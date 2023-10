Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 22 al 29 de octubre

Aries

Aries recibirá la carta del carruaje, lo cual le aconseja mantenerse en movimiento sin temor. Esta carta simboliza una gran fortaleza y poder en asuntos laborales. Indica la necesidad de tomar decisiones sólidas y determinantes en el trabajo o en su propio negocio. La semana promete ser especialmente favorable, destacando el miércoles como el mejor día. Los números de la suerte son 18 y 26, y los colores recomendados son el rojo y el amarillo. El carruaje sugiere que habrá mucho trabajo y cambios profesionales, como firmar contratos o embarcarse en nuevos proyectos.

Además, se enfatiza la importancia de crecer económicamente, posiblemente a través de la formación, como la posibilidad de tomar cursos de idiomas o marketing. La carta del sol augura un crecimiento ilimitado y nuevas revelaciones. Sin embargo, se señala que Aries debe prestar atención a la salud, especialmente en lo que respecta a las hormonas, la presión arterial alta y los problemas renales. Se recomienda consultar a un médico, mantener una dieta saludable y hacer ejercicio.

En cuanto a las finanzas, la carta de los oros predice prosperidad y la capacidad de saldar deudas pendientes. Personas poderosas y adineradas pueden acercarse a Aries para ayudar en asuntos de negocios. Los signos compatibles incluyen Capricornio, Leo y Libra, que estarán cerca de Aries en cuestiones empresariales, amistad y amor.

La carta española, el 5 de oros, advierte sobre la importancia de la prudencia, especialmente en asuntos legales y financieros. Se aconseja ser más cauteloso y no confiar demasiado en personas que no lo merezcan. En asuntos amorosos, si alguien no valora a Aries, se sugiere seguir adelante y buscar a personas más compatibles y llenas de energía positiva.

Tauro

Para mis amigos del signo Tauro, la carta de la templanza les trae un mensaje de calma, paciencia y tranquilidad, indicando que las cosas se resolverán. A veces, sé que los Tauro son personas impacientes, de carácter fuerte que desean controlar todo y a todos. Sin embargo, es importante recordar que es necesario tener paciencia y entender que las cosas se resolverán en el momento adecuado, según los designios divinos.

La carta de la templanza sugiere que los problemas que han estado arrastrando durante un tiempo encontrarán solución. El día más propicio será el jueves, y los números afortunados son el 04 y 22. Se recomienda usar colores azul y blanco para atraer estabilidad económica y repeler energías negativas. La carta de dinero, representada por el 6 de oros, advierte sobre los chismes, las intrigas y personas que pueden estar hablando mal de ti o influyendo negativamente en tu vida. Se aconseja proteger tus energías, tu hogar y tu familia, y alejarte de personas tóxicas que te rodean.

En cuanto a las relaciones, los signos compatibles son Acuario, Virgo y Capricornio, quienes se acercarán con intenciones sinceras de amor verdadero. Se alienta a no temer a la estabilidad en una relación y a comprometerse, ya que es el momento de madurar y construir un futuro juntos. Además, las cartas indican considerar un cambio de trabajo, posiblemente iniciar un negocio propio o retomar estudios en áreas como ventas o ingeniería, lo que te ayudará a crecer.

Géminis

Para mis amigos del signo Géminis, la carta de la estrella trae una semana de resplandor y éxito, especialmente el lunes, que será tu día más favorable. Los números mágicos son 15 y 17, y los colores propicios son el blanco y el naranja. Esto indica tres oportunidades de suerte que te brindarán una gran energía en estos días.

A pesar de que Géminis a menudo es objeto de atención no deseada, envidias y chismes debido a su potente y enérgica personalidad, esta semana se presenta como una oportunidad para la renovación. Tu energía es intensa y fuerte, pero tu naturaleza volátil a veces puede sabotear tus propios esfuerzos. Se te insta a tener claridad en tus metas y deseos.

En el ámbito amoroso, los signos de Acuario, Libra y Sagitario son altamente compatibles y es probable que surjan oportunidades románticas. En el trabajo, se vislumbran proyectos nuevos y posibles ascensos en tu empleo actual. Los trámites burocráticos, como el Seguro Social, seguros médicos, pasaportes o visas, se resolverán sin dificultades.

Las cartas del dinero, representadas por el siete de oros, sugieren doble suerte rápida, indicando que podrás liquidar deudas pendientes y recibir propuestas para proyectos laborales que te brindarán la estabilidad que has estado esperando. Si has estado viajando o planeas hacerlo, esto influirá positivamente en tu energía y te hará reinventarte.

