Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 24 al 28 de junio

Aries

Aries, esta semana la carta del tarot "La Estrella" te anuncia una semana mágica y llena de decisiones importantes. Es el momento de avanzar y dejar atrás las indecisiones. Debes tomar decisiones clave como cambiar de trabajo, iniciar nuevos proyectos, estudiar nuevamente o planear unas vacaciones. El viernes será tu mejor día, ideal para cerrar asuntos laborales y actualizar pagos. Recuerda que recuperar tu salud y sentirte con vitalidad será fundamental para alcanzar tus objetivos.

Esta semana, personas influyentes se acercarán a ti con propuestas de negocios o trabajo. Analiza bien cada oferta y actúa con determinación. Tus números de la suerte serán el 10 y el 24, con dos golpes de suerte. Los colores rojo intenso y amarillo te acompañarán, simbolizando nuevos comienzos y éxito. Aprende a alejar a personas tóxicas, di "no" cuando sea necesario y prioriza tu bienestar. Aries en pareja podrían recibir noticias de un embarazo, mientras que los solteros encontrarán compatibilidad con Virgo, Sagitario y Capricornio.

Estás preparando un viaje para finales de julio o agosto, lo cual te ayudará a renovar energías y cerrar contratos pendientes. Mímate con un nuevo perfume, reloj o cambio de look. Recuerda que tu dinero vale y que sigues creciendo económicamente. Deja que las cosas fluyan para evitar el estrés. Las cartas también indican un despertar en tu vida, con una fuerza incalculable que te llevará al éxito, especialmente en negocios y estudios. El As de Bastos augura un ascenso en el trabajo y el Cuatro de Copas señala una semana llena de pasión y sensualidad. Cuida tu salud, especialmente la garganta y los pulmones, y visita a tu médico si es necesario.

Tauro

Tauro, esta semana la carta del As de Bastos te trae poder, determinación y crecimiento. El miércoles será tu mejor día. Prepárate para una semana intensa, llena de decisiones importantes que te permitirán crecer económicamente. Tendrás la oportunidad de realizar pagos atrasados y emprender viajes, ya sea por vacaciones o nuevos proyectos. Es crucial que encuentres un propósito claro en la vida y no te distraigas de tus objetivos para alcanzar el triunfo. Tus números mágicos serán el 26 y el 35, y tus colores de la suerte serán el rojo y el naranja.

Aprovecha esta semana para recargar energías, caminar por las mañanas, tomar el sol o visitar una playa. Cambia tu look, mejora tu alimentación y cuida tu salud, especialmente el intestino y el estómago, evitando comidas nocturnas y frituras. Recuerda que lo más importante eres tú mismo, tu salud y tu buena energía. La energía divina te ayudará a lograr tus objetivos. Controla tu temperamento y evita imponer tus deseos a los demás para mantener la paz. Tauro en pareja deben ser cautelosos con conflictos que puedan llevar a separaciones, mientras que los solteros encontrarán compatibilidad con Libra, Capricornio y Acuario.

Las cartas también indican que necesitas silenciar tu mente para evitar el autosabotaje. Practica la meditación y busca la calma mental, especialmente antes de dormir. El Dos de Bastos sugiere un viaje próximo con pareja o amigos, y el Seis de Copas anuncia una reunión laboral con cambios en negocios y nuevas contrataciones. Además, podrás saldar una deuda pendiente. Cuida tu salud, aliméntate bien y vive sanamente para aprovechar al máximo esta semana llena de energía positiva y oportunidades.

Géminis

Géminis, esta semana te acompaña la carta del Loco, indicando que es momento de madurar y definir tu camino. No puedes seguir cambiando constantemente de ideas o situaciones; debes ser firme y claro sobre tus objetivos y deseos para ser feliz. Estás en un proyecto laboral con potencial de crecimiento, y empresas extranjeras podrían buscarte para contratarte. El lunes será tu mejor día, y podrías recibir un regalo atrasado de tu cumpleaños que te llenará de felicidad. Tus números mágicos serán el 23 y el 25, y tus colores de la suerte serán el plateado y el rojo.

