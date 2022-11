Melendi encara a la modernidad con “Likes y cicatrices”

A dos años y medio de que el asturiano Melendi visitó Guadalajara, siendo entonces el Auditorio Telmex uno de los últimos recintos en recibirlo previo a la suspensión de conciertos por la pandemia en 2020, el cantautor alista su regreso a México para presentar su más reciente disco “Likes y cicatrices”, concepto que también da nombre a su nueva gira internacional.

Teniendo nuevamente a la Perla Tapatía como punto de encuentro para sus fans mexicanos con un concierto pactado para el próximo 1 de diciembre en el Auditorio Telmex, Melendi se confiesa más que emocionado de poder regresar a México, país al que considera su segunda casa ante la infinidad de proyectos que ha podido detonar para su carrera, no solo al haber sido coach de La Voz Kids México, pues también ha establecido amistad con Carlos Rivera, quien figura como una voz invitada en el álbum “Likes y cicatrices”.

“Llevo yendo muchos años a México, es un país al que más tiempo le he dedicado –fuera de su natal España- y cuando empezó la pandemia realmente estaba viviendo en México, terminé La Voz con Lucero, con Carlos Rivera, con muchísimos amigos, estuve de promoción. Pretendemos volver, México es un país espectacular, me encanta por todo, es un mercado importantísimo en el mundo latino”.

Una voz a contracorriente

Celebrando también 20 años de trayectoria al retomar los escenarios masivos, Melendi indica que “Like y cicatrices” no solo se trata de un disco más en su trayectoria, pues en sus canciones engloba reflexiones sobre cómo la modernidad impacta en la vida diaria, en particular, ante el abismal mundo virtual y los claroscuros de las redes sociales, y cómo éstas han modificado radicalmente las formas de convivencia y comunicación.

“Es un concepto que, sin pretender dar lecciones de nada, habla un poquito de esa virtud-defecto que tiene el ser humano de convertir todas herramientas que va desarrollando en trastornos hasta que después se convierte en algo productivo. Las redes sociales son algo muy bonito e importante para muchísimas cosas, conecta el mundo, pero también lo estamos llevando al punto de estar en pleno trastorno, en el que no sabemos dominar las herramientas que tenemos. La tecnología nos engaña, porque nos hace pensar que estamos evolucionados”.

Melendi refiere que a través de sus nuevas creaciones, “Like y cicatrices” es una invitación a la reflexión: “a tomar un poco de conciencia sobre lo que –las redes- no están dando y nos está quitando”.

Pero no todo es oscuro en las redes sociales, advierte Melendi, quien también celebra la inmediatez con la que las personas pueden expresarse al instante, aunque confiesa con humor que a sus 43 años de edad aún no compagina del todo con el ambiente frenético de las nuevas redes sociales como Tik-Tok.

“No es mi manera de comunicarme, me cuesta mucho. Que ahora Tik-Tok sea el prescriptor de la música, para mí es complicado entender, y no por ello me pondré a hacer Tik-Toks (risas), mi tiempo es otro, pero lo respeto, para mis hijas ese es su lenguaje, pero no es el mío. Tampoco soy de poner muchas cosas porque no considero demasiado interesante mi día diario, lo utilizo para que no tengan que pasar tres semanas para que te enteres que voy a tocar a México”.

Pero esta postura no quita que Melendi conecte con nuevas audiencias, en particular con los nuevos duetos que propone en “Likes y cicatrices”, donde ha sumado la voz y estilo de Mau y Ricky en “La boca junta”, “Simplemente dilo” con Miriam Rodríguez, “Por si las moscas” con Guaynaa, y “El último habitante de tu piel” con el mexicano Carlos Rivera.

“Todo ha sido en pandemia, que lejos de estar alejados, con la tecnología hemos estado más unidos que nunca, nos pusimos hacer discos, he hechos como 50 colaboraciones y comenzarán salir, será tremendo”.

Apuesta por el instinto

En sus dos décadas de trayectoria, Melendi, con 12 producciones grabadas, han resaltado por ser un narrador de la vida cotidiana, de las glorias amorosas, pero también de las crisis existenciales que abruman al espíritu, y aunque la pasión siempre está presente, el cantautor de vez en cuando reflexiona sobre cuáles serán las próximas historias por compartir y si vale la pena seguir explorando la esencia humana.

“Las canciones han ido cambiando según cambia tu percepción de las cosas, al final somos lo que creemos, lo que nos vamos formando, eso hace que las creencias anteriores vayan caducando. Ahora mismo estoy en una encrucijada, porque estoy haciendo otro disco y es la pregunta que me hago, qué quiero contar realmente, qué he aprendido en mi vida que realmente valga la pena que se lo cuente a alguien que puede estar en la misma situación, en esa pelea estoy”.

En este sentido, Melendi también habla sobre el escrutinio que rondan a las propuestas creativas y aunque está siempre atento a cómo el público reacciona ante el discurso de los artistas, considera no tener limitantes ni autocensurarse para contar aquello que su voz le pide.

“Yo lo hago desde las cosas como las veo y creo, si ofendo a alguien pido perdón, pero en el arte, si te pones a hacer cosas simplemente para caer a todo mundo bien, entonces no estás trasgrediendo nada ni estás dando tu opinión, simplemente estás siguiendo un camino que marcan todos y ahí no se cambia nada”.

Agéndalo

Melendi en el Auditorio Telmex, el 1 de diciembre a las 21:00 horas. Más información y boletos en www.auditorio-telmex.com.

MF