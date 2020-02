Melendi festeja 20 años de música

Una carrera musical de 20 años e innumerables logros preceden a Melendi, cantautor asturiano que ha elegido México para arrancar con la gira musical en la que celebrará esas dos décadas de éxito en los escenarios.

El español, quien a finales de 2019 fungió como coach de “La Voz Kids México”, lanza material nuevo y a la par inicia la gira en la que hará un repaso por sus más grandes éxitos que lo han colocado como uno de los artistas más exitosos de España.

América en la mira

Con un total interés en pisar fuerte en América Latina, Ramón Melendi, nombre de pila del artista, eligió nuestro país para empezar los festejos de una carrera que le ha traído felicidad, aprendizaje y grandes experiencias.

“La música me ha enseñado todo lo que sé de mí, escribiendo discos he tenido que confrontarme con mi ambición”, cuenta en exclusiva para EL INFORMADOR.

Aunque hace nueve años que pisó por primera vez territorio mexicano y se ha presentado en los escenarios más importantes de la Ciudad de México, incluido el Auditorio Nacional, para el cantante, este “Tour 10:20:40” es una nueva oportunidad de conectar con su público latinoamericano.

“Imagina lo importante que es para mí América, el ‘Tour 10:20:40’ se empieza en México, vengo con todo, con los tres tráileres que llevo en España, por fin vamos a dar un show en el que la gente podrá ver lo que soy”.

Guadalajara será la segunda de tres paradas que hará el cantautor en tierra azteca, después de Monterrey y previo a su actuación en la Ciudad de México.

El 21 de febrero, el español reunirá en el Auditorio Telmex a sus fanáticos, quienes por años han deseado verlo en vivo en la Perla Tapatía.

La clave del cantautor para mantenerse vigente durante 20 años de trayectoria, cambios de ritmos, looks e ideologías ha sido saber que su carrera depende sólo de él.

“Yo pienso que nunca he donado el poder de mi carrera a los demás, siempre he entendido que sólo y exclusivamente depende de mí y de mi esfuerzo. Creo que mi circuito es más de boca en boca, más fiel, no es tan veleta que depende de tener un éxito en la radio, sino que hay algún fondo un poco más pesado detrás de todo eso, y yo creo que eso es lo que a mí me sostiene”.

10:20:40. El artista español iniciará la gira de su nuevo álbum en México. TWITTER/ @MelendiOficial

TOMA NOTA

Asiste

“Tour 10:20:40” de Melendi en el Auditorio Telmex, este viernes 21 de febrero a las 21:00 horas. Entradas por Ticketmaster y taquillas del recinto: desde 300 hasta mil 550.

El poder de las redes sociales

Para Melendi, las redes sociales y el internet han sido clave en el despunte de su carrera dentro y fuera de España.

“De las redes sociales, yo prefiero quedarme con el lado positivo, tenemos mejor visibilidad de muchas cosas, del cambio climático, del machismo, etcétera, y yo quiero quedarme con esa parte positiva. ¿Qué haríamos en otros países si no hubiéramos tenido esto? El año pasado hicimos Guatemala, Cuenca, Quito, Guayaquil que fue espectacular, llegamos a Costa Rica y nos encontramos con 11 mil personas ahí, lo que son las cosas, sin promoción, sin expectativas, sabíamos que nunca habíamos ido pero que había mucha gente esperándonos ahí y todo gracias al internet”, concluye.

La chica perfecta es uno de los temas que mejor recepción ha tenido por parte del público de este nuevo álbum titulado 10:20:40. TWITTER/@MelendiOficial

Para fans

El músico español tiene listo sus planes de retiro: “Mi sueño tras retirarme de la música es tener un hotelito retirado en una playa tipo la Riviera Maya”.

“‘10:20:40’ (10 discos, 20 años de carrera y 40 años de vida) es un disco muy puro. Me partí los cuernos para llevar a cabo esta producción, tiene un poco de country, funky, balada, incluimos muchos ritmos.” -Melendi, músico

