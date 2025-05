Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 12 al 16 de mayo

Aries

Aries recibe la carta de El Diablo, lo que indica que debe tener cuidado con su entorno y no confiar ciegamente en quienes lo rodean. Es un momento ideal para alejarse de personas y lugares tóxicos que impiden su avance. A pesar de esto, la carta también señala un flujo económico positivo, por lo que es buen momento para invertir y hacer crecer su patrimonio, aunque debe evitar prestar dinero o ayudar a quienes no lo merecen.

En el amor, es tiempo de cerrar ciclos y no mirar hacia el pasado, ni siquiera por impulso.El martes será su mejor día, especialmente el 13 de mayo, cuando llega un ingreso inesperado. Tendrá deseos de estudiar un idioma y buscar una beca, algo que debe aprovechar.

Tus números mágicos son 03, 15 y 36, y tus colores son azul y amarillo. Un amor se aleja, lo cual será una oportunidad para hablar con claridad sobre lo que se desea realmente. Se prepara un viaje importante y resuelve temas con Hacienda. Su lema es no ponerse límites en lo profesional.

Tauro

Tauro recibe las cartas de El Mundo y La Fuerza, que lo impulsan a seguir adelante sin rendirse. Aunque haya tropiezos, son señales de que está avanzando. Es momento de buscar un trabajo más internacional, aprender idiomas y abrirse al mundo.

Llega un regalo inesperado que trae alegría y se avecina un viaje familiar. La semana es propicia para arreglar temas de pasaporte o visa y controlar el carácter para evitar discusiones con seres queridos. El día 15 de mayo traerá un golpe de suerte con oportunidades laborales o un bono.

Tus números mágicos son 14, 20 y 39, tu mejor día es el jueves, y tus colores son naranja y blanco.

También se presenta la posibilidad de embarazo para quienes están casados. La energía positiva lo acompañará si mantiene una actitud firme y enfocada en su bienestar.

Géminis

Géminis tiene como cartas guía el As de Bastos y La Muerte, una combinación que anuncia transformaciones profundas y el inicio de nuevos caminos. Ya no hay tiempo que perder, hay que actuar conforme a los planes y dejar atrás lo que ya no funciona.

Esta es una semana clave para resolver divorcios o asuntos legales, pues dejar pendientes solo consume energía. La preocupación por el futuro económico será constante, pero también será la fuerza para iniciar un negocio o invertir en bienes raíces.

Tus números de la suerte son 09, 16 y 27, tus colores son verde y naranja, y tu mejor día es el lunes.

Llegará una invitación a una boda, se recomienda cuidar las articulaciones y no dejar de desarrollar sus talentos, especialmente a través de cursos o estudios. La clave será ser el mejor en todo, sin olvidar mantener la vida personal con discreción.

Cáncer

Cáncer es guiado por las cartas del As de Oros y El Carruaje, lo que lo impulsa hacia un crecimiento profesional significativo, pero con la condición de llevar una mejor organización y disciplina. A veces, sus distracciones y el exceso de vida social impiden que logre sus metas.

La buena suerte lo acompaña si decide rodearse de personas más positivas y con visión. Cuidado con caídas o torceduras, sobre todo al hacer ejercicio. Su vida laboral estará llena de movimiento, con juntas y posibles cambios de puesto.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 05, 11 y 24, y tus colores son verde y blanco.

Firma documentos legales que le brindan tranquilidad y se libera de deudas. Se avecina un viaje o vacaciones para julio, y se aconseja no abandonar su negocio, sino fortalecerlo con mejor energía y presentación. Su lema esta semana será no rendirse antes de luchar.

Leo

Leo tiene esta semana las cartas del Juicio y La Torre, que anuncian que es momento de tomar decisiones importantes y no postergar más los cambios necesarios. Hay que dejar atrás la indecisión y reestructurar los planes laborales y económicos. Si enfrenta problemas legales o de divorcio, será mejor resolverlos con rapidez y madurez. Se realizan trámites migratorios y de visa, y el día 13 de mayo marcará un punto alto con buenas noticias y sorpresas.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 19, 31 y 40, y tus colores son rojo y blanco.

