Los seguidores de Metroid pueden respirar tranquilos, ya que en el Nintendo Direct de junio de 2024 se ha confirmado uno de los juegos más esperados y con una historia de desarrollo complicada: Metroid Prime 4. Lo que antes era solo un logo ha cobrado vida, anunciando el regreso de Samus Aran de manera espectacular. Nintendo no solo presentó metraje del juego, sino que también reveló el subtítulo del título (Beyond) y fijó su lanzamiento en Nintendo Switch para el 2025. Aunque la fecha exacta aún no se ha revelado, es un paso importante.

Metroid Prime 4: Beyond fue la estrella del Nintendo Direct, repleto de sorpresas de todo tipo. En el primer tráiler de dos minutos, se vislumbra lo que los aficionados pueden esperar de Retro Studios. El inicio evoca Super Metroid, con los Piratas Espaciales atacando instalaciones de investigación y Samus respondiendo a una llamada de socorro. El metraje incluye momentos de gameplay que disipan las dudas de los seguidores tras los múltiples retrasos. La jugabilidad se mantiene en primera persona, característica de la subsaga Prime, pero cambia a tercera persona en ocasiones, como al usar la Morfosfera para moverse por conductos estrechos.

NINTENDO

Desde la perspectiva en primera persona, se pueden enfrentar enemigos con armas como los Misiles y usar herramientas como el Visor de Escaneo para explorar los diversos y detallados entornos. La protagonista parece inicialmente poco equipada, sugiriendo que el tráiler muestra el prólogo habitual que introduce a los jugadores a la saga, similar al primer Metroid Prime de GameCube, remasterizado en Switch en 2023.

Sylux

Al final del tráiler aparece Sylux, un antagonista introducido en Metroid Prime: Hunters para Nintendo DS, que ha tenido pequeñas apariciones en otros títulos. Este personaje, proveniente del planeta Cylosis, tiene un fuerte resentimiento hacia la Federación Galáctica y Samus Aran, lo que lo ha llevado a aliarse con los Piratas Espaciales, quienes también son enemigos de Samus. El último vistazo muestra entornos abiertos, una novedad para los juegos en 3D de la saga hasta la fecha, y confirma la fecha de lanzamiento en 2025 para Nintendo Switch.

NINTENDO

Metroid Prime 4 enfrentó numerosos desafíos de desarrollo desde su anuncio en el E3 de 2017, donde solo se mostró el logo, y su paso inicial con Bandai Namco antes de ser reiniciado en 2019 bajo Retro Studios. La revelación del gameplay en junio de 2024 ha calmado las preocupaciones que surgieron durante los últimos cinco años de silencio por parte de Nintendo, demostrando que el proyecto sigue adelante.

A pesar de esta pausa, la saga Metroid no ha estado inactiva; en 2021 se lanzó el exitoso Metroid Dread, el capítulo cronológicamente último de la serie, seguido en 2023 por Metroid Prime Remastered para Switch, una versión mejorada del original de GameCube.

BB