Aries

En las cartas del Tarot para Aries aparece la carta de La Estrella. Esto indica que seguirás brillando y manteniendo esa estabilidad y crecimiento que tanto te caracteriza. Este signo trae los objetivos claros para 2025: sabe hacia dónde quiere llegar y qué desea lograr.

Su mejor día será el 27 de enero, una fecha cabalística llena de suerte, abundancia, estabilidad económica y crecimiento personal. Ese día, además, podría surgir una nueva propuesta laboral, y las energías positivas estarán alineadas para comenzar proyectos nuevos o emprender un negocio propio.

El 27 de enero se recomienda usar mucho perfume y jugar los números de la suerte: 12, 59 y 70. Las cartas predicen riqueza y abundancia, así como avances hacia la adquisición de bienes como una casa o un departamento. En cuanto a la salud, Aries debe vigilar el colesterol, la presión alta y evitar la obesidad, por lo que es fundamental comenzar a ejercitarse, beber más agua y mejorar la alimentación.

Este signo ya planea su viaje de cumpleaños para marzo o abril, lo que le dará aún más plenitud. Los colores recomendados son el rojo y el naranja, ideales para cortar chismes, intrigas y malas energías. En el ámbito amoroso, si tienes conflictos con tu pareja, es el momento de solucionarlos; y si estás soltero, tus signos compatibles serán Leo, Virgo y Capricornio. Las cartas también auguran sorpresas familiares, como un embarazo cercano.

Tauro

Para Tauro, la carta de La Torre indica que sigues avanzando económicamente y con la determinación de hacer grandes cosas en 2025. La última semana de enero será especialmente significativa, y el 30 de enero será tu mejor día, marcado por la llegada de dinero extra que te permitirá pagar deudas y estabilizar tu economía. Esto te dará claridad mental para planificar un futuro más libre y próspero.

Ese día se recomienda jugar los números 25, 29 y 30. Tus colores de la suerte serán el amarillo y el verde. En el ámbito de la salud, es importante mejorar los hábitos alimenticios, tomar más agua y evitar las comidas pesadas en las noches para reducir la pesadez mental y física. Tauro debe también trabajar en su bienestar emocional, dejando de lado los pleitos y el mal humor.

En el amor, si tienes pareja, seguirás en una relación estable. Si estás soltero, tus signos compatibles serán Capricornio, Aries y Virgo. Este año es ideal para arriesgarse en nuevas oportunidades, como poner un negocio, comprar una casa o iniciar un proyecto migratorio. También es buen momento para estudiar algo práctico, como diseño, peluquería o cocina, para complementar tus habilidades y alcanzar mayor plenitud.

Géminis

Para Géminis, la carta del Mago augura abundancia, estabilidad y logros en esta última semana de enero. El 29 de enero será un día clave para cumplir objetivos y avanzar hacia tus metas. Este año es fundamental dejar atrás los rencores y los pensamientos negativos para permitir que la vida fluya con naturalidad.

Tus números de la suerte serán 02, 16 y 78, y tus colores serán el azul y el blanco. Se recomienda limpiar las energías de tu hogar, mover muebles, limpiar espejos y hacer espacio para lo nuevo. Si estás pensando en mudarte, bendice tu nuevo hogar y protégelo con oraciones.

En el amor, si tienes pareja, podrías enfrentar problemas relacionados con la confianza; trata de solucionarlos con diálogo. Si estás soltero, los signos compatibles contigo serán Sagitario, Acuario y Libra. También es importante cuidar tu salud emocional y mental, dormir más y dejar atrás a las personas tóxicas.

Finalmente, Géminis tiene la oportunidad de comenzar un nuevo camino lleno de cosas positivas, como negocios propios, estabilidad amorosa y matrimonios. Este año promete ser transformador si mantienes una mentalidad abierta y optimista.

Cáncer

La carta del Emperador indica una semana de grandes logros y éxitos para Cáncer. El 28 de enero será tu mejor día, con golpes de suerte asociados a los números 01, 14 y 47. Es un buen momento para resolver asuntos legales, cerrar proyectos pendientes y avanzar hacia tus metas.

Se recomienda utilizar los colores verde y blanco, ideales para atraer energías positivas y sanar dolencias físicas como dolores de espalda, cintura o cadera. En el ámbito de la salud, es importante mantener una dieta equilibrada y evitar los antojos excesivos.

En el amor, si tienes pareja, la relación se mantendrá estable, con posibilidades de embarazo en puerta. Si estás soltero, los signos compatibles serán Piscis, Capricornio y Escorpio. Este es un año de cambios positivos y oportunidades laborales, incluyendo invitaciones a trabajar en el gobierno o en proyectos políticos.