En el amor, puede volver una persona del pasado con intenciones de formalizar, aunque deberá analizar si eso le conviene. La salud necesita cuidados, especialmente en los riñones y vejiga. Se sugiere no tomarse los problemas tan a pecho, ya que no todo es personal.

Esta semana se recomienda retomar el estudio del inglés y continuar con el ejercicio para renovar la energía. El mensaje de la semana es claro: soltar lo que ya no es para ti y no mirar atrás.

Virgo

Virgo recibe las cartas de El Ermitaño y Los Amantes, que lo impulsan a darse más valor y dejar de involucrarse en relaciones donde no se le da su lugar. Es momento de buscar una pareja estable y compatible. Estas cartas también lo llaman a resolver asuntos pendientes, retomar o terminar su carrera y enfocarse en su crecimiento profesional.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 07, 13 y 21, y tus colores son amarillo y naranja.

Se presentarán días de reflexión sobre qué más puede hacer en su trabajo para avanzar y demostrar sus capacidades. Su esfuerzo podría llevarlo pronto a un puesto más alto. Esta semana también se enfoca en su salud, con visitas médicas y análisis de sangre. Puede recibir una solicitud de préstamo de parte de un familiar, y también surgirá la invitación a un viaje o unas vacaciones planeadas para junio.

En el amor, reaparece una expareja con quien habrá que hablar sinceramente para decidir si vale la pena volver. Su lema será buscar siempre el éxito y la felicidad con inteligencia y madurez.

Libra

Libra tiene una semana llena de luz y movimiento gracias a las cartas de El Sol y La Rueda de la Fortuna, que anuncian tiempos de abundancia económica y renovación personal. Es momento de salir de la zona de confort y buscar un trabajo mejor remunerado o incluso emprender un negocio propio.

Las habilidades de venta naturales del signo serán clave para atraer éxito. En el amor, hay una propuesta importante que puede ser desde una declaración hasta un compromiso. Su mejor día es el martes, en especial el 13 de mayo, cuando se presenta una oportunidad de crecimiento personal. Cambios de look, nuevas compras y viajes de verano empiezan a tomar forma.

Tus números mágicos son 17, 49 y 60, tu mejor día es el martes, y tus colores son azul y amarillo.

Se recomienda tener cuidado con la salud renal y asistir al médico por prevención. Libra será el pilar de su hogar al resolver temas legales o de deudas familiares, pero debe aprender a decir que no cuando es necesario, evitando ser manipulado.

La semana invita a ahorrar, cumplir con pagos pendientes y cuidar más a papá, quien puede presentar molestias de salud. El lema de la semana será no decir sí a todo y buscar rodearse de personas que realmente sumen.

Escorpión

Escorpión recibe la guía de las cartas de El Mago y La Templanza, que lo invitan a no estancarse y buscar nuevas oportunidades laborales y personales. Es una etapa para actuar con inteligencia y planear con calma. Se recomienda estudiar áreas como política o relaciones internacionales, ya que el liderazgo natural de este signo puede desarrollarse mucho más.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 04, 18 y 42, y tus colores son azul y blanco.

También se sugiere bajar la intensidad y no dramatizar cada situación; la semana será intensa y con cierta presión, pero con una buena actitud todo puede resolverse. La pareja podría mencionar una separación, lo cual requerirá madurez emocional.

Escorpión debe continuar con el ejercicio para liberar el estrés, enfocarse en pagar deudas y aprovechar que tendrá la oportunidad de exponer ideas importantes en su trabajo. El día 15 de mayo será decisivo, ideal para encender una vela amarilla y pedir a los astros lo que tanto se desea. La venta de una propiedad familiar marcará el cierre de una etapa. Su lema esta semana será dejar de insistir en personas o situaciones que ya no tienen sentido, recordando que nadie merece más prioridad que uno mismo.

