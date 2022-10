Mhoni Vidente: Estos son los horóscopos del 16 al 21 de octubre

Mhoni Vidente llega con los horóscopos para todos los signos zodiacales del día 16 al 21 de octubre. La astróloga te cuenta todo lo que te depara esta semana, cuáles son tus números mágicos, tu mejor día de la semana y los colores que debes usar para tener buenas energías. Te menciona todas las cosas positivas y negativas que se te pueden presentar, además de las cosas relacionadas con el amor, salud y dinero.

Aries

Tendrás un ángel muy fuerte detrás de ti ayudándote a salir de cualquier situación, en cualquier momento que te sientas presionado o presionada solo bastará con invocarlo. Tu mejor día será el miércoles, tendrás cambios totales y radicales en tu vida, es importante tomar una decisión para crecer y avanzar. Viene un contrato nuevo de trabajo y llegará un dinero extra, debes tener cuidado con cuestiones de accidente. Tu color será amarillo y numeros 17 y 21. Vendrán cosas positivas esta semana, sorpresa económica, amor, sorpresa de estar bien y cambio de trabajo. Desconfía de las personas que te hablen bonito y con las que estés haciendo negocios.

Tauro

Cuidado con los enojos, pensamientos y arrebatos, tendrás pensamientos negativos o cosas complicadas atrás de ti, sé razonable y piensa dos veces lo que vayas a decir o hacer para que no te llenes de problemas. No te detengas con tu negocio que acabas de poner ya que te va funcionar, en los cambios laborales te irá bien, te está sonriendo la suerte y es el momento de comenzar a avanzar. Tu mejor día será jueves, tu color verde intenso y los números mágicos 04 y 15, una semana llena de movimientos positivos. Deja ir las situaciones que no te están dando algo positivo. No confíes con las personas de tu trabajo y que confíes en tu pareja que sí te quiere.

Géminis

Vas a tener el dinero en tus manos, pero es importante saberlo invertir, no lo gastes por gastar, controlate con tus gastos. Tienes suerte, te llegará más abundancia en todas las formas, tus números mágicos serán 09 y 11, tu mejor día será el lunes, color rojo intenso. Fíjate bien en tu espejo, fíjate bien cuales son tus cualidades y no en tus defectos, saca lo mejor de ti viéndote, analízate para descubrir verdades. El poder del propósito está en ti, debes decir yo puedo, yo creo y es para mi, tendrás juntas laborales, cambios de puesto y proyectos nuevos que te están dejando más dinero. Todo lo que estás planeado te va decir que sí.

Cáncer

Eres un ser poderoso, fuerza ante todo. Abundancia total en esta semana, te pagarán la deuda que te debían, te llegará un dinero por comisiones, crecimiento en cuestión de negocio propio, no hagas caso a los chismes e ignora las cosas que dicen de ti. Tus números mágicos son 01 y 23, color azul y mejor día miércoles. Hay un enemigo oculto alrededor de ti, protégete encendiendo una veladora, mucho perfume y agua bendita, se más inteligente al escoger tus amistades. No prestes dinero que te quieren robar la suerte, embarazo en puerta, te viene un dinero extra y un viaje sorpresa. Muchos regalos, entre ellos un celular nuevo. Cómprate cosas, quiérete, ya no le compres cosas a los demás, valora tu esfuerzo.

Leo

Será una semana exitosa, se más prudente, no platiques tus éxitos y tus logros, estás cargando energías negativas. Tus números mágicos son 07 y 33, tu mejor día jueves y color naranja. Cuida a la familia, no te pelees con tus hermanos, aconseja a tus padres, ayuda a tus hijos y pareja. La inteligencia ante todo, utiliza tus conocimientos, pon un negocio, no te dejes manipular por las personas que no te quieren y solo tienen interés. Respiración profunda ante los enojos, haz ejercicio, como saludable. Viaje en puerta por trabajo o pareja, cambio radical en cuestiones laborales que te hará crecer.