Es importante cuidarte de las envidias y el mal de ojo, así como enfocarte en mejorar tu aspecto, mantener una buena salud y considerar la posibilidad de retomar los estudios. Ampliar tu círculo social hacia personas más compatibles y positivas contribuirá a tu crecimiento económico.

Cáncer

Para mis amigos del signo Cáncer, la carta de la Rueda de la Fortuna señala que es un período para destacar, crecer y centrarte más en ti mismo. Aunque como Cáncer a menudo te ocupas de cuidar a tu familia, amigos y pareja antes que a ti mismo, es hora de priorizar tu bienestar en todas las situaciones y actividades que emprendas.

Tu día más propicio será el martes, y los números afortunados son el 11 y 21. Se recomienda utilizar los colores dorado y plateado, cargando objetos de plata u oro para protegerse de las malas vibras y energías negativas, ya que estás bajo la mirada de todos y tienes el éxito y el triunfo en tus manos.

Es importante mantener distancia de personas tóxicas o complicadas que puedan obstaculizar tu brillo y éxito. Si tu pareja no se alegra por tu crecimiento económico o no valora tu estabilidad y compañía, se aconseja considerar una separación. No debes preocuparte por quedarte sola, ya que eres una persona valiosa y auténtica, y mereces una pareja más compatible, como Piscis, Escorpión o Acuario, quienes podrían acercarse a ti en estos días.

La carta del dinero, representada por el 8 de oros, sugiere la posibilidad de proyectos ambiciosos y un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Puede que recibas llamadas telefónicas o mensajes en WhatsApp relacionados con firmar papeles, lo que indica que estás en camino hacia un mayor desarrollo financiero. No olvides la importancia de la educación continua; seguir aprendiendo te mantendrá actualizado.

Es fundamental cuidar tu salud, especialmente en lo que respecta a problemas intestinales y dolores óseos, que podrían ser tus puntos débiles esta semana.

Leo

Para mis amigos del signo Leo, se presenta la carta del Mundo, lo que significa que es el momento de tomar decisiones y acciones significativas. Esta carta sugiere que el mundo está a tu alcance y que es el momento de crecer y reconocer tu propio poder y fortaleza. Debes creer en ti mismo y convencerte de que puedes lograr tus deseos, pero debes tener la confianza en ti mismo. La carta del Mundo te señala que estás en un momento de desarrollo económico, por lo que es importante cuidar tu apariencia y tu imagen personal. Esto incluye vestirte de manera más elegante, mejorar tu comunicación y considerar la posibilidad de tomar cursos de liderazgo, ya que esto abrirá puertas en todo el mundo.

Tu mejor día será el miércoles, y los números de la suerte son el 06 y 29. Los colores recomendados son el amarillo y el naranja, que simbolizan felicidad y estabilidad. Se te aconseja hacer cambios en tu aspecto, como cortarte el cabello, cambiar tu look y adquirir calzado nuevo, ya que estos cambios te ayudarán a alcanzar el éxito.

Es fundamental dejar atrás el pasado y centrarse en construir un mejor presente y futuro. La carta del dinero, representada por el cuatro de oros, indica cuatro días de abundancia y estabilidad, especialmente los martes, miércoles, jueves y viernes. Se prevé la llegada de personas importantes y poderosas a tu vida que respaldarán tu crecimiento en cuestiones de negocios.

Se recomienda tener precaución con las traiciones de amigos, socios o compañeros de trabajo, evitando compartir demasiada información personal. En el ámbito amoroso, se prevé la llegada de amores compatibles de los signos de Acuario, Aries o Sagitario, que traerán buenas intenciones y estabilidad.

Libra

Para mis amigos del signo Libra, la carta del juicio anuncia una semana llena de trámites y exámenes escolares, así como una oportunidad para avanzar en cuestiones laborales. Esta semana se caracterizará por mucho trabajo y estrés, lo que requerirá que estés alerta en todo momento y cuidando tu salud, incluyendo el descanso adecuado. Si alguien no está de acuerdo contigo, es importante entender que en esta semana, no implica necesariamente un conflicto, sino que es una oportunidad para aclarar las situaciones y seguir adelante.

Si tu trabajo actual no te satisface, es momento de buscar una oportunidad laboral que te ofrezca más, sin límites. A pesar de la naturaleza volátil que caracteriza a Libra, es fundamental que ambiciones lo que realmente deseas, ya sea una mejor vivienda, una relación más satisfactoria o un trabajo más gratificante. Tu mejor día será el miércoles, y los números de la suerte son el 25 y 30. Se recomienda rodearte de los colores verde y amarillo, que simbolizan la salud física, mental y espiritual.

La carta del dinero sugiere la posibilidad de adquirir una casa, un automóvil o realizar una compra importante en los próximos días. Además, indica que personas de los signos Aries, Leo o Capricornio se acercarán a ti con intenciones sinceras de amor y compromiso. La clave está en buscar amores verdaderos y auténticos, en lugar de relaciones basadas en intereses.

En las cartas españolas, la carta 7 de copas señala una semana de celebraciones, cumpleaños y eventos sociales. Se te anima a invertir en tu imagen personal, comprando ropa, zapatos y perfume, y realzando tu personalidad para destacar y ser el centro de atención, ya que eres un imán en el zodiaco.

Escorpión

Para mis amigos del signo Escorpión, la carta del Mago te invita a pedir lo que desees, ya que esta semana te depara grandes oportunidades. Eres uno de los signos más fuertes y dinámicos, buscando la perfección en todo lo que haces. Además, eres un líder nato en ámbitos sociales y políticos, y en el zodiaco te asocian con las cualidades de un abogado o ingeniero. Tu personalidad es apasionada y sensual, lo que te hace destacar, además de tu naturaleza dominante. La carta del Mago destaca la importancia de pedir lo que deseas, ya que estás en tu época de cumpleaños y nadie mejor que tú para regalarte lo que anhelas.

Tu mejor día será el jueves, y los números de la suerte son el 07 y 10, lo que indica la posibilidad de experimentar tres golpes de suerte. Los colores recomendados son el azul y blanco. Estos números auguran triple suerte rápida para ti en estos días, lo que te brindará lo que necesitas para sentirte mejor. Sin embargo, es importante evitar las peleas y discusiones, ya que no siempre se obtienen los resultados deseados a través de la confrontación. En su lugar, practica la paciencia, la diplomacia y la negociación para lograr tus objetivos.

En cuanto a las finanzas, la carta del dinero, representada por el dos de oros, pronostica dos meses de abundancia, estabilidad y crecimiento en el ámbito laboral. Además, indica la llegada de una pareja estable en tu vida, que podría ser de los signos de Piscis, Cáncer o Leo. En las cartas españolas, el as de copas sugiere una nueva casa, nuevas aventuras y un nuevo comienzo en la era de Escorpión para ti.

Sagitario

Para mis amigos del signo Sagitario, la carta del Loco te insta a ser más maduro y consciente de tu dirección en la vida. Debes saber hacia dónde te diriges y qué necesitas para crecer. Aunque la carta del Loco puede sugerir dinero fácil y rápido, también subraya la importancia de preocuparte por tu bienestar interior, tu espíritu y tu cuerpo.

Tu mejor día será el jueves, y los números de la suerte son el 16 y 19. Los colores recomendados son el azul y el rojo, dos colores fuertes y determinantes. Debes estar atento a las personas que podrían traicionarte o intentar aprovecharse de tu energía y buena suerte. La precaución y la protección son esenciales en tu camino, así que asegúrate de pisar firme y mantener tus asuntos personales en reserva.

En el amor, se avecinan nuevas relaciones compatibles con personas de los signos Aries, Leo o Virgo. La carta del dinero, representada por el 10 de oros, promete abundancia sin límites, la posibilidad de adquirir una nueva casa, encontrar un nuevo trabajo y embarcarte en nuevos proyectos. No debes dejar de estudiar ni de prepararte, ya que la educación y el perfeccionamiento constante son esenciales para tu crecimiento económico.

Sin embargo, debes ser consciente de las personas que intentan aprovecharse de ti en cuestiones de negocios o dinero. Tu punto vulnerable será el estómago y las úlceras, por lo que debes prestar atención a tu dieta. En las cartas españolas, el 5 de bastos advierte sobre la desconfianza total hacia quienes te rodean, especialmente en asuntos de trabajo y negocios. Mantén una actitud cautelosa para evitar sorpresas desagradables y prepárate para un viaje para celebrar tu cumpleaños el próximo mes.

Capricornio

Para mis amigos del signo Capricornio, la carta de las de oros simboliza una oportunidad de reinventarse, de reajustar energías y de redirigir su camino. Esta carta, representada por el As de oros, trae consigo fuerza, poder y determinación. Así que, si en algún momento te sentías rendido o fracasado, esta carta te recuerda que estás en un proceso de transformación y reorganización en lugar de un fracaso. Es un momento para cuidar tu dinero, saldar deudas y enfocarte en hacer crecer tus propios negocios.

Tu mejor día será el miércoles, y los números de la suerte son el 13 y 28, lo que indica una doble suerte rápida. Los colores auspiciosos son el amarillo y el rojo. Cualquier sueño o meta que tenías en mente se materializará casi de inmediato, pero es esencial que mantengas la constancia en todo lo que haces. Nuevas oportunidades para crecer están en el horizonte, pero es fundamental que te enfoques y determines qué deseas en tu vida y lo que necesitas para mejorar.

En cuanto a tu salud, presta atención a tu intestino y riñón, evita úlceras y asegúrate de tomar suficiente agua, hacer ejercicio y mejorar tus hábitos alimenticios. Controla tu carácter, ya que las emociones negativas pueden drenar tu energía. Ten en cuenta que los jefes o dueños de empresas están considerando brindarte un mejor puesto, lo que demuestra que tu esfuerzo y dedicación no pasan desapercibidos.

En la carta del dinero, representada por la sota de oros, se anuncian nuevos y poderosos amores que son totalmente compatibles contigo, especialmente con personas de los signos Piscis, Tauro y Virgo. Una mujer influyente, adinerada y poderosa ingresará en tu vida para ayudarte en asuntos laborales, de negocios y crecimiento en general.

Acuario

Para mis amigos del signo Acuario, la carta del Emperador es un recordatorio de tu fuerza, determinación y éxito. Aunque tu mente puede ser volátil y cambiante, es crucial que te creas a ti mismo en todo momento. Esta carta refleja tu crecimiento económico y tu avance en múltiples aspectos de la vida. No te detengas, es el momento de crecer en proyectos propios y emprender.

Tu mejor día será el jueves, y tus números de la suerte son el 01 y 20. Los colores propicios son el rojo y el verde, que simbolizan la fortaleza y la determinación. También es esencial que cuides tu cuerpo y tu alma, ya que has estado cargando con muchas experiencias del pasado. Debes sanar y dejar atrás rencores, ya que estás envejeciendo y es hora de crecer, vivir el presente y construir un mejor futuro con amor.

En cuanto a las relaciones, los signos más compatibles para ti son Tauro, Géminis y Libra. En la carta del dinero, se menciona al Rey de Oros, lo que sugiere que alguien vendrá a tu vida con una propuesta nueva y diferente que traerá dinero, poder y estabilidad en asuntos de negocios o trabajo.

Las cartas españolas indican la posibilidad de casamiento, estabilidad en el amor y un posible embarazo en tu futuro. Además, es probable que te mudes a una nueva casa próximamente. Estos cambios y mejoras están en camino para ti, Acuario.

Piscis

Mis amigos nacidos bajo el signo de Piscis, la carta del Ermitaño no debería asustarte. Los desafíos y cambios son parte natural de la vida, y en tu caso, son oportunidades para demostrar tu autenticidad y fortaleza. Debes recordar que Piscis es un signo con una profunda conexión espiritual. Tu día más favorable será el martes, y tus números de la suerte son el 05 y 09. Los colores recomendados son el verde y el azul fuerte.

Es el momento de crecer y creer en ti mismo. No temas enfrentar los retos y los cambios que se presenten. Recuerda que eres una persona especial, elegida por el universo. No dudes en pedir lo que mereces en todas las áreas de tu vida, ya sea un aumento, más tiempo para ti o mayor estabilidad. La comunicación es clave: habla con tus jefes, con tu pareja y con las personas que te rodean.

Debes prestar atención a tu salud, especialmente a tus puntos débiles, como los riñones y el cabello. Considera consultar a un médico para cuidar de tu bienestar físico y apariencia. En el ámbito financiero, la carta del dinero, el Cinco de Oros, indica que habrá suerte rápida, como pagos pendientes o nuevas oportunidades de empleo o negocios que te permitirán saldar algunas deudas.

En el aspecto académico, concéntrate en tus estudios y pasa todos los exámenes. Pronto encontrarás oportunidades con personas nuevas y compatibles, especialmente del signo de Cáncer, Escorpión o Capricornio. Deja atrás el pasado y olvida a quienes te hicieron daño. Es hora de solucionar asuntos pendientes y deudas para comenzar a vivir y crecer.

El mensaje de las cartas españolas, el Tres de Espadas, te insta a resolver todos los asuntos pendientes y personales. Cuando lo hagas, podrás disfrutar de las sorpresas y ofertas que te depara el futuro, incluyendo una posible propuesta de matrimonio y oportunidades de viajar y explorar el mundo. Aprovecha cada minuto de tu vida y busca la felicidad en cada momento.

Con información de Mhoni Vidente

MF