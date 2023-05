Mhoni Vidente: Horóscopos del último fin de semana de mayo

Aries

Este fin de semana lo pasarás más alegre, habrá una tranquilidad que necesitabas, te vas a poner a hacer ejercicio para empezar a adelgazar y poder ser mejor ahora en verano, a raíz de eso, vas a tener la determinación para quitarte personas que no eran para ti o que estaban en una situación buena o compatible es muy importante que cuando alguien ya no es para ti quitarse de allí y conocer gente más compatible.

Procura adelántate a las situaciones que a veces son complicadas en el trabajo trabajo, en la escuela, en el estudio, trata de adaptarte más y tener confianza en ti mismo hacia dónde vas y qué quieres hacer. Se te recomienda que este fin de semana salgas a caminar dáte un paseo. Va a haber trabajo jueves y viernes, tienes que concentrarte bien, por que vas a conocer a alguien muy importante en estos días que te va a ayudar a estar mejor económicamente o en cuestión laborales

Su mejor día va a ser el día 27 de mayo, su color dominante va a ser el amarillo y sus números mágicos serán el número 6 y 17.

Tauro

Este fin de semana lo que tienes que hacer tauro es dejar de pensar tantas cosas al mismo tiempo, dejar de estar tan apresurado o tan estresado, por lo que no se ha dado o porque estar esperando algo. Tú relájate, este fin de semana vas a tener fiesta, vas a estar conviviendo con personas que hace mucho que no veías. aparte te va a estar buscando amores de lejos o de otra parte que desean convivir contigo, tú déjate querer.

Lo que tienes que hacer ahorita es enamorarte de ti, quererte más. comer mejor, salir a caminar y sobre todo pensar cosas más positivas. Va a ser un fin de semana de mucha pasión y amores nuevos, y sobre todo tienes que aprender a sobrevivir de situaciones negativas, tienes que aprender a quitarte todas esas malas vibras.

Viene algo muy importante en juegos de azar, alguien te va a estar ofreciendo algo en cuestiones de trabajo o juegos de azar, vas a tener dos golpes de suerte con los números cero cinco y veintiuno, tu mejor día será el 28 de mayo, el color que te va a dominar será el rojo

Géminis

Está de cumpleaños, festéjate, cómprate algo, llénate del cariño de las personas, abandona los complejos o traumas a las fiestas va a ir la gente que tiene que ir, punto, si va uno o cien, no importa el chiste es que va a ir la gente que realmente quiere estar contigo

Este fin de semana agárralo para ti y cómprate un perfume, cómprate algo que te guste, llénate de las cosas que más agradan y desenvuelvete en cuestiones laborales habrá un reajuste o reacomodo de personal con el gobierno, por eso con mucha atención y trata de pagar tus deudas, sana la economía para que te vayas de vacaciones.

Tu mejor día va a ser el 26 de mayo, los colores que te van dominar serán el amarillo y naranja y sus números mágicos para van a ser el número 11 y 23.

Cáncer

Vas a pasar por un fin de semana muy ameno, muy agradable, traes buena suerte vas a estar recomponiendo las cosas que tenías descompuestas, como un mala situación con las amistades o si tenía pleitos con una expareja, van a quedar bien y aparte este fin de semana te la va a pasar en reuniones, arreglando su casa y actualizando toda su papelería para que puedas avanzar y puedas hacer las cosas que necesitas.

Vienen amores nuevos y compatibles para ti, nada más ya no les des tanto de tu tiempo, ya no sufras tanto, no los pienses tanto, piensa más en ti, para que no te desgastes. Vas a tener boda, bautizo, primera comunión, este fin de semana así que ponte a dieta, cómprate ropa y disponte a perdonar pídele a Los Ángeles que liberen tu mente de situaciones negativas. los pensamientos negativos generan acciones negativas

Su día mágico va a ser hoy 25 de mayo, su color será el verde y blanco, sus números mágicos serán el 7 y 25.

Leo

Leo trae muy buena suerte en juegos de azar, trae suerte en juegos de apuestas, trae abundancia, trae carisma, trae algo que está atrayendo mucho a la gente, andas de conquistador, eso sí tiene que dejar de comer tanto chocolate, tanto pan y tanto refresco, tiene que ponerse un poco más a dieta.

Las cartas te dicen emociones nuevas y compatibles contigo, o sea, que van a venir amores prohibidos que tienen pareja, que están casados o andan con alguien más, pero también te están diciendo que viene algo, una revelación, este fin de semana un misterio que estaba escondido encuentra solución y te posicionará mejor económicamente.

Su mejor día será el 28 de mayo, los colores que te van a estar dominando será el azul y el verde, tus números mágicos serán el 9 y 13.

Virgo

Pasarás por un fin de semana de mucho trabajo, de mucha escuela, de revisión laboral o cierre de mes, tienes que concentrarse mucho estos días para no alterarte o para no tener problemas psíquicos, es decir, dolor de cabeza, migraña o estrés excesivo, este fin de semana quítate eso de la mente, haz más ejercicio, trata de pintar tu casa, comprar muebles, sentirte agradable en tu hogar

Cuídate de las serpientes, de las víboras y de la gente chismosa que te puede rodear, libérate de cosas negativas, libérate de de vicios, como comer tanto, el alcohol, el cigarro, trata de liberarte de vez en cuando de las cosas que no te dejan estar mejor y sobre todo reencarnarte en cosas positivas.

Su mejor día va a ser el día 27 de mayo, el color que los va a estar dominando será el color violeta y el color blanco, sus números mágicos van a ser el 3 y 20.

