La Met Gala ha sido un evento que nos hace suspirar año con año, por lo que cuando anunciaron que en 2020 se tendría que cancelar a causa de la pandemia, nuestro corazón fashionista quedó deprimido.

Pero todo parece indicar que con el anuncio de que este año sí se realizará la Met Gala, podremos volver a ver a las celebridades que siempre nos deslumbran con sus looks de impacto en compañía de marcas de lujo, como ya lo han hecho el clan Kardashian, Emily Ratajkowski, Lady GaGa y más, mucho más.

Para este año, la temática de la Met Gala será "In America: A Lexicon of Fashion" que estará basada en el libro Home: A Short History of an idea by Witold el 18 de septiembre y el segundo evento que lleva por nombre "In America: An Anthology of Fashion" se llevará a cabo el 5 de mayo del año siguiente, según Vogue. Sin embargo, todavía no están afinados los detalles del próximo año.

Esta edición de la Met Gala 2021 que se llevará a cabo con temática en conmemoración a la moda americana contará como anfitriones a la cantante del momento Billie Eilish y al actor Timothée Chalamet.

Debido a las circunstancias que ha provocado el COVID-19, ABC News ha informado que será obligatorio el uso de cubrebocas, mascarillas faciales y tener previamente la vacuna para el acceso a dicho evento.