Usa algo de plata, como un dije, anillo o pulsera, para cortar las malas vibras y atraer abundancia. Realiza cambios positivos en tu hogar, como renovar el baño o la cocina. Considera también comenzar una dieta o someterte a un tratamiento estético o médico, ya que te resultará favorable. Géminis, como signo vanidoso, disfruta lucir bien y llamar la atención, por lo que mantenerse a la moda es importante para ti. Si estás en pareja, podrías recibir noticias de un embarazo. Si estás soltero, podrías encontrar compatibilidad con Cáncer, Libra y Acuario.

Esta semana es ideal para formar un hogar, sentirte más estable y planificar la compra de una casa. Aunque eres volátil y cambiante, enfócate en tus metas y en lo que te hace feliz. Las cartas indican un gran inicio en negocios o trabajo, algo que esperabas llegará a tu vida para hacerte feliz. Deja de lado la venganza; si alguien te ha herido, deja que el karma se encargue. Sana tu mente y confía en ti mismo. Las cartas españolas, el Dos de Oros y el Tres de Bastos, anuncian sorpresas, regalos y estabilidad. Controla tus celos, corajes e inseguridades, y confía en quienes te rodean.

Cáncer

Cáncer, la carta del Sol ilumina tu semana de cumpleaños, trayendo estabilidad y crecimiento. Prepárate para una semana llena de regalos y festejos, rodeado de personas que te aprecian. Recibirás invitaciones, regalos y mimos, sintiéndote muy feliz. El mejor regalo para ti será algo de joyería, como una pulsera, reloj o anillo de oro, o algo relacionado con la moda, como una cartera, perfume o zapatos. El jueves será tu mejor día, ideal para negocios y trabajo extra, y podrías recibir el pago de una deuda del pasado o resolver una herencia pendiente. Tus números mágicos serán el 19 y el 33, y tus colores de la suerte serán el verde y el amarillo.

No pongas límites a tu crecimiento ni a tus pensamientos. Busca siempre el éxito y la abundancia, y sé prudente al hablar, ya que no todos quieren tus consejos. En el amor, un romance foráneo podría llegar a tu vida, brindándote estabilidad. Piscis, Tauro y Escorpión serán signos muy compatibles para ti, con quienes podrías hablar de matrimonio y unión. Es un buen momento para comprar una casa o departamento, o renovar tu hogar. Cambia tu look para verte más juvenil, compra ropa nueva, zapatos y disfruta de la vida. Recibirás noticias de la recuperación de un familiar, lo que te dará mucha alegría.

Las cartas indican que en los próximos días recibirás una llamada, mensaje de WhatsApp o un nuevo contrato. Léelo bien, analízalo y aprovéchalo, ya que te ayudará a crecer más. También es recomendable que hagas más ejercicio, como andar en bicicleta o caminar, para mantenerte en forma. Recuerda dormir bien para rendir durante el día. Considera cambiar tu celular ahora que cumples años. La carta del As de Copas sugiere una casa nueva, arreglos en tu hogar o la compra de muebles. La carta del Siete de Espadas indica que resolverás asuntos legales a tu favor, como pasaportes, visas o pensiones alimenticias.

Leo

Leo, la carta del Mago ilumina tu semana, indicando que cualquier cosa que pidas te será concedida. Estás lleno de una incalculable buena suerte y una sensación de éxito en todo lo que haces. Tu mente es clara y te sientes seguro, grande, exitoso y fuerte. Has estado esquivando malas energías, alejándote de personas tóxicas y autocontrolando tus vicios, lo cual es admirable. Tu mejor día será el martes, con números mágicos 03 y 13, y tus colores de la suerte serán blanco y verde.

Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza. Sal a caminar, ve al campo o a la playa, y rodéate de energías positivas que te brinden equilibrio y estabilidad mental. Estás en un proyecto de vida más saludable y en armonía con la naturaleza, contribuyendo al cambio climático. Esta semana también traerá mucha pasión y deseo. Si buscas una pareja estable, personas de los signos Escorpión, Sagitario o Aries serán compatibles. Escorpión y Leo tienen una gran química sensual, mientras que Sagitario y Aries ofrecerán estabilidad y crecimiento.

Prepárate para una sorpresa económica significativa o la llegada de una gran suma de dinero que no esperabas. Este ingreso te permitirá comprar una casa, un coche o un terreno. La carta del Mago también sugiere que este martes es un momento ideal para pedir un deseo, ya que es probable que se cumpla rápidamente. Considera realizar una cirugía dental o de vista, ya que saldrá bien. Las cartas también mencionan la llegada de dinero con el Cinco de Oros y la necesidad de cuidar tu salud, especialmente problemas nerviosos, vicios, y la espalda baja, con el Cuatro de Bastos. Asegúrate de no lastimarte y consulta a tu médico si es necesario.

Virgo

Virgo, la carta del Juicio marca una semana de acción y crecimiento. Es el momento ideal para arreglar papeles relacionados con títulos universitarios, retomar estudios de maestría o diplomado. Tu mejor día será el lunes, pero será una semana intensa de mucho trabajo y algo de estrés. Trata de resolver los enojos y rencores guardados con las personas a tu alrededor. Aclara y busca explicaciones para sanar tu mente y corazón. Continúa haciendo ejercicio y considera hacer nuevas compras para tu hogar. Autorregálate un reloj o un perfume para sentir el valor de tu dinero. Tus números mágicos son el 08 y el 30, y tus colores de la suerte serán azul y amarillo.

Esta semana es propicia para volver a estudiar y dar clases, ya que eres un excelente maestro. Emprende un negocio de ventas, comunicaciones, videos o redes sociales para generar ingresos extra. Eres el portero de tu vida, así que decide a quién dejas entrar. No le des demasiado poder a quienes te rodean, especialmente si te hacen daño. Si estás solo, personas de los signos Aries, Tauro, y Cáncer estarán cerca para hablar de amor, formalidad, o casamiento.

Prepárate para recibir un dinero extra gracias a una herencia o fondos perdidos que recuperarás. Ábrete a nuevas posibilidades y sigue estudiando. Viaja, conoce otros lugares y experimenta diferentes ambientes laborales. No dejes que el miedo te detenga; es un sentimiento creado para sentir seguridad, pero no es real. Atrévete a ser exitoso y a conquistar el mundo. Las cartas indican muchas reuniones y juntas laborales, así como celebraciones. Aleja a las personas tóxicas, especialmente dentro de tu familia política. Recuerda no compartir demasiados detalles personales y evita conflictos familiares.

Libra

Libra, la carta de la Luna te invita a soñar y a convertir esos sueños en realidad. Es el momento de superar miedos e inseguridades y de afirmar tu deseo de ser feliz y exitoso, sin importar los obstáculos. Tu mejor día será el miércoles, y esta semana traerá cierre de mes con mucha revisión laboral, posiblemente con visitas del extranjero. Cuida tu cuello y cerebro, descansa y relájate. Recibirás una mascota que te traerá mucha alegría. Tus números mágicos son el 06 y el 17, y tus colores de la suerte son blanco y naranja.

Dedica tiempo a las artes, ya sea canto, actuación, música o pintura, para liberar energías negativas y aliviar el estrés. Eres equilibrio y justicia, y puedes impulsar el crecimiento económico de quienes te rodean. Analiza bien las oportunidades que se presenten y pide consejos a personas sabias. Si estás soltero, alguien compatible de los signos Géminis, Aries o Acuario se acercará para ofrecer estabilidad y la posibilidad de formar un hogar.

