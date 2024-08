Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 5 al 9 de agosto

Aries

Para Aries, esta semana el tarot te trae la carta del Sol, lo que indica días de descanso, disfrutar del sol, paseos al aire libre, en la naturaleza o en la playa. Es una semana para reinventarte y sentir una energía fuerte. El martes será tu mejor día, marcado por dos golpes de suerte en lotería y trabajo. No te preocupes tanto por lo que los demás piensen o digan de ti.

Es crucial que te sientas más seguro y comprometido con tu vida y proyectos. A veces, dependes demasiado de las opiniones de otros, lo cual puede afectarte. Es momento de bloquear esas influencias y enfocarte en tus deseos.

Estás avanzando bien, organizando tu vida y es importante seguir haciendo ejercicio para controlar problemas hormonales y de páncreas, que pueden afectar tu alimentación. Visita a tu médico y mantente chequeado.

Recibirás una agradable sorpresa familiar en los próximos días. Tus números de la suerte son el 10 y el 18, y tus colores de la semana son el rojo intenso y el blanco, que te aportarán nuevas capacidades.

Aprovecha esta semana para aprender algo nuevo, estudiar otro idioma, leer un libro o tomar un curso. No te detengas por nada ni por nadie y aprovecha tu tiempo. No desperdicies tu energía en situaciones negativas.

No necesitas buscar el amor, éste llegará a ti porque eres un signo fuerte, líder, atractivo, proveedor e inteligente. Estas cualidades atraen el amor en todos los sentidos. Esta semana, tus signos compatibles serán Leo, Libra y Capricornio, quienes se acercarán a ti con buenas intenciones y estabilidad.

Tauro

Para mis amigos del signo de Tauro, la carta del As de Bastos anuncia poder, determinación y crecimiento. Tauro, es importante no preocuparse demasiado por si haces las cosas perfectamente o no. Aunque tiendes a ser perfeccionista y buscas la excelencia, aprender de los errores también es esencial para tu crecimiento.

Esta semana será muy intensa, llena de trabajo y energías encontradas. Debes aceptar que no todos te desean lo mejor y que no puedes agradar a todos, así que establece tus límites y no compartas demasiado. Observa quién te apoya y quién no, selecciona bien a las personas a tu alrededor.

Cuida tu salud, especialmente en temas de presión alta, colesterol y grasas. Haz ejercicio, bebe más agua y aprende a alimentarte mejor. La salud y la fe son fundamentales para alcanzar la grandeza. Tu mejor día será el lunes, con mucho trabajo y el inicio de nuevos proyectos.

Es posible que recibas ofertas de trabajo que te ayudarán a crecer económicamente y a pagar deudas. No pierdas tiempo en relaciones que no te aportan nada y resuelve cualquier asunto legal pendiente. Dedícate a tus estudios, completa tu tesis, maestría o diplomado, y concéntrate en lo que estás haciendo sin perder el interés.

Tus números mágicos son el 23 y el 62, y tus colores de la semana son el verde intenso y el rojo. Un nuevo amor llegará a tu vida para quedarse, así que sé constante en tus esfuerzos, ya que eso te llevará al éxito total.

Las cartas indican que serás muy compatible con los signos de Virgo, Sagitario y Acuario, quienes estarán cerca de ti para brindarte estabilidad y crecimiento.

Géminis

Para mis amigos del signo de Géminis, esta semana te acompaña la carta del Emperador, que simboliza fuerza, determinación y crecimiento constante. Es el momento de tomar decisiones importantes para avanzar. Si no te valoran en tu trabajo actual, busca otro empleo, pero mantén tus planes en reserva y no comentes nada con tus colegas. Es mejor ser discreto y no compartir tus asuntos personales.

Busca un ingreso extra, ya que podrías estar enfrentando problemas para pagar deudas y necesitas aumentar tus ingresos para tener más libertad financiera. Esta semana es ideal para empezar a crecer. Tu mejor día será el jueves, así que cuídate de chismes, envidias y malas energías, especialmente de personas cercanas o del trabajo.

Mantén la mente abierta hacia el futuro, ya que se avecinan cosas importantes. El jueves será un día afortunado con dos golpes de suerte asociados a los números 54 y 41, especialmente en juegos de azar y lotería. Los colores que te favorecerán esta semana son el verde fuerte y el azul.

