsable en tus relaciones.

Estás en un momento óptimo para crecer políticamente, en negocios y como empresario. El Arcángel Uriel te guiará y protegerá este mes, llevando luz y fuego divino a tu vida. Conecta con él mediante la meditación y la comunicación espiritual para transformar tu energía y alcanzar tus metas.

En resumen, Escorpio, julio será un mes maravilloso de abundancia, estabilidad y progreso. Aprovecha esta oportunidad para eliminar enfermedades y problemas del pasado, y para lograr todos tus objetivos con la ayuda y la protección de El Arcángel Uriel.

Sagitario

Es tu momento, Sagitario, de enfocarte en tu hogar, estabilidad emocional y felicidad personal. Deja de lado los chismes y las personas tóxicas; concéntrate en lo que realmente importa para ti y en progresar. Este mes será de dinero, fortuna y abundancia para ti, así que disfrútalo al máximo. La carta de las copas indica que podrías recibir propuestas de matrimonio, experimentar amor verdadero o incluso recibir noticias de un embarazo. También te espera la oportunidad de viajar dos o tres veces; no te quedes en casa, aprovecha para disfrutar y relajarte.

Tus mejores días serán el 1, 5, 9, 12, 15, 20, 22 y 27 de julio. Estos días serán mágicos y te brindarán claridad en tu progreso personal y económico. Es tiempo de pagar deudas, sanar tu economía y seguir avanzando. Considera iniciar un negocio aparte de tu trabajo actual o volver a estudiar para cosechar éxitos futuros. Recuerda que tienes una energía poderosa y eres muy comunicativo; aprovecha tu habilidad para conectar con otros y manifestar tus deseos.

Tus números mágicos este mes serán el 1 y 29, y tus colores de suerte el rojo y verde, indicándote que es momento de plantar semillas para cosechar en el futuro. En el ámbito amoroso, Sagitario estará muy compatible con Virgo, Aries y Leo. Aprovecha el jueves, tu mejor día de la semana, para abrirte al amor pero manteniendo un equilibrio y siendo cauteloso en nuevas relaciones.

El Arcángel que te guiará en julio será Metatrón, quien te ayudará a controlar tu temperamento, dirigir tus pensamientos hacia lo positivo y determinar claramente tus metas. Mantén reservados tus planes y éxitos para evitar envidias, ya que tu luz y fuerza pueden despertar celos en otros.

En resumen, Sagitario, julio será un mes de grandes oportunidades económicas, amorosas y personales. Aprovecha la protección y guía de Arcángel Metatrón para avanzar con determinación hacia tus metas y disfrutar de la abundancia que se presenta en tu camino.

Capricornio

Capricornio, julio te trae la carta de La Estrella, un símbolo de estabilidad, crecimiento y buena suerte. Es un mes para concentrarte en tus metas más importantes y dejar atrás lo que no te permite avanzar. Es momento de eliminar personas tóxicas, vicios y malas amistades, y de cuidar tu dinero y patrimonio. Aprende a ahorrar e invertir sabiamente.

Tus días clave serán el 1, 6, 7, 11, 13, 17, 21, 25 y 31 de julio. Estos días te brindarán oportunidades para cambiar de trabajo, realizar inversiones importantes o considerar alguna cirugía estética o médica que desees. Debes estar consciente de cuidar tu salud, especialmente en temas relacionados con la gastritis, tiroides, reflujo u otros problemas digestivos.

El martes será tu mejor día para avanzar laboralmente y realizar cambios positivos. Este mes te liberarás de energías negativas y de personas que no suman a tu vida. Capricornio, eres visto como una persona fuerte y exitosa, lo que puede despertar envidias a tu alrededor. Protégete y utiliza tu luz para seguir progresando.

Tus números mágicos son el 10 y 27, y tus colores cabalísticos el azul y el blanco. Utilízalos para atraer energías positivas y transformar cualquier situación negativa en algo favorable. Reflexiona sobre tus metas y hacia dónde quieres dirigirte para encontrar la verdadera felicidad y estabilidad.

En el amor, si estás buscando una pareja estable, estarás más compatible con Libra, Aries o Tauro. Sin embargo, si estás en una relación formal, podrías enfrentar desafíos como pleitos fuertes, divorcios o problemas de traición. Mantén los ojos abiertos y busca relaciones que te aporten confianza y estabilidad.

Este mes tendrás la oportunidad de viajar una vez, lo cual te llenará de energía positiva y renovación. El Arcángel que te acompañará y guiará en julio es Miguel, quien te brindará protección contra energías negativas y te ayudará a superar cualquier obstáculo. No te sabotees a ti mismo y confía en tu capacidad para fluir y alcanzar el éxito.

En resumen, Capricornio, julio será tu mes para brillar, para concentrarte en tus objetivos con determinación y para cuidar de tu bienestar emocional y financiero. Aprovecha la guía del Arcángel Miguel y las energías positivas que te rodean para hacer de este mes un periodo exitoso y próspero.

