México recibirá a Whitechapel y Thy Art Is Murder en noviembre

El deathcore se hará presente en México este noviembre con la llegada de la gira 'The Mortal Way Tour Latin America 2024', protagonizada por dos de las bandas más influyentes del género: Whitechapel y Thy Art Is Murder. Ambos grupos, conocidos por su potente sonido y letras impactantes, llevarán su energía a tres ciudades clave del país: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

El tour comenzará en Guadalajara el 11 de noviembre en el C4 Concert House, donde los fans podrán disfrutar de una noche cargada de intensidad musical. Posteriormente, las bandas se dirigirán a Monterrey, presentándose el 27 de noviembre en el Café Iguana. La gira cerrará en la Ciudad de México el 30 de noviembre en el Circo Volador, reconocido por ser un punto de encuentro para los amantes del metal en la capital.

Los boletos para las presentaciones en Monterrey y Ciudad de México ya están disponibles a través de la plataforma caciquemx.com. En Guadalajara, la venta de boletos comenzará será en taquillas del C3 Stage, con precios de preventa de 1,000 pesos y de 1,200 pesos el día del evento.

Whitechapel, originarios de Tennessee, se han consolidado como una de las bandas más destacadas del deathcore desde su formación en 2006. Con su estilo caracterizado por la brutalidad sonora y letras introspectivas, han redefinido el género, incorporando elementos progresivos en sus composiciones. Su más reciente trabajo discográfico, 'Kin', sigue explorando temas oscuros y emocionales, manteniendo su posición como referentes del deathcore a nivel mundial.

Por otro lado, Thy Art Is Murder, procedentes de Australia, han alcanzado reconocimiento global por su mezcla feroz de deathcore con influencias de black y death metal. Con más de una década de trayectoria, la banda ha cimentado su lugar en la cima del metal extremo. Su último álbum, 'Godlike', ofrece una crítica contundente a las injusticias del mundo moderno, envuelta en un sonido avasallador.