Esta semana también te traerá nuevas oportunidades en trabajo o negocios. Sé valiente y avanza, dejando atrás a tu expareja y resolviendo cualquier situación complicada como el divorcio. La carta del Siete de Copas anuncia éxito en relaciones públicas o eventos, así que cómprate ropa y zapatos nuevos y vístete de lo mejor. El Cinco de Bastos te recuerda eliminar pensamientos negativos y energías que te impiden avanzar. Cuida tu salud, especialmente dolores de piernas y huesos, consulta a tu médico y mantén una buena alimentación.

Escorpión

Escorpión, la carta de la Justicia refleja tu naturaleza justa, fuerte y dominante. Eres hábil e inteligente, siempre consiguiendo lo que deseas. Esta carta te insta a volver a estudiar y resolver asuntos legales pendientes. Pide ese ascenso o aumento de sueldo que mereces, ya que estás hecho para ser abogado, político o experto en relaciones internacionales. Tu mentalidad fuerte y habilidosa te lleva a seguir aprendiendo siempre. Ten cuidado con las traiciones y evita prestar dinero para no contagiarte de mala suerte. Tu mejor día será el lunes, ideal para tomar decisiones importantes. Los números mágicos para ti son el 11 y el 27, y tus colores de suerte son rojo y verde.

Prende una veladora y reza a un familiar que ya ha trascendido, pidiendo consejo o ayuda, que será cumplida rápidamente. Aprende a pedir perdón y reconocer errores. Si estás soltero, amores compatibles de Capricornio, Piscis y Cáncer estarán cerca para ofrecer estabilidad amorosa y una vida sensualmente activa. Cuida tu salud, especialmente el páncreas y los riñones, tomando más líquidos y evitando medicamentos innecesarios. Las enfermedades son energías negativas que puedes expulsar viviendo en paz y con Dios, sin cargar con enojos del pasado.

Las cartas te anuncian posibilidades infinitas de abundancia. No te sabotees ni compartas tus proyectos e ideas con nadie. Un reconocimiento que esperas te llenará de alegría. La carta del As de Espadas y el Cuatro de Espadas indican que conocerás la grave enfermedad de un familiar cercano, a quien ayudarás. Además, resolverás problemas legales y obtendrás títulos o permisos migratorios. Firmarás nuevos contratos de trabajo o proyectos que te traerán abundancia. Siempre necesitas tener dos o tres trabajos por tu capacidad mental y ambición de tener más dinero.

Sagitario

Sagitario, la carta del Dinero te anuncia que la estabilidad económica que esperabas llegará a manos llenas. Tu mejor día será el miércoles, marcando una semana de logros y estabilidad financiera. No te dejes llevar por lo que otros dicen de ti, enfócate en tu seguridad mental para seguir avanzando. Toma decisiones sabias, piensa en grande y actúa con humildad, esto te llevará al éxito. No prestes dinero ni te involucres demasiado en ayudar a otros, enfócate en ti para triunfar económicamente. Tus números mágicos son el 14 y el 18, y tus colores de suerte son azul fuerte y rojo fuerte.

Cuídate de problemas de dolores de cabeza, migrañas o pensamientos negativos. Duerme bien y busca una pareja estable. Aunque te gusta tener varias parejas y disfrutar del enamoramiento, es importante que busques estabilidad. Si estás soltero, alguien de los signos Tauro, Leo o Virgo podría ser compatible y ofrecerte esa estabilidad. También se vislumbra un posible embarazo, estés o no casado, así que mantén los ojos abiertos.

Las cartas también te indican que es fundamental mirar hacia el futuro, saber qué quieres y cuál es tu propósito de vida para alcanzar el éxito. La carta del Siete de Bastos y el As de Oros predicen estabilidad, crecimiento y posibles cambios de trabajo o negocio, lo cual te beneficiará para avanzar. Disfruta de las vacaciones, viaja y goza de tu familia y de ti mismo en todos los sentidos.