Géminis, eres el apoyo de muchas personas, tanto familia como amigos, pero a veces abusan de tu bondad. Aprende a decir que no y a liberarte de pensamientos negativos. Es un buen momento para tomar cursos en administración, leyes o fiscalidad, lo cual ampliará tus oportunidades. Si tienes deudas del coche o la casa, considera vender estos bienes para recuperar tu estabilidad financiera.

En el amor, encontrarás una conexión muy compatible con personas de los signos de Capricornio, Acuario y Aries. Estos signos estarán cerca de ti para ofrecerte estabilidad, crecimiento y amor verdadero.

Cáncer

Para mis amigos del signo de Cáncer, esta semana está marcada por la carta del Juicio, que indica que es tiempo de tomar decisiones y resolver asuntos pendientes. Se presenta la oportunidad de un viaje corto, ideal para reinventarte, rejuvenecer y cuidar tu apariencia con tratamientos estéticos o nuevos productos. Estás en un momento de gran atracción, y el amor nuevo puede llegar a tu vida a través de personas que aún no conoces.

La carta del Juicio también trae fuerza y determinación, especialmente en oportunidades laborales relacionadas con el gobierno o el extranjero, que pueden incrementar tus ingresos. Tu mejor día será el miércoles, y tus números mágicos serán el 3, 5, y 6. Los colores que te beneficiarán son el amarillo y el naranja.

Esta semana, tus sueños y metas están a punto de cumplirse, rodeándote de grandes ideas que te traerán estabilidad y crecimiento. Analiza bien las nuevas ofertas de trabajo y decide cuál tomar. Recibirás noticias de un embarazo familiar que te llenará de alegría, y además, un nuevo amor buscará tu compañía, alguien a quien entregarás cuerpo, alma y espíritu. Recuerda que siempre hay un amor verdadero que llega a nuestro corazón, y este puede llegar en estos días.

En el amor, tendrás compatibilidad con personas del mismo signo de Cáncer, Aries o Escorpión, quienes te brindarán estabilidad, crecimiento y unión. Cuida tu salud, prestando especial atención a problemas hormonales, quistes, grasa, tiroides, páncreas, matriz o, si eres hombre, problemas de próstata. La salud es fundamental para ti en este momento.

Además, un regalo del destino llegará en estos días, trayendo consigo una bendición especial para ti, Cáncer.

Leo

Para mis amigos del signo de Leo, la carta del As de Oros indica que sigues teniendo suerte y abundancia en tu vida, especialmente durante tu cumpleaños. Tu mejor día será el martes, cuando recibirás una energía extra en todos los aspectos. No pierdas tiempo con amistades, amores o familiares que no te prometen nada y solo te dicen mentiras. Aléjate de personas tóxicas que roban tu buena suerte y estabilidad.

Nuevos proyectos laborales se presentan sin limitaciones, así que concéntrate en ellos. Recibirás dos golpes de suerte con los números 25 y 17, que te traerán estabilidad y crecimiento, especialmente en juegos de azar y lotería. Para un Leo, el mejor regalo es un reloj, una cadena o un perfume, algo que les guste presumir, ya que son fuertes, dominantes y siempre están creciendo.

Ten cuidado con amores y sentimientos del pasado que no has podido cerrar. Es mejor dejarlos atrás y no permitir que te afecten. Tus colores de la semana serán el naranja y el rojo, que fomentarán nuevas creatividades. Considera tomar cursos de francés, inglés, ventas, sistemas o chef, ya que los cambios positivos están en camino.

Un viaje corto de uno o dos días te ayudará a obtener estabilidad mental y crecimiento económico. En el amor, recibirás muchas nuevas oportunidades, especialmente con personas de los signos de Sagitario, Acuario y Aries, quienes te ofrecerán amor, estabilidad y crecimiento, brindándote la estabilidad que necesitas para un amor placentero.

Virgo

Para mis amigos del signo de Virgo, la carta de los Amantes indica que es un tiempo propicio para buscar una pareja estable, pensar en casamiento o formar una familia. También sugiere que es momento de relaciones públicas y de empezar a buscar trabajo, abrir un negocio y reinventarse.

Tu mejor día será el lunes, y será una semana de mucho trabajo, algo de estrés y organización de papeles importantes, como pasaportes y documentos de migración.

Tu punto débil será la garganta y los pulmones, así que cuídate bien de los virus. Consume cítricos como naranja y toronja, y mantente alejado de multitudes. Esta es una semana para reinventarse, y el lunes recibirás golpes de suerte con los números 09 y 55. Los colores que te favorecerán serán el amarillo y el verde.

