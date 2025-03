Nana Calistar: Horóscopos para HOY 28 de marzo de 2025

Aries

No te frustres si tus sueños no se cumplen tan rápido como esperabas; tal vez simplemente no es el momento adecuado. A veces, hay que ser paciente y esperar un poco más. Si te dejas atrapar por los chismes, esa será la medida en que se hablará de ti. Aleja a esas personas que solo buscan llenarte de negatividad, que se enfocan en hablar mal de los demás y te arrastran a su energía tóxica. Ten cuidado con lo que compartes con tus amigos, ya que hay muchas envidias a tu alrededor. Muchas veces, tus proyectos no avanzan como deseas porque las malas vibras de quienes te rodean pueden afectarlos. Es importante proteger tu entorno y mantener a las personas que te aportan positividad cerca de ti.

Tauro

No cambies quién eres ni cómo piensas solo para agradar a los demás; las personas que realmente te acepten lo harán tal como eres. Deja que la vida te recompense por todo lo que te debe, solo ten paciencia y espera un poco más. Si ya confiaste en alguien y esa persona te causó daño, no merece la pena seguir sufriendo lo mismo. Aprovecha lo que queda de este mes para enfocarte en ti y en tu familia, mejorar, dejar atrás lo que ya no te sirve y renovarte en todos los aspectos. Así, podrás comenzar el próximo mes con una nueva actitud y nuevas metas.

Géminis

No pongas excusas para evitar hacer lo que tienes que hacer, enfócate en tu objetivo y avanza hacia él sin que nada ni nadie te detenga, estás a punto de alcanzar la meta. Ahora no es el momento de pensar en venganza ni de ajustar cuentas con tus enemigos; ellos mismos enfrentarán las consecuencias, solo es cuestión de tiempo. Es el momento perfecto para cambiar tu actitud y empezar a ver la vida de una manera diferente. Ten cuidado con las mentiras y engaños de compañeros de trabajo o amigos cercanos, ya que podrían causarte un problema serio.

Cáncer

Es hora de cambiar tu actitud y ser más positivo respecto a lo que deseas, buscas y anhelas, porque si te concentras en ello y trabajas con determinación, pronto verás los resultados sin darte cuenta. Una situación que preocupaba a tu familia comenzará a solucionarse de a poco. Además, está por llegar una invitación para un nuevo proyecto y una propuesta para un viaje con amigos, donde te divertirás mucho y vivirás una experiencia increíble.

Leo

Se avecina una situación complicada con tu pareja, si la tienes, debido a malentendidos. Ten cuidado con el aumento de peso, ya que podrías ganar entre 2 y 3 kilos en estas fechas. Se avecinan cambios en el ámbito económico, y ese dinero te permitirá saldar algunas deudas. Un tema importante es que tu problema radica en esperar lo mismo que das, lo cual está bien, pero recuerda que no todos piensan igual que tú. A veces, deseas que los demás actúen de la manera que tú esperas, pero es importante entender que no siempre podrás controlar todo lo que sucede a tu alrededor.

Virgo

El amor no está cerca por el momento, así que es importante que aproveches este tiempo para enfocarte en ti mismo, quererte, cuidarte y trabajar en tu bienestar. Cuando logres ese equilibrio en tu vida, será cuando la persona adecuada llegue, dispuesta a apostarlo todo por ti. Habrá momentos en los que desees no regresar al pasado, pero algunas personas seguirán apareciendo desde allí. Déjalas llegar, pero no permitas que se queden en tu vida. Hay movimientos astrológicos significativos que traerán buenas noticias, ayudándote a mejorar en esas áreas donde te has sentido estancado.

Libra

No tengas miedo de probar cosas nuevas en tu relación, ya que esa es la clave para llevarla a otro nivel y consolidarla. Ten cuidado con posibles infecciones de última hora en las vías urinarias o riñones. Es momento de deshacerte de todo lo que ya no necesitas en tu hogar, ya que solo acumula malas energías y bloquea la entrada de nuevas oportunidades. No tengas temor de volver a sentir, y si tu corazón fue herido, no dejes que ese dolor siga afectando tu vida. Haz todo lo posible para sanar, porque estás a punto de conocer a alguien muy importante que jugará un papel clave en tu vida.

Escorpión

No dejes que la mala suerte que viviste en el pasado arruine tu futuro. Cuanto más temes los cambios y nuevas oportunidades, más difícil será alcanzar tus metas. Lo que no pudo ser, que se quede atrás; hay nuevos errores por cometer, así que no te lamentes ni te sumerjas en cosas que ya no deben afectarte. Ten cuidado con los amores de una noche, ya que podrían ser más intensos de lo que imaginas, pero también conllevan el riesgo de un embarazo no deseado.

Sagitario

No te dejes manipular por tu familia o amistades los cuales buscarán que hagas las cosas a su manera sin importar tus necesidades o lo que tu quieres y deseas. Deja de quejarte por todo mira que hay personas que les ha ido peor que tu y siguen de pie dando lo mejor de ellos. Hay momentos en que no tienes ánimos de nada y tienes que sacar fuerza hasta de donde no te imaginas para poder seguir de pie y adelante. No te precipites a tomar decisiones apresuradas, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas

Capricornio

No intentes ser alguien que no eres ni cambies tus buenas conductas para convertirte en una persona negativa con el fin de protegerte y evitar que te hagan daño. Es el momento de reflexionar sobre tu vida, tus errores y logros, para corregir y mejorar en todos los aspectos. A veces te dejas engañar por promesas falsas, pero es hora de renovarte. Cambia tu rutina, conoce nuevas personas, haz nuevos amigos, explora otros lugares, enfrenta el mundo con valentía, persigue tus metas y proyectos, y cierra los ciclos dolorosos. La felicidad te está esperando.

Acuario

No es el momento de crear conflictos en tu relación, ya que podrían terminar mal. Deja de estar a la defensiva y busca momentos para disfrutar con tu pareja en lugar de pelear y discutir sin razón. Si estás en una relación, se prevén cambios en la rutina diaria y un posible distanciamiento debido a trabajo o familia. En caso de estar soltero, se visualizan amores importantes y la posibilidad de un embarazo. También se acerca un viaje y podrías tener pensamientos pesimistas durante la noche; no te quedes pensando en lo que pudo ser, mejor concéntrate en tu presente, ya que el futuro es incierto.

Piscis

Cuidado con perdidas de dinero u objetos los cuales estarán a la orden del día y podrían desbancarte. No es momento de confiar en todo aquel que te hable bonito al contrario debes de desconfiar más en esas personas pues no sabes cómo van a actuar y de qué manera pretenden meterse en tu vida. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que asegúrate de que lo que te caiga aprovecharlo de la mejor manera. Hay días en los cuales no te entiendes ni tu mismo pues no sabes que camino seguir para lograr tus objetivos y eso te estresa y te pone muy de malas

Con información de Nana Calistar.