Finalmente, las cartas anuncian una llamada importante que traerá nuevas propuestas laborales o de negocio. Protege tu salud, especialmente la piel y la vista, y aprovecha las energías de cambio para atraer más abundancia y estabilidad.

Leo

La carta del Sol brilla sobre Leo, anunciando una semana llena de energía positiva y determinación. El 30 de enero será tu mejor día, ideal para cerrar ciclos, planificar nuevos proyectos laborales y sanar tu economía. Este año, Leo está decidido a ser feliz y avanzar con confianza.

Tus números de la suerte serán 15, 20 y 49, y tus colores serán el azul fuerte y el blanco. En el ámbito emocional, es importante dejar atrás rencores, pensamientos negativos y problemas del pasado. Si estás soltero, los signos compatibles contigo serán Aries, Sagitario y otros signos de fuego.

En la salud, se recomienda hacer ejercicio, rezar y adoptar hábitos saludables para combatir el estrés y la ansiedad. También es un buen momento para adoptar una mascota, lo que te brindará paz y compañía. Finalmente, las cartas aconsejan ser discreto con tus logros y protegerte de las energías negativas que puedan surgir a tu alrededor.

Virgo

Para mis amigos del signo de Virgo, te sale la carta del Mundo, lo que significa que tienes el poder en tus manos y la claridad para transformar las cosas negativas en positivas. No te quedes en lugares que no te aportan felicidad, ni en una relación por costumbre, ni en un trabajo donde no te valoran.

Es momento de tomar decisiones importantes y avanzar. El 28 de enero será tu mejor día, con tres golpes de suerte. Tus números mágicos serán el 26, 31 y 38, y tus colores de la semana, azul y amarillo. Habla con Dios, con tu ángel de la guarda, rezando, meditando o caminando, ya que eso te dará mayor claridad sobre tu futuro.

Es importante que arregles asuntos del pasado relacionados con papelería legal, como permisos, pasaportes o visas. Ordena tus documentos, ya que los necesitarás. Cuida tu salud, en especial la garganta, los pulmones y la tiroides.

Si estás en pareja, seguirás estable; si estás soltero, vienen signos compatibles como Tauro, Piscis y Acuario. Para los Virgo en pareja, hay posibilidades de embarazo en puerta. Reflexiona sobre los lugares y situaciones que ya no son para ti; no te conformes con la tristeza ni la mediocridad. Silencia tu mente, relájate, y organiza mejor tu vida para encontrar la felicidad.

Libra

Para mis amigos del signo de Libra, la carta del Juicio marca una semana muy positiva. El 30 de enero será tu mejor día, y los números mágicos serán 27, 43 y 64. Tus colores de la suerte serán el rojo intenso y el negro.

Este es un tiempo para crecer laboral y personalmente. Puede llegar una propuesta de ascenso, dinero extra o un reconocimiento por tu trabajo. Revisa bien tus cuentas bancarias y tus pagos de impuestos para evitar problemas. Es un buen momento para planear un viaje en Semana Santa y disfrutar tus vacaciones.

En el amor, se acercan signos compatibles como Libra, Acuario y Tauro. Es posible que te busque un amor del pasado. Si esa persona te ofrece claridad, compromiso y estabilidad, considera regresar, pero si no, sigue adelante.

Este es un momento para enfocarte en la abundancia y la estabilidad que mereces. Deja atrás los pensamientos negativos, los vicios y los gastos innecesarios. Madura y avanza; es tiempo de dejar la casa familiar y tomar decisiones que te ayuden a crecer. Esta será una semana de logros importantes y un gran avance hacia tu felicidad.

Escorpión

Para mis amigos del signo de Escorpión, te sale la carta del Loco, que representa abundancia, dinero extra y cambios positivos. Arregla asuntos legales y personales, y deja de lado los pensamientos negativos, el enojo y las revanchas, ya que no te llevan a nada.

El 28 de enero será tu mejor día, con números mágicos 17, 18 y 66. Los colores amarillo y naranja serán tus aliados esta semana. Es fundamental que construyas bases sólidas en tu vida: una casa, un coche y una cuenta bancaria propia. Organiza tus gastos para crear un patrimonio y protegerte de malas vibras utilizando plata, oro o perfumes como sándalo o pachuli.

Si estás en pareja, hay posibilidades de embarazo; si estás soltero, vienen signos compatibles como Capricornio, Piscis y Cáncer. Este es un buen momento para avanzar en proyectos legales, políticos o internacionales.

Aprende algo nuevo, como idiomas o liderazgo, para abrir más oportunidades. El perdón es clave para sanar y avanzar; deja atrás el orgullo y despierta a un nuevo rumbo. Es un momento ideal para quererte más y dejar los pensamientos negativos que te frenan.

