Mhoni Vidente: Estos son los horóscopos de abril 2023

ARIES

En la carta de bastos dice que llegará la abundancia, pero tiene que ser más seguro y más inteligente al tomar decisiones. Tiene que ser más reservado. Sus días mágicos van a ser el día 1, 6, 7, 13 y 21 de abril. Va a a haber una corriente de energía positiva para ayudarlos a crecer más económicamente y en todas las formas. Se les recomienda mucho o cualquier cambio positivo que hagan cambio de casa, cambio de escuela, cualquier cambio que quieran hacer les va a funcionar muy bien.

Tienes que tener más estabilidad en tus emociones, no querer tanto ni odiar, tienes que tener más eficiencia en todo lo que estés haciendo y que te está diciendo el Arcángel Uriel que el dinero llegará a manos llenas.

Tus números mágicos van a ser el número 31 y 64, estos números son cabalísticos porque te está diciendo reinvéntate, hazte más fuerte y olvídate del pasado que empiezas a crecer en todas las formas. Tu color va a ser el amarillo.

Compatibilidad con los signos de Capricornio, con el signo de Géminis y el signo de Leo, esos tres signos van a estar muy cerca de ti, hablándote de amor verdadero sincero y sobre todo duradero en tu vida.

TAURO

También es tu mes, Tauro. Te sale la carta del diablo, cuídate de los enemigos ocultos, cuídate de las personas que hablan mal de ti, empieza a hacer una depuración de las personas negativas que estaban alrededor pidiéndote ayuda. Te sale la carta del dinero fácil del golpe de lotería y del cambio de trabajo. Tus mejores días van a ser el 3, 6, 15, 22 y el 27 de abril. Les viene una enfermedad, pero nada grave, vayan con su médico, no desperdicie la oportunidad de mantenerse saludables.

Trata de si quieres cambiarte de trabajo, si quieres poner un negocio, si quieres ponerte a dieta, si quieres hacer una cirugía estética.

Cualquier cosa que quieras hacer ya no lo pienses actúa. Va a ser un mes completamente de recompensas, de tener más solvencia económica y sobre todo de estar conociendo gente muy compatible para ti del signo de Acuario, Virgo o Escorpión. Tus números mágicos 7 y 43. Aunque duela tienes que avanzar, el color que te va a dominar va a ser el verde.

GÉMINIS

La carta del carruaje dice sigue adelante, no tengas miedo y sigue firme en tus condiciones de vida. Abril va a ser un mes decidido en cuestiones de progresar. Este mes decides si te quedas con tu pareja o te vas, si te quedas en el trabajo, te vas o si te quedas en tu país o te vas. Tus mejores días van a ser el 2, 15, 25 y 26 de abril, estos días va a haber una corriente de energía positiva.

Cuídate mucho tu punto débil que es la mente. El Arcángel que te va a dominar va a ser Miguel, es el que puede tumbar todas las brujerías, hechizos o todos los problemas que traían arrastrando. Te va a traer prosperidad sin límites. Aprovecha el mes de abril que definitivamente va a ser un éxito rotundo en todo lo que haga. Tu número mágico son el 0, 2 y 69.

Es el momento de tener la estabilidad que tanto necesitas o el respaldo de un amor para seguir adelante. Tu amor compatible va a ser Sagitario, Aries o Libra, que se van a acercar a ti con mucha claridad y con mucho amor. Tu color va a ser el color blanco, espiritualidad total. En Semana Santa o de Pascua vas a poder salir de viaje, comunícate con tu ángel de la guarda, comunícate con lo espiritual, que eso te va a ayudar a estar mejor.

CÁNCER

Te viene la carta del ermitaño la luz al final del túnel se van a resolver todos tus problemas en el mes de abril, vas a poder avanzar en todas tus condiciones los sueños y los planes que tienes los vas a empezar a aterrizar en el mes de abril, tus días mágicos va a ser el día 4 el día nueve el día 12 el día 20 y el día 27 de abril esos días van a ser cabalísticos para que te puedas reinventar para que puedas crecer más

Nunca es tarde de volver a estudiar signo de volver a tomar los libros, no es posible que hayas terminado la carrera y que jamás hayas agarrado otra vez un libro vuelve a estudiar, actualízate más sé más profesional.

Ubícate céntrate y sé un poco más maduro, la estabilidad y el crecimiento que estabas esperando llegará en este mes. Los números mágicos que te van a acompañar van a ser el número 05 y el número 38 que te está diciendo que es el momento de generar más ingresos, el momento de empezar a crecer económicamente y de cambiarte de trabajo o poner un negocio aparte si tienes alguna cirugía pendiente, te la puedes hacer qué vas a salir muy bien.

Tu color va a ser el color rosa fuerte el rosa mexicano llena de flores, tu casa báñate con pétalos de rosa, trata de usar más ese color pinta tu casa.

