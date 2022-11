Mhoni Vidente: Estos son los horóscopos del 6 al 11 de noviembre

Mhoni Vidente llega con los horóscopos de esta semana del 6 al 11 de noviembre en donde te cuenta todo lo bueno y malo que puede sucederte esta semana.

Además te menciona cuáles serán tus números mágicos, tu mejor día de la semana y los colores que te estarán dominando todos estos días.

La astróloga platica algunos consejos que debes hacer para que toda tu semana sea buena y no caigas en ciertos errores, conoce todo lo que te depara con el amor, salud y dinero.

Aries

Para el signo de Aries sale la carta del "as de bastos", te viene un ascenso en cuestiones de trabajo o bien una proyección nueva en cuestiones de negocios, además viene un amor verdadero o que con la pareja que te encuentras actualmente te hablará sobre el tema de matrimonio, compromiso o de poder vivir juntos. Tendrás un semana muy buena con cambios positivos en la que te acompañarán dos golpes de suerte con los números mágicos 06 y 21, junto con el color naranja el cual es el de la abundancia, felicidad y estabilidad emocional. Tu mejor día será el martes, invoca al Arcángel Miguel que te protegiendo de las cosas negativas.

Tauro

Aparece la carta del “Ermitaño”, encontrarás la solución en todos los sentidos, habrá una luz en tu camino para que sigas avanzado, pero es importante controlar tus impulsos, el mal carácter,tus ideas y fuerzas para que la gente que está a tu alrededor no te haga un mal de ojo. Llegará una oportunidad nueva de trabajo fuera del país o de tu ciudad, además de que el amor se hará presente con una persona compatible del signo de acuario, virgo o escorpión. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 50, siendo el lunes tu mejor día junto con el color verde. Debes comprometerte contigo mismo para que logres tus metas planeadas, aléjate de personas negativas.

Géminis

La carta del "Diablo" aparece para el signo de Géminis, no debes asustarte por eso, pero es importante saber que hay enemigos ocultos por lo que debes de abrir bien los ojos para saber quien te quiere bien o quien mal. Debes ser un poco más desconfiado, no prestes dinero, auto, ropa. También te trae dinero fácil con los números mágicos 09 y 22, el color rojo será unión de la pasión, tu día mágico será el miércoles, trata de prender un veladora para invocar al Arcángel Miguel, quien te estará protegiendo de las cosas negativas. Debes despertarte, trata de ser más consciente, de no tomar tanto, dejar vicios, comer bien. Conocerás gente importante y poderosa que te ofrecerá nuevos trabajos o negocios.

Cáncer

Sale la carta de la “Templanza”, debes tener calma y paciencia durante esta semana que todas las cosas se resolverán, trata de no platicar mucho tus planes y cosas del día a día, quítate de los chismes y no intervengas. Si tienes un proceso legal saldrás victorioso, además te darán la visa o pasaporte en caso de que lo tengas en trámite. Tu mejor día de la semana será el jueves, con tus números mágicos 03 y 66, junto con el color amarillo que es color de la felicidad, el amor nuevo, estabilidad económica. Cuídate de personas o amores del pasado que pueden ocasionar algunos conflictos por chismes o malos entendidos. Estás en el camino correcto en cuestión de escuela o trabajo.

Leo

Aparece la carta del “Carruaje”, que te traerá valentía, fuerza, abundancia y prosperidad, eres imán para que atraigas todo lo bueno esta semana. Tu mejor día será el viernes, con golpes de suerte con los números 01 y 40 junto con el color azul, el cual te dice que vienen cosas positivas, negocios nuevos e incluso que llegara el amor con personas compatibles de los signos de acuario, aries o sagitario acercándose a ti con buenas intenciones. Es importante tomarte el tiempo necesario para decidir que quieres hacer sin apresurarte en todos los sentidos. Finalmente aparece la carta de bastos que te dice que sí todo lo que estás haciendo para poder triunfar.

Virgo

Aparece la "estrella", la luz en tu vida y el éxito que esperabas,la buena suerte estará en tus manos y es momento de que la toques, hay que tomar decisiones sabias para comenzar a crecer, compra un terreno o una casa para hacer un patrimonio para tu futuro que eres el pilar de la casa. Tu mejor día de la semana será el lunes, junto con el color blanco con estabilidad total de todas formas, una energía divina de Dios aparecerá para que puedas quitarte malos momentos, enfermedades y problemas. Tus números mágicos serán 07 y 33 con dos golpes de suerte, confía en ti que es el momento de comenzar a crecer, además tendrás abundancia y prosperidad.