Acuario

Acuario, julio es tu mes para crecer económicamente y dejar atrás la mediocridad. La carta de El Emperador te indica que es momento de ser el líder de tu vida, de tomar decisiones grandes y de lanzarte hacia lo más grande con determinación. Es hora de sonreírle a la abundancia y la buena suerte, concentrándote en realizar tus deseos más profundos.

Tus días más favorables serán el 1, 5, 10, 13, 15, 19, 21 y 29 de julio. Estos días son ideales para buscar un cambio de trabajo, comenzar un negocio propio o realizar transacciones importantes como la compra o venta de propiedades. Este mes será propicio para consolidar un patrimonio estable y progresar económicamente.

Es importante que te cuides de problemas de salud relacionados con la gastritis u otros trastornos digestivos. Mejora tu alimentación y mantén un estilo de vida saludable para asegurar tu bienestar físico.

El color naranja y amarillo te ayudarán a atraer prosperidad y abundancia este mes. Aprovecha las ofertas y oportunidades que se presenten, especialmente en relación con ropa y zapatos. Además, tus números mágicos son el 14 y 3, con dos golpes de suerte significativos que podrían traerte visitas de familiares, amigos o personas importantes de otras ciudades o países.

En el amor, si estás buscando una relación estable, tendrás mayor compatibilidad con Tauro, Cáncer y Libra. Sin embargo, si estás en una relación formal, podrías experimentar pasión intensa pero también desafíos. Mantén tus ojos abiertos y busca relaciones que te aporten crecimiento y estabilidad emocional.

Este mes podría traerte buenas noticias relacionadas con migración, como la obtención de visa o pasaporte, así como documentos importantes como títulos de maestría o diplomados. Es un momento de preparación y estudio continuo, así como de relación con personas influyentes que pueden abrirte puertas en tu carrera.

El Arcángel Rafael será tu guía y protector este mes, ayudándote con su poder de sanación y fuerza para resolver problemas grandes y pequeños. Invócalo para cortar toda energía negativa y obstáculos que puedan estar bloqueando tu camino hacia el éxito.

En resumen, Acuario, julio será un mes bendecido en cuestiones de dinero y realización personal. Aprovecha las oportunidades que se presenten, confía en tu capacidad de liderazgo y sigue avanzando hacia tus metas con determinación y optimismo.

Piscis

Piscis, julio es un mes lleno de energía positiva y oportunidades de crecimiento en varios aspectos de tu vida. La carta del Sol te trae dinero, estabilidad, crecimiento, poder y fuerza, además de inteligencia para tomar decisiones sabias.

Este mes, tendrás la oportunidad de salir de viaje dos o tres veces, lo cual te brindará nuevas experiencias y oportunidades de expansión personal. En cuanto al amor, será un período para acercarte a amores cercanos, personas que te hagan sonreír y crecer emocionalmente. Es importante evitar idealizar demasiado las relaciones y enfocarte en aquellas que te aporten estabilidad y alegría genuina.

Tu mejor día será el martes, y los días clave para el éxito económico y profesional serán el 1, 3, 7, 11, 15, 17, 21, 25 y 31 de julio. Estos días serán propicios para avanzar en tu carrera, buscar un cambio de trabajo o hacer progresos significativos en tus finanzas.

Controlar tu carácter y no tomar las críticas de manera personal será crucial este mes. Aprovecha para hacer un balance de lo que has logrado desde el inicio del año y ajusta tus metas según tus hallazgos. Es un buen momento para analizar lo que te hace falta y lo que debes eliminar de tu vida para avanzar.

Tus números mágicos serán el 03 y 37, y tus colores cabalísticos serán el rojo y el amarillo fuerte. Estos colores te ayudarán a atraer prosperidad y a cortar energías negativas. Prepárate para recibir sorpresas agradables este mes, como regalos inesperados que te llenarán de alegría.

En el ámbito amoroso, tendrás mayor compatibilidad con Cáncer, Virgo y Sagitario. Mantén una actitud abierta pero no te involucres en problemas que no te corresponden. Aprende a soltar lo que ya no es para ti y enfócate en construir tu propio camino y vida independiente.

Este mes también te brindará oportunidades de transformación física y espiritual. Considera realizar cambios estéticos si es algo que te hará sentir mejor contigo mismo/a. El Arcángel Metatrón estará contigo para ayudarte a cortar cualquier energía negativa y protegerte de brujerías o mal de ojo.

En resumen, Piscis, julio será un mes de transformación, crecimiento personal y oportunidades significativas en el amor y la carrera. Aprovecha al máximo las energías positivas que te rodean y sigue avanzando hacia tus metas con confianza y determinación.

Con información de Mhoni Vidente



 