LEO

Te sale la carta de la rueda fortuna es el tiempo de estar arriba son tiempos de decidir, son tiempos de crecer, son tiempos de tomar determinaciones importantes en tu vida laboral y profesional, es muy importante que madures que empieces a entender que tienes que hacer algo para tu vida y tu futuro que la carta de la rueda de la fortuna te está dando la oportunidad de crecer y estar arriba.

Tus días mágicos van a ser el día primero el día 6 el día 14, el día 22 y el día 28 de abril esos días van a ser cabalísticos en cuestiones de abundancia y tener más estabilidad paga deudas no arrastres problemas del pasado trata de liquidar situaciones empieza a entender que tus amigos no te van a sacar de los problemas,

Si estás pasando por un divorcio una separación de pareja es el momento de encontrar otro verdadero amor, que para ti se te da fácil al signo de Leo y que va a ser del signo de Acuario Aries o libra que van a hacer lo que se van a acercar más a ti en cuestiones de interés verdadero.

El color que te va a dominar va a ser el color plata trata de cargar o algo de plata trata de tener una moneda de plata, que eso te va a ayudar a tener más abundancia cortar las envidias el mal de ojo y sobre todas las brujerías de amarre que te hace trata de tener cuidado con eso.

VIRGO

Te sale la carta de la Torre. Tienes que cuidar a tu familia, tienes que cuidarte tú mismo, lo más importante que tenemos en la vida es la salud, enfócate en eso. En el mes de abril.

Vas a poder salir una vez de viaje y vas a estar en compañía de tu familiares. Yo sé que te acuerdas mucho de alguien que ya falleció o alguien que ya no está en tu vida, pero recuerda que las personas mueren cuando tú los olvidas, así que siempre traerles un buen recuerdo.

Tus días mágicos serán el día 2 el día 4, el día 15 el día 19 y el día 25 de abril esos días van a ser claves para tener esos cambios positivos en tu vida, ponte a dieta, cámbiate look, que te veas más juvenil, reinvéntate. Tus números mágicos van a ser el número 01 y el 9 con dos golpes de suerte me están diciendo que va a haber un amor muy compatible del signo Capricornio, Aries o Cáncer que se va acercará a ti con buenos intereses a tu vida, que el color que te va a dominar es el color rojo intenso y será un mensaje apasionado entregado al amor.

LIBRA

Te vienen las cartas los amantes, va a ser un mes de entregarse completamente al amor, de tener más relaciones públicas, de subir de puesto por gente muy poderosa. Habrá un amor muy compatible para Libra del signo de Acuario, Tauro o Géminis que se va a acercar a ti con muchas buenas intenciones en tus días mágicos serán el día 3, el 8, el 11, el 20 y el día 26 de abril esos días van a ser claves para que tú te puedas reinventar, para que puedas avanzar.

Es la oportunidad de crecer económicamente y poner un negocio extra. En tu mismo trabajo te van a aumentar de puesto o de sueldo, aparte, te viene una invitación a salir de viaje, pero va a ser un viaje rápido vas y vienes. Los números mágicos que te van a ayudar, va a ser el número 3 y el número 8.

Se viene una aventuranza para ti, o sea, un cambio de país de ciudad o de casa que va a ser muy provechoso para ti en el mes de abril que el color naranja es la combinación del rojo y el amarillo que es felicidad de amor, así que úsalo más estimula más la felicidad, que no te vean la cara.

ESCORPIO

Tte vienen las cartas el juicio la carta del juicio en Escorpión en el mes de abril dice madura, sé más prudente, vete con cautela que va a haber problemas muy fuertes en cuestiones legales en cuestiones de trabajo que los vas a tener que solucionar en el momento, pero que vienen unos días claves para ti y mágicos el día 4, 9, 13, 21 y el día 26 de abril van a ser claves para que te puedas reinventar

Les viene totalmente un cambio positivo para empezar a crecer, tienen que controlar su carácter tienen que controlar sus impulsos tienen que controlar su boca porque a veces hablan de más y se meten en problemas, Los números mágicos para el signo de Escorpión va a ser el número 27 y el número 40 que te está diciendo fuerza indiscutiblemente para poder avanzar.

Te recomiendo los signos compatibles que van a ser Acuario, Piscis y cáncer, van a estar cerca de ti en cuestiones amorosas y el color que te va a dominar va a ser el color verde limón que es un color verde, claro o amarillo fuerte trata de cargar un limón verde en la bolsa para que cortes todas las malas vibras.

SAGITARIO

La carta del Sol indica que estás en tu etapa de la primavera, estás en tu mes de bendición, vas a poder salir de dos a tres veces de viaje en el mes de abril, es un mes completamente placentero para ti, es un mes de volver a estudiar de tener más conocimiento, es un mes de organizar más tu tiempo para que lo aproveches en una buena dieta, ejercicio, estudiar trabajo y negocio.