Capricornio

Capricornio, la carta del As de Oros anuncia una semana de triunfos, éxitos y logros. No necesitas convencer a nadie de quién eres ni hacia dónde vas; tu seguridad y mentalidad fuerte te llevarán a alcanzar tus objetivos y crecer económicamente. Tu mejor día será el viernes, marcando una semana de logros económicos y laborales, cierre de contratos, y posibles viajes o acuerdos con personas del extranjero. Estarás rodeado de oportunidades para poner un negocio o aumentar tu prosperidad. Tus números mágicos son el 05 y el 29, y tus colores de suerte son el rojo y el amarillo.

Cuídate de pensamientos negativos, de venganza o rencor, ya que no te permiten avanzar. Es el momento de sembrar para cosechar, pensar en lo que deseas para ser feliz y manifestar la abundancia en tu vida. También cuida tu salud, especialmente problemas de piel, cabello e intestinos. Aprende a comer bien y a cuidarte en todos los sentidos. El amor llegará en abundancia, trayendo estabilidad. Si estás soltero, alguien de los signos Aries, Tauro o Libra podría ser muy compatible y ofrecerte fuerza y estabilidad.

Esta semana recibirás un regalo inesperado que te traerá mucha alegría. Además, ayudarás a un familiar con problemas económicos o de salud y podrías ser invitado como padrino o madrina a un evento especial. Recuerda que eres uno de los signos más inteligentes, administrados y con carácter del zodiaco, siempre logrando tus objetivos aunque te tome tiempo. Controla tu temperamento y malos deseos para seguir adelante. Las cartas también indican que personas poderosas se acercarán con ofertas de trabajo o negocios, y el Siete de Oros predice la llegada de dinero para cubrir gastos, deudas y disfrutar de unas vacaciones. Podrías también comprar una propiedad, terreno o coche, lo cual te dará mucha alegría.

Acuario

La carta de la Templanza te llega esta semana, Acuario, recordándote la importancia de mantener la calma y no dejarte llevar por chismes o malas vibras. No permitas que te hagan enojar o renunciar, protege tu energía y concéntrate en lo positivo. Tu mejor día será el martes, con suerte rápida gracias a los números 02 y 27, y tu color de la suerte será el blanco y naranja.

Es un momento para reflexionar sobre tus acciones y tomar decisiones importantes para tu futuro. Libérate del pasado y no te preocupes por lo que digan los demás. Si estás solo, podrías encontrarte con alguien compatible de Sagitario, Libra o Virgo, enfocándote en la estabilidad y el matrimonio.

Podrías recibir noticias sobre embarazos en la familia o resolver asuntos legales importantes. Mantente alejado de chismes y mantén la prudencia en tus conversaciones. La carta de los Oros indica una semana de conocer personas influyentes y relacionadas con el poder económico.

Piscis

La carta del Emperador te representa esta semana, Piscis. Eres la fuerza dominante, tomando decisiones importantes y liderando tu vida y la de quienes te rodean. Será una semana de mucho trabajo y cierre de contratos, analizando viajes o visitas familiares. Tu mejor día será el lunes, con números mágicos 01 y 28, indicando suerte en juegos de azar y loterías.

Es importante que sigas actualizándote en tu carrera, impartiendo clases y manteniéndote en constante aprendizaje. No dejes que nadie utilice tu energía para su beneficio y cúbrete con la protección divina. Tu color de la suerte será el naranja y verde, mostrando una prosperidad total. Cuídate de problemas de salud como lipomas, exceso de grasa o malestares estomacales.

En el amor, podrías encontrar compatibilidad con personas de Acuario, Cáncer o Escorpión. Recuerda cuidar tu mente, llevar un orden en tus pensamientos y priorizar tu salud física y mental. La carta del Caballo de Espadas y el Rey de Copas indican una semana de cambios laborales y ofertas de negocios, así que mantente atento a las oportunidades. Cuídate del sol y de problemas de piel o cabello, que podrían ser tu punto débil esta semana.

