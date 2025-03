Mhoni Vidente, reconocida astróloga, comparte diariamente sus predicciones y horóscopos. En esta ocasión, para hoy viernes 28 de marzo, nos trae un mensaje especial sobre el amor para cada signo zodiacal.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Recuerda que los sentimientos no tienen precio. Mantente en tu relación actual, pero evita consentir demasiado a tu pareja. No permitas que los demás influyan en tu estado emocional; fortalece tu carácter y aprende a gestionar tus emociones.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Deja atrás el pasado y olvida ese amor que ya no está. Fue una decisión que tomaste en su momento, así que es momento de seguir adelante. No insistas en situaciones que no te aportan nada positivo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Controla tus impulsos y actúa con discreción en temas del corazón. La infidelidad siempre sale a la luz, así que reflexiona antes de poner en riesgo tu estabilidad emocional.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Estás viviendo una excelente etapa en el amor, aprovéchala y no dejes pasar oportunidades sentimentales. Un amigo podría sorprenderte con un obsequio inesperado. También presta atención a la salud de tu mascota, ya que podría necesitar cuidados.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Recibirás noticias de una expareja que está en proceso de divorcio y querrá retomar la relación contigo. Antes de tomar una decisión, recuerda que no debes ser una segunda opción para nadie.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Asistirás a una reunión donde tu atractivo personal estará en su punto más alto. Disfruta de esta fase llena de magnetismo y aprovecha las oportunidades amorosas que se presenten.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Deja atrás viejos amores y heridas del pasado. Hay alguien de Aries o Acuario que podría traer cosas nuevas a tu vida. Libérate de los remordimientos y permite que el amor fluya sin cargas emocionales.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Se avecinan decisiones trascendentales en tu vida sentimental. Es momento de reflexionar sobre si deseas continuar en tu relación actual. También podrías considerar adquirir una vivienda o retomar los estudios.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Un romance genuino con alguien de Aries o Leo está por llegar. Además, es un buen momento para planear un viaje al extranjero, así que ten listo tu pasaporte y visa.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Desconfía de ciertas amistades, ya que podrías enfrentarte a una traición. En el ámbito sentimental, tu pareja necesitará de tu apoyo y comprensión, así que mantente atento a sus necesidades.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El amor estará a tu favor. Puede ser un periodo de nostalgia y recuerdos del pasado, pero evita asumir el papel de víctima. Si hay algo pendiente por decir, exprésalo con sinceridad.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Es momento de soltar el pasado y enfocarte en amarte a ti mismo. No busques consuelo en compras impulsivas; aprende a gestionar tus emociones de manera saludable y encuentra paz en ti mismo.

Con información de Mhoni Vidente