Tus días mágicos va a ser el día primero el día 8, el 17 y el día 22, esos días van a ser claves para que tengas esa comunicación completamente espiritual y una abundancia en cuestiones de dinero Va a ser un mes de abril muy intenso con amor, será muy apasionado y será con los signos de Acuario, Aries o leo, qué van a estar muy cerca y con tendencia de embarazo o casamiento.

No cargues problemas que no son tuyos, empieza a soltar cosas que no son para ti, empieza a avanzar. Los números mágicos para Sagitario va a ser el número 5 y 33 que te está diciendo sé ten más confianza en lo que estés haciendo si vas a empezar algo trata de terminarlo y ser un poco más constante en lo que vayas a realizar. El color azul intenso te ayudará a tener fuerza sobrehumana para poder resolver todos los problemas.

CAPRICORNIO

Sale la carta de la estrella, vas a brillar, es uno de los meses más grandes para ti, vas a poder acumular dinero, vas a poder comprar algo nuevo, una casa, un carro, un celular. Golpes de suerte vienen para ti en el mes de abril tus mejores días van a ser el día primero el día 6, el día 13, el día 20 y el día 25 de abril, van a ser claves para tener esa solvencia económica, para tener ese cambio de trabajo que tanto deseas, estás hecho para triunfar, estás hecho para ser un líder, estás hecho para brillar, créetelas confía en ti.

Los amores compatibles va a ser el signo de Aries Géminis y el mismo signo de Leo. Los números mágicos va a ser el número 12 y 30 que te está diciendo resuelve conflictos, empieza a estudiar otra vez, termina todo lo que empieces y se más constante en lo que estás haciendo.

Trata de tener precaución en tu vida y sobre todo aliviarte de cualquier problema, que tengas de salud y te viene la carta del dorado, el color oro el dinero la abundancia es un amarillo fuerte, utiliza algo de oro para atraer esa buena abundancia todo el mes de abril.

ACUARIO

La carta del emperador, va a ser un mes de subir de puesto, va a ser un mes de realizarte en cuestiones de negocios propios, va a ser un mes de sentirte fuerte, grande y líder en todo lo que estés haciendo. Quítate esos pensamientos negativos que nada más hacen que tengas tropiezos en la vida, quítate de esas personas que nada más buscan una conveniencia en tu vida y que no son personas leales que te puedan ayudar.

En el mes de abril que tus días mágicos va a ser el día primero el día 5 el día 15, el día 20 y el día 27 esos días van a ser claves para empezar a crecer económicamente y hacer ese negocio que tanto estabas esperando. Ponte a dieta, haz esa cirugía que estabas esperando, ve con el dentista o con el oculista, que eso te va a ayudar a estar mejor en cuestiones de salud.

La estabilidad amorosa llegará, alguien muy compatible del signo Sagitario, Tauro o Libra se va a acercar con buenas intenciones con una revolución de idea, una revolución de fuerza para estar mejor que te dice libérate del pasado y empieza a Construir un presente y un futuro mejor.

Deshazte de la indecisión, sé más seguro de ti y procura llevar a cabo todo lo que deseas para salir adelante no lo platiques no lo digas para que no te llenes de energías negativas tu color el azul celeste y el rojo fuerte te está diciendo que esos colores te van a ayudar para estar protegido y tener abundancia y tus números mágicos van a ser el número 4 y el número 16 que te dice sana tu economía y crece completamente.

PISCIS

Ha salido la carta del mago. Pide que se te va a dar, va a ser un mes bendecido, va a ser un mes de crecimiento, va a ser un mes de decisiones. Deja esa persona que no era para ti, deja ese trabajo que te está comiendo la vida, deja esa situación, ya no vivas con tus padres, trata de ser independiente, madura, crece, responsabilízate de tu vida. Es el momento de tomar acciones para empezar a crecer tus días mágicos serán el día 3, el 8, el 14, el 22 y el 28 del mes de abril, van a ser claves para tener más abundancia.

Viene un signo muy compatible para ti, que va a ser Géminis, Cáncer o Escorpio, se van a acercar con buenos intereses y sobre todo con amor verdadero, ya no esperes nada, tú utiliza tu vida, tu energía y tu propósito para ser mejor no esperes nada de nadie, tú sigue adelante, sigue creciendo, quítate esas personas que nada más te quitaban tiempo.

El color que te va a ayudar va a ser el color rojo intenso, utiliza más el rojo intenso. Córtate envidias, córtate mal de ojo, córtate esas habilidades, chismes utiliza más el rojo. Ponte agua bendita, ponte un escapulario que tus números mágicos van a ser el número 11 y el número 25 que te está diciendo perdona y no guardes rencor.