Sagitario

Para mis amigos del signo de Sagitario, la carta de la Templanza te pide calma, ya que todo pasa. Siento que has estado acelerado y con expectativas altas, pero recuerda que en boca cerrada no entran moscas. Aprende a ser discreto y a soltar a las personas que ya no suman en tu vida.

Esta semana, especialmente el 29 de enero, trae una sorpresa laboral y cuatro golpes de suerte. Tus números mágicos serán 10, 13 y 74, y tus colores de la semana, rojo y amarillo. Transforma lo negativo en positivo, haz ejercicio, toma más agua y prioriza tu bienestar.

En el amor, vienen nuevas ilusiones con Leo, Cáncer y Aries, signos muy compatibles contigo. Deja atrás relaciones que no te corresponden y busca personas que realmente te valoren. No te rindas y sigue trabajando en tus metas para 2025, pero no las platiques con personas tóxicas. Pide un deseo esta semana; será cumplido casi de inmediato.

Capricornio

Para mis amigos del signo de Capricornio, la carta del As de Oros te invita a tomar decisiones fuertes en tu vida. Este es un año para construir un patrimonio, comprar una casa, un coche o algo que necesites.

Haz una limpieza en tu vida, dejando atrás personas tóxicas, amores que no te aportan y hábitos negativos. Tu mejor día será el 27 de enero, con números mágicos 04, 05 y 09. Los colores amarillo y naranja te darán energía positiva.

Capricornio, este es un tiempo para enfocarte en tus proyectos y no dejarlos a medias. Rodéate de personas con ambiciones similares a las tuyas y sigue estudiando; ya sea un diplomado, idiomas o una maestría, la educación te abrirá muchas puertas.

Si estás en pareja, seguirás estable; si estás soltero, los signos compatibles Aries, Tauro y Virgo se acercarán con intenciones serias. Es un momento de mirar hacia el futuro y trabajar en tus metas con determinación.

Acuario

Te acompaña la carta de La Rueda de la Fortuna, indicando que estás en un momento de crecimiento y éxito. Tu mejor día será el 30 de enero, un día ideal para disfrutar de las celebraciones y avanzar en tus metas.

Este es un buen momento para dejar atrás rencores y energías densas, las cuales puedes eliminar haciendo ejercicio, caminando, hablando con Dios, usando perfume antes de salir de casa y reorganizando tu espacio.

Vienen grandes oportunidades en áreas relacionadas con la comunicación, tecnología, marketing o sistemas, así que mantente abierto a nuevas propuestas laborales. Si estás buscando un regalo para un Acuario, algo de marca, como un perfume, será ideal, ya que disfrutan compartir sus gustos. En el amor, los signos compatibles serán Leo, Libra y Géminis, lo que puede traer nuevas conexiones o fortalecer las existentes.

En cuanto a la salud, debes cuidar tu intestino y espalda baja, así como mantenerte bien hidratado y cuidar tu alimentación. Tus colores de la suerte serán el azul y el blanco, que te traerán serenidad y energía positiva.

Recuerda alejarte de las personas conflictivas y resolver problemas sin aferrarte al caos. Si estás en un proceso de divorcio, es momento de cerrar ciclos rápidamente y sin complicaciones. Cuidado con fraudes o decisiones impulsivas relacionadas con compras y contratos. Celebra tu cumpleaños con alegría y disfrútalo al máximo porque te lo mereces.

Piscis

Para ti llega la carta de El Carruaje, marcando una etapa de avance y decisiones importantes. Tu mejor día será el 31 de enero, un momento lleno de suerte, ideal para cerrar contratos y aprovechar nuevas oportunidades laborales.

En este ciclo, todo parece estar más claro, y las trabas que enfrentabas comienzan a desaparecer. Además, tendrás tres golpes de suerte relacionados con los números 07, 21 y 24, que serán clave en esta etapa. Tus colores de la suerte serán el verde y el rojo, perfectos para atraer la abundancia y el éxito.

Es un buen momento para imaginar una vida mejor y dar forma a tus sueños. La clave está en visualizar lo que deseas, planear cómo lograrlo y tomar acción. Mantente lejos de personas tóxicas, evita los chismes y no permitas que tus propios pensamientos limiten tu avance. Si tienes pareja, la relación continuará estable, y si estás soltero(a), los signos compatibles serán Géminis, Escorpión y Aries.

En temas de salud, presta atención al cuello, la espalda y el cerebro. No mires hacia el pasado; lo que ya no sirve, déjalo ir. Aprende de las experiencias y enfócate en vivir el presente con alegría. Estás entrando en una etapa de abundancia y éxito, así que confía en ti mismo y toma decisiones sin miedo. Este es tu momento para brillar y alcanzar grandes cosas.

Con información de Mhoni Vidente

MF