Tienes un gran poder personal para hacer ventas, convencer a los demás y trabajar incansablemente. Considera poner un negocio o ayudar a alguien en la venta de coches, casas, departamentos, tiempos compartidos o alquiler de hoteles, lo cual te ayudará a crecer.

Cuida tus pertenencias, ya que podrías perder o dañar tu celular. En el amor, tendrás compatibilidad con personas de los signos de Géminis, Capricornio y Tauro, quienes te ofrecerán estabilidad, amor y crecimiento.

Libra

Para mis amigos del signo de Libra, la carta de la Templanza indica que el Arcángel Miguel está cuidando de ti, ayudándote a cortar malas vibras, sanar y protegerte de envidias. Este arcángel te asegura que podrás superar cualquier problema y que te llegará una suerte significativa el martes, especialmente en cuestiones de lotería, cambios de trabajo o juegos de azar.

Tus números mágicos serán el 14 y el 35, que te traerán estabilidad y crecimiento. Los colores que te favorecerán esta semana serán el amarillo y el rojo.

Esta semana será de emociones nuevas, energías placenteras y mucha luz espiritual, ayudándote a cortar las malas vibras que venías arrastrando. Es un buen momento para rejuvenecer tu vida, verte mejor, sentirte más saludable, ir de vacaciones, hacer ejercicio y comprar ropa deportiva.

Atrae todo lo positivo a tu vida y no tengas miedo del qué dirán. Sé auténtico y original, lo que te llevará al éxito. No te dejes manipular por tu pareja, familia o seres queridos. Sé conciso, íntegro y toma decisiones que te hagan feliz.

En el amor, serás muy compatible con Sagitario, Acuario y Géminis, quienes te ofrecerán matrimonio, amor verdadero o la oportunidad de viajar juntos. Estos signos se acercarán a ti para brindarte convivencia y amor placentero. Sin embargo, tu punto débil esta semana será el estómago y el intestino.

Escorpión

Para mis amigos del signo de Escorpio, la carta del Carruaje te impulsa a seguir adelante sin miedo y a continuar creciendo. Este es el momento de tomar decisiones importantes, como cambiar de trabajo o iniciar tu propio negocio. Dado que eres un signo muy lúcido y fuerte, a menudo atraes envidias y malas energías, así que es crucial protegerte. Tu mejor día será el lunes.

Para protegerte, puedes llevar un limón verde en la bolsa, usar mucho perfume antes de salir de casa, cargar algo de plata y una imagen del Arcángel Miguel para cortar las malas vibras. Esta semana, también podrías enterarte de un divorcio familiar al que darás mucho apoyo. Además, tendrás varias reuniones laborales para nuevos proyectos, liquidaciones y cambios de trabajo, y saldrás bien en el ámbito profesional.

Sigue estudiando y considera tomar cursos sobre instituciones públicas, ventas o abrir un negocio en áreas como ropa, comida o calzado, ya que te irá muy bien en estos campos. Los números mágicos para ti son el 17 y el 19, y los colores que te traerán prosperidad son el naranja y el verde. Estos colores simbolizan prosperidad sin límites, así que cualquier cambio de trabajo o negocio que inicies funcionará bien.

En el amor, si estás casado, ten cuidado con una posible traición y abre bien los ojos, ya que algo no está bien en tu relación. Si estás soltero, te será compatible con personas de los signos de Piscis, Cáncer y Leo, quienes te ofrecerán una buena conexión y compatibilidad.

Sagitario

Para mis amigos del signo de Sagitario, la carta de la Torre te señala un periodo de crecimiento, estabilidad y pensamientos positivos. Este es un buen momento para salir de viaje con la familia o con personas queridas, lo que te permitirá abrir nuevos horizontes. Sin embargo, debes tener cuidado con tu alimentación, ya que tu punto débil será comer en exceso, especialmente por la noche, lo cual puede afectar tu estómago e intestino. Trata de evitar alimentos como chocolates y pan, y cuida tu dieta.

Aprovecha para caminar y explorar nuevos lugares, lo que te ayudará a expandir tus horizontes. Estás esperando un dinero extra que finalmente llegará y te ayudará a pagar deudas. Además, se te presenta la oportunidad de iniciar un negocio relacionado con sistemas, celulares o venta de computadoras, lo cual puede ser muy rentable.

Recuerda que una persona del pasado podría acercarse para pedirte dinero prestado; en este caso, es mejor decir que no. Cambia tu apariencia, compra ropa nueva y vístete mejor para sentirte bien contigo mismo. Este es un tiempo para sentirte amado y para permitir que los demás te demuestren su cariño. No pongas tantos obstáculos a la vida; en lugar de eso, ábrete a nuevas experiencias.