Virgo

Tienes muchas preocupaciones y energías negativas, para liberar todo esto reza, medita o realiza ejercicio, hay cosas que no se pueden resolver solo debes dejar pasar todo eso malo para seguir avanzando. Siempre estará alguien apoyándote, se te acercará una pareja compatible con buenos intereses o propuestas, ya sea del signo de acuario, aries o géminis. Tus números mágicos serán 16 y 40, tu mejor día el martes y color blanco. Lo primero que hagas en la mañana se verá reflejado en todo el día, por eso es importante empezar bien. Sigue adelante, evoluciona como persona. Son momentos de soltar, quítate corajes, celos, rencores, perdona pero es importante no olvidar porque te vuelven a hacer lo mismo.

Libra

Tienes mucha suerte, tus números mágicos 22 y 50, tu color morado y rojo. Será una gran semana, recibirás un regalo sorpresa y reconocerán todo tu trabajo que has realizado, te sentirás bien. Cualquier cambio de trabajo, de casa, te sonreirá para bien. Tienes que llevar un plan de vida para conocer a dónde quieres llegar y que quieres hacer. Te busca un amor del pasado, trata de llevar todo en paz para no tener pleitos. Crecerás en la vida, solo sincroniza tu vida. Pide un deseo que será cumplido de forma inmediata. Pon un negocio además de tu trabajo, tu mejor día será el miércoles.

Escorpio

No cargues con problemas que no son tuyos, que cada quien resuelva sus problemas. Cuídate de los chismes y malos comentarios que te están bombardeando. Tendrás dos golpes de suerte con los números 19 y 60, color será amarillo y tu mejor día será el lunes. Los ángeles te guiarán, pide su ayuda desde temprano. Cualquier movimiento que hagas será poderoso, puede ser negativo o positivo, por eso debes tener mucho cuidado con lo que estás haciendo. Llegará una pareja que dará mucho amor, sigue evolucionando.

Sagitario

Atento para ver quien está alrededor de ti. Tus números mágicos 29 y 70, tu color rojo intenso. Protégete, cuídate de las malas influencias, no te dejes manipular, cuidado con las inversiones, cuidado con los abogados, cuidado con compañeros de trabajo o escuela. Es el momento de comenzar a viajar, el mundo está a tus pies solo es cuestión de saber ponerlo a funcionar. Todos los meses de otoño será para ti, tendrás abundancia. Acuérdate que eres tu primero, será un semana de eventos sociales, fiestas. Tu mejor día será el miércoles.

Capricornio

Se tolerante, no te ahogues con un vaso de agua, toma decisiones que te hagan sentir mejor. Tus números mágicos serán el 21 y el 30, color azul intenso, tu día será el martes. No te metas con personas de puros chismes. Tendrás suerte rápida en esta semana, confianza y prosperidad, recibirás una gran sorpresa que te dará mucha alegría. Hazte notar ante personas importantes en el trabajo. Aléjate de todo lo tóxico.

Acuario

Calma, se compondrá todo, dale tiempo al tiempo,será una semana de mucho trabajo y estrés. Tu mejor día será el jueves, tus números mágicos 05 y 12, color verde. Tendrás abundancia, trata de invertir en una nueva casa, coche, algo que tu quieras. Tendrás soluciones a tus problemas. Cuida a tu familia, a tu cuerpo, no tomes tanto alcohol, no te destruyas.

Piscis

Cuidado con los pensamientos negativos, avanza, no pienses por los demás piensa por ti. Dinero en la abundancia, tus números mágicos 03 y 88, color rojo y tu mejor día el lunes. Aleja de tu vida, vicios, malas compañías, malas comidas y malas situaciones que venías arrastrando. Dios te va a conceder tres deseos, hay una protección divina que te va a liberar de situaciones que venías arrastrando. Te llegará una oportunidad en cuestiones laborales en el extranjero, sigue estudiando inglés, otro idioma. Cuida a tus papás que estarán un poco malitos de salud, junta laborar que te hará sonreír con un puesto nuevo.

Con información del canal de Youtube de Mhoni Vidente

MF