Libra

La carta de Mundo, es el momento de tener esa estabilidad de crecimiento económico y comenzar otras partes saliendo de viaje. Tu mejor día será el jueves con dos golpes de suerte con los números 05 y 20, además los colores que te dominarán serán negro, rojo y azul. Aparece la carta de los ángeles, debes apoyarte en ellos y en Dios que llegarán a tu ayuda inmediatamente. También llegará el amor compatibles con personas del signo de aries, acuario y géminis que será muy fuerte en todos los sentidos. Cuídate de los chismes sobre parejas del pasado o personas que estén hablando de ti, sepárate de eso.

Escorpión

Sigues con una muy buena racha ya que cumples años, aparece la carta de la "rueda fortuna", las buenas energías te siguen rodeando completamente, si vas a festejar tu cumpleaños celébralo con tu familia o amigos, compra cosas nuevas, los colores que te estarán dominando serán el rojo y morado que te ayudarán a llenarte de energía positiva, solo cuídate de personas amorosas del pasado que te hicieron daño, Tu mejor día será el martes, tendrás un problema de pleitos por lo que es importante tratar de no enojarte o desesperarte para salir adelante, Los números mágicos serán 02 y 17, te llegará una oportunidad de comprar una coche, una moto o casa, trata de hacerlo para acrecentar completamente el patrimonio.

Sagitario

Te sale la carta del loco, son tiempos de madurar, de tomar conciencia y sacarse la lotería, tus números mágicos serán 19 y 51, tu mejor día será el viernes. Es el momento de progresar en todas las formas, además debes cuidarte de problemas psíquicos, depresión o de angustia, realiza ejercicio y come mejor. Los colores amarillo y rojos serán los que te dominen esta semana. Todos los resultados serán positivos para ti. Un negocio está en puerta, una persona importante en tu vida te ofrece un negocio el cual es bueno que lo aceptes.

Capricornio

La carta del "juicio", madurez total en tu vida pues son momentos de crecimiento, quítate de problemas de desvelarte, malas amistades, no presentes dinero, no prestes tu carro, se un poco más egoísta ya que solo quieren aprovechar tu situación porque eres muy buena persona. Te persiguen dos o tres amores, pero es importante cuidarte. Tu mejor día será el martes, junto con los colores amarillo y naranja los cuales traerán ilusiones nuevas, transformaciones positivas y todo lo que hagas esta semana será positivo. Tus números mágicos serán 08 y 30, ten confianza en lo que haces y hacia donde vas, quítate las cosas negativas y pensamientos que no te dejan crecer.

Acuario

Aparece la carta de "la fuerza", la cual te dice que no estás solo y te ayudará a salir adelante de cualquier problema, trata de utilizar las virtudes que te da Dios para hacer más dinero y crecimiento de todas las cosas. Tu mejor día será el lunes, tus colores serán azul y verde que será una combinación de abundancia, prosperidad y que te ayudarán a resolver situaciones complicadas. Tus números mágicos serán 15 y 27. Sigue adelante sin ningún miedo, que eres fuerte, inteligente y carismático. Compra una casa, ten estabilidad en el hogar, en cuestiones de tu persona, haz acrecentar el patrimonio.

Piscis

La parte de la Torre, tendrás una semana grande en cuestiones personales y amorosas, es el momento de poner un negocio, algo propio que te haga sentir bien y que puedas ganar un dinero extra aparte del lugar donde trabajas. En caso de que estés pensando en realizarte una cirugía en la cara o dental hazlo que saldrá bien. Una persona del pasado que es del signo de géminis o libra te quiere buscar para volver, en caso de que veas que te habla con el corazón en la mano puedes regresar, si no vienen amores más compatibles. Los colores que te dominarán será el blanco y verde, los cuales te dicen que habrá algo mágico en esta semana. El eclipse lunar que habrá este martes y miércoles será una revelación divina en cuestiones económicas, amorosas y progreso, ese día prende una veladora blanca o verde y pide a tus ángeles o a la luna lo que deseas que será cumplido. Tu día de la semana será el miércoles juntos con los números 18 y 29.

Con información del canal de Youtube de Mhoni Vidente

MF