Tus números mágicos son el 06 y el 13, y los colores que te traerán beneficios son el verde y el rojo.

Para los Sagitario solteros, los signos compatibles que te ofrecerán amor, estabilidad y compromiso son Aries, Leo y Virgo. Estos signos estarán cerca de ti para brindarte amor placentero y estabilidad.

Capricornio

Para mis amigos del signo de Capricornio, la carta de la Rueda de la Fortuna indica un período de crecimiento y avance. Este es el momento de tomar decisiones importantes y seguir adelante con tus planes. Las buenas energías están a tu favor, así que es fundamental que te enfoques en lo que realmente deseas para ser feliz.

Evita involucrarte en problemas que no te conciernen y analiza bien antes de ofrecer ayuda a los demás. Tu estabilidad emocional y tu salud son prioritarias, especialmente si has estado lidiando con dolores en el páncreas, riñones o columna baja.

Esta semana te concentrarás en reorganizar tu trabajo, tomar cursos y hacer ejercicio para mejorar tu salud. Es un buen momento para reflexionar sobre quién realmente te quiere y quién no. Tu mejor día será el martes, cuando te llegará una sorpresa económica y un regalo inesperado que te hará feliz.

Los números mágicos para ti son el 22 y el 58, y los colores que te beneficiarán son el blanco y el rojo. Considera tomar más cursos, diplomados o maestrías, y si es posible, da clases para mantenerte activo y relevante. Compra ropa deportiva y sal a hacer ejercicio. Es importante que dejes atrás los amores del pasado y te enfoques en avanzar.

Este es un año prometedor para Capricornio, lleno de viajes y cambios positivos. Protege tu energía de las malas vibras usando una cadena de oro o plata, y aplica mucho perfume antes de salir. Reza al Arcángel Miguel para protección.

En el amor, un vínculo fuerte puede surgir con personas de los signos de Tauro, Virgo o Escorpión, quienes estarán cerca de ti para ofrecer estabilidad y amor verdadero.

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario, la carta del Mundo indica que es tiempo de cerrar capítulos y avanzar hacia nuevos horizontes. Si tienes temas pendientes como pasaportes, visas, o cualquier ajuste en tu vida, es el momento de resolverlos. Esta carta te recuerda que el mundo está a tu alcance, así que aprovecha esta oportunidad para dejar el pasado atrás y enfocarte en tu crecimiento personal y profesional.

Si estás atravesando un divorcio, un despido, o cambios importantes en tu trabajo, recuerda que estos desafíos te están preparando para fortalecer tu carácter y avanzar. Tu felicidad, estabilidad y crecimiento personal deben ser tu prioridad.

Tu mejor día será el lunes, cuando podrías tener reuniones laborales, contratar personal, o recibir dinero extra. También se te invita a considerar un viaje corto al final de la semana, ya que esto te ayudará a relajarte y expandir tus horizontes.

En cuanto al amor, nuevos vínculos prometen ser compatibles con Géminis, Libra o Sagitario, quienes se acercarán a ti con buenas intenciones y amor verdadero. Asegúrate de revisar tus papeles bancarios, préstamos y el estado de tu automóvil. Evita prestar dinero o tus pertenencias para proteger tu energía positiva.

Sigue adelante con confianza y no dejes que las situaciones del pasado te detengan.

El lunes será tu día de suerte. Los números que te favorecen son el 13 y el 66, y los colores que te traerán buena energía son el azul fuerte y el verde.

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis, te llega la carta del Mago. Es momento de pedir lo que deseas y de hacer cambios positivos en tu vida. Deja atrás el drama y la exageración; la vida es más práctica y rápida.

Es crucial que adoptes una actitud positiva, enfoques tus pensamientos en el éxito y evites relaciones conflictivas que te impidan crecer. Tu mejor día será el miércoles, una semana llena de trabajo, nuevas ofertas y entrevistas. Aprovecha para pagar deudas y avanzar en proyectos importantes, como tesis o estudios.

Evita a las personas tóxicas y busca relaciones auténticas que realmente te valoren. Los números mágicos para ti son el 26 y el 38, y los colores que te beneficiarán son el rojo intenso y el verde.

Mantén la pasión y la determinación para lograr tus objetivos y no permitas que la negatividad te frene. Recuerda que el pasado es solo una lección y no debe definir tu presente.

Con información de Mhoni Vidente