Sagitario

Sagitario se ve influenciado por las cartas de El Loco y el As de Copas, que anuncian nuevas oportunidades laborales, especialmente con personas influyentes o del extranjero. Es importante continuar con la preparación profesional, especialmente en idiomas.

En estos días también se recomienda discreción y evitar involucrarse en chismes. Llega un ingreso extra por azar, por lo que será importante cuidar los gastos y seguir ahorrando. El día 12 de mayo será clave para cerrar asuntos pendientes. Además, se presenta una oportunidad de negocio que vale la pena aceptar.

Tus números mágicos son 01, 02 y 26, tu color es rojo y blanco.

Sagitario destaca por su carisma, pero esto también genera envidias, por lo que se aconseja protección energética, como un listón rojo en el tobillo izquierdo o perfume de sándalo. Es un buen momento para mantenerse auténtico, evitar recaídas con amores del pasado y avanzar con confianza. El lema será seguir siendo uno mismo sin miedo a lo que digan los demás.

Capricornio

Capricornio tiene una semana marcada por prosperidad gracias a las cartas del As de Oros y el Caballo de Oros, que anuncian una racha positiva en el ámbito profesional. La llegada de personas influyentes será clave para su crecimiento. Se recomienda seguir con los estudios, buscar becas o capacitaciones, especialmente en el extranjero.

Hay que ser cuidadoso con las traiciones, ya sea de amistades o amores, y no confiar demasiado sin pruebas. El mejor día será el 13 de mayo, cuando se recibe un dinero extra, ideal para encender una vela roja y usar perfume de sándalo o pachuli como refuerzo energético. La salud debe cuidarse, sobre todo en riñones y vesícula, por lo que es recomendable hidratarse más.

Tu mejor día será el 13 de mayo, tus números mágicos son 10, 30 y 46, y tus colores son azul y amarillo.

En lo emocional, Capricornio debe analizar con calma si sigue o no con su relación sentimental, evitando decisiones impulsivas. Se comprará ropa para un evento importante, cambiará el plan de celular y organizará un viaje a finales de mayo. El lema de la semana será mantener la calma, porque quien se enoja pierde.

Acuario

Acuario está regido por las cartas de La Justicia y El Emperador, que anuncian un momento propicio para salir de problemas económicos y estabilizar su vida financiera. La clave está en pagar deudas y planear con estrategia.

Se recomienda estudiar algo ligado a la administración o ingeniería para mejorar su proyección profesional. Es posible que un amor del pasado regrese con reproches, por lo que será mejor cerrar ese capítulo. El mejor día será el miércoles, con números de suerte alineados para atraer buenas noticias. La salud requiere atención, especialmente la espalda baja y los riñones.

Tus números mágicos son 22, 28 y 32, tu mejor día es el miércoles, y tus colores son blanco y naranja.

Se acerca un viaje para julio, habrá una fiesta familiar y se realizará un examen importante, probablemente universitario. En el amor, sigue conociendo personas y disfrutando del presente. Habrá cambios materiales como la venta del auto para adquirir otro. Acuario debe continuar con su rutina saludable y prepararse para los desafíos. Su lema será buscar la felicidad sin dejarse manipular por nadie.

Piscis

Piscis recibe las cartas del As de Copas y El Loco, lo que indica que es tiempo de construir su patrimonio, ya sea comprando una casa o iniciando un negocio. La semana será emocional, con recuerdos de un amor del pasado, pero es importante no sufrir en silencio; si hay algo que decir, hay que hablar con claridad. También se recomienda dejar de obsesionarse con explicaciones y fluir con la vida.

Estas cartas anuncian dinero inesperado con los números 12, 25 y 33, por lo que se aconseja usar colores fuertes y zapatos nuevos el día 13 de mayo para atraer el éxito. La salud requiere atención a la garganta y virus estacionales, por lo que es importante tomar vitaminas.

Piscis deberá aprender a soltar lo que ya no aporta, visitar más a su madre, quien puede necesitar apoyo, y aclarar situaciones amorosas en el trabajo. Su lema será tener paciencia y fuerza espiritual, confiando en que todo llega en su momento.