Libra

Tienes mucha suerte también, pero este fin de semana jueves y viernes mucho trabajo y escuela que tenías pendiente, nada más trata de solucionarlo y no darle tanta importancia a lo que dicen de ti. Sé un poco más creativo en tu vida, cambia la luz, trata de ser más atrevida, usa minifalda, otro tipo de vestido, cambia el look y eso te va a ayudar a permanecer mejor.

Trata de concentrarte al momento de hacer algo, si estás trabajando mantente concentrado, si estás estudiando concéntrate y si estás teniendo alguna situación complicada de pleito enojo la respiración es básica, trata de respirar, trata de salirte a caminar, trata de conectarte con la energía cósmica para que se relaje tu cuerpo.

Tienes que visualizar eso que tanto deseas para empezar a crecer y sobre todo vas a tener resultados positivos. Su mejor día va a ser el día 26 de mayo, su color va a ser el color naranja y verde, sus números van a ser el número 5 y el 66.

Escorpio

Estarás mejor en cuestiones de salud y mejor en cuestiones de pensamiento. Va a ser un fin de semana de fiesta o conviviendo con la familia, te recomiendo que cambies el look, que tú cortes el cabello, que te pongas a dieta, abandona eso de tomar tanto alcohol, fumar o comer en exceso, trata de ponerte a dieta, arreglar la casa, cambia la cama de lugar para que carguen las energías.

Hay que empezar a mover las energías negativas que no nos dejan crecer y empezar a invertir, te va a llegar dinero eso es indiscutible, pero trata de invertirlo bien, trata de pagar los impuestos de estar sanos en cuestiones de deudas, también te dice que debes soltar, para que uno pueda recibir tienes que soltar.

Su mejor día va a ser el día 27 de mayo, su color va a ser el azul y blanco, los números mágicos para escorpión son el 18 y 31.

Sagitario

El que se enoja pierde, es muy claro, últimamente has estado muy alterado, muy sensible, muy a la defensiva y es por situaciones que no puedes componer de tu pareja o de tu familia. Cuando uno no pueda arreglar algo es que no nos toca arreglarlo y lo tenemos que dejar pasar, recuerda yo puedo controlar mis pensamientos, mis acciones y mi vida, pero no puedo controlar la de los demás, así que no te obligues o no te empeñes a querer controlar algo que no se da.

Viene ayuda espiritual en estos días, para que te pongas a dieta, también si te quieres operar y con el dentista, al oculista o algo de dermatólogo, todo a lo que vayas que te va a ayudar mucho a estar mejor y buscarás estimulaciones Cómo en un negocio que te deje dinero.

Va a ser un fin de semana de muchos amores nuevos compatibles recuerda usar tus colores que van a ser el color morado y amarillo, en los números mágicos para Sagitario va a ser el número 19 y 50 y su mejor día será el 26 de mayo.

Capricornio

Trae suerte el capricornio. Las cosas se le están alineando este fin de semana, vienen situaciones que tiene que enfrentar y tomar decisiones, si no toma las decisiones no puede crecer, pero se le están alineando las cosas para estar mejor, últimamente estuvo muy desesperada/desesperado, porque no le salían las cosas como ellos quisieran, porque son controladores de todo y de todos y a veces no te salen como uno quieres.

Te sale crecimiento total en este tiempo para ti sobre todo económico y que te viene una energía extra, por lo que trata de hacer ejercicio, de estudiar más, porque va a haber exámenes, así que concentrarte y no gastes por gastar, vas a ocupar el dinero tiempo adelante, así que trata de ahorrar y fíjate con quién te relacionas en amores, amistades o personas que están cerca de ti que nomás están buscando contaminarte.

Su mejor día va a ser el día 27 de mayo. su color va a ser el color rojo y naranja, sus números mágicos van a ser el 30 y 70.

Acuario

Estarás pasando por un fin de semana de mucho trabajo, de muchas ventas, de estar más alegre, como que las cosas se le están combinando y se le está enderezando el carril. Te van a buscar amores del pasado, pero recuerda hay situaciones negativas que a veces atrapan.

Acuérdense que la vida no se detiene amigos, por más que pasen cosas uno tiene que aprender a valorarse, tiene que saber en qué momento está y en qué momento no va a estar y empezar a mover, acuérdense que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve en Miami.

Trata de ser un poco más inteligente estás en ese momento de buscar amistades que realmente te valoren o una pareja que te aprecie, tienes capacidades de crecer más económicamente en estos días, pero sobre todo en tu mejor día el día 26 de mayo, usa tus colores que van a ser el azul y plateado y tus números mágicos serán el 15 y 80.

Piscis

Estás teniendo mucho trabajo, pero necesitas reinventarte, sabes que el problema es la gordura, porque cuando se pone nerviosa/nervioso cuando está alterado y le da por comer azúcar, grasa, papitas, se le antoja de todo y todo puedes hacer piscis, pero tratando de hacer ejercicio, no comer tanto chocolate para que puedas mantenerte bien, recuerda que tú eres el pilar de mucha gente, tú eres la pieza clave para sentirte mejor en todas las formas y empezar a crecer económicamente.

Quítate de problemas que no son tuyos, o sea, yo sé que a veces quieres ayudar a la familia a los amigos a la pareja, pero cada quien que se ayude solo, no cargues con situaciones, cuídate de problemas de la piel, de alergias de la piel, de caída, ve con el dentista.

Su mejor día va a ser el día 25 de mayo, su número mágico va a ser el 14 y 80 y su color dominante será el blanco y